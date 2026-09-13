संस्कृती

Ganpati Stotra: स्मरणशक्ती आणि बुद्धिमत्तेसाठी वरदान; गणपती अथर्वशीर्ष अन् गणपतीस्तोत्र वाचा एकाच क्लिकवर

Ganpati Atharvashirsha & Stotra: गणेशोत्सवात बाप्पाची आरती, पूजा आणि नैवेद्यासोबत गणपती अथर्वशीर्ष आणि गणपती स्तोत्राचे पठण करण्याला विशेष महत्त्व आहे.
Ganpati Atharvashirsha & Stotra

Ganpati Atharvashirsha & Stotra

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

गणेशोत्सवात बाप्पाची आरती, पूजा आणि नैवेद्यासोबत गणपती अथर्वशीर्ष आणि गणपती स्तोत्राचे पठण करण्याला विशेष महत्त्व आहे. सकाळच्या शांत वातावरणात अथर्वशीर्षाचा मंत्रोच्चार आणि त्यानंतर गणपती स्तोत्राचे पठण केल्याने घरातील वातावरण भक्तिमय होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. तुम्हालाही बाप्पाची मनोभावे उपासना करायची असेल, तर येथे जाणून घ्या गणपती अथर्वशीर्ष आणि स्तोत्राचे संपूर्ण पठण.

Loading content, please wait...
culture
Ganeshotsav
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Ganeshotsav History and Culture
Marathi News Esakal
www.esakal.com