Gauri Avahan 2026: गौरी आवाहनापासून विसर्जनापर्यंत; जाणून घ्या तीन दिवसांचे शुभ मुहूर्त, नैवेद्य अन् संपूर्ण पूजाविधी!

Gauri Ganpati 2026: गणेशोत्सवाच्या आनंदात भर घालण्यासाठी भाद्रपद महिन्यात बाप्पाच्या पाठोपाठ पाहुणचाराला ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौरी आणि त्यांची बाळे येतात. भाद्रपद शुद्ध अष्टमीला धनधान्य आणि ऐश्वर्याची देवता मानल्या जाणाऱ्या गौरीचा (महालक्ष्मी) उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. यंदा १७ सप्टेंबर २०२६ पासून या तीन दिवसीय उत्सवाला सुरुवात होत आहे.प्रत्येक प्रांतानुसार आणि कुलपरंपरेनुसार गौरी आवाहनाची पद्धत वेगवेगळी असली, तरी सर्वसाधारणपणे हा उत्सव तीन टप्प्यांत साजरा होतो. याबाबतची संपूर्ण आणि शास्त्रशुद्ध माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .गौरी उत्सव २०२६: महत्त्वाच्या तारखा आणि शुभ मुहूर्तगौरी पूजनाचे मुख्य तीन टप्पे असतात—आवाहन, पूजन आणि विसर्जन. यंदाचे शुभ मुहूर्त खालीलप्रमाणे आहेत-गौरी आवाहन (१७ सप्टेंबर २०२६, गुरुवार): संध्याकाळी ७ वाजून ५२ मिनिटांपर्यंत गौराईचे आवाहन करता येईल.गौरी पूजन (१८ सप्टेंबर २०२६, शुक्रवार): या दिवशी दिवसभरात कधीही ज्येष्ठा नक्षत्रावर पूजन करता येईल.गौरी विसर्जन (१९ सप्टेंबर २०२६, शनिवार): मूळ नक्षत्रावर सकाळी ६ वाजून २७ मिनिटांपासून ते संध्याकाळी ६ वाजून ३८ मिनिटांपर्यंत विसर्जन केले जाईल..दिवस पहिला: गौरी आवाहन अन् आगमन विधी (१७ सप्टेंबर)गौरी आवाहनाच्या दिवशी घराच्या उंबऱ्यातून गौरी आत आणताना विशेष मांगल्य जपले जाते-आगमन पद्धत: जिच्या हातात गौरीची प्रतिमा असते, त्या स्त्रीचे पाय दुधाने व पाण्याने धुतले जातात आणि पायांवर कुंकवाचे स्वस्तिक काढले जाते.लक्ष्मीच्या पायांचे ठसे: दरवाज्यापासून ते स्थापना करण्याच्या जागेपर्यंत लक्ष्मीच्या पायांचे ठसे उमटवत मुखवटे आणले जातात. यावेळी ताट-चमचा किंवा घंटेचा नाद केला जातो.समृद्धीची ओळख: गौरीची स्थापना करण्यापूर्वी त्यांना घरातील तिजोरी, दुध-दुभत्याची जागा दाखवून घरावर अखंड आशीर्वाद राहण्याची प्रार्थना केली जाते..विविध रूपे: काही ठिकाणी धातूचे/मातीचे मुखवटे, सुघट, तर काही भागात तेरड्याची रोपे एकत्र बांधून त्यावर मुखवटा चढवून साडी-दागिन्यांनी सजवले जाते.पहिल्या दिवशीचा नैवेद्य: पश्चिम महाराष्ट्रासह अनेक भागांत आवाहनाच्या दिवशी संध्याकाळी गौरीला शेपूची भाजी आणि भाकरीचा नैवेद्य दाखवला जातो..दिवस दुसरा: ज्येष्ठा गौरी पूजन अन् सवाष्ण जेवण (१८ सप्टेंबर)दुसऱ्या दिवशी मुख्य गौरी पूजन थाटामाटात पार पडते-षोडशोपचार पूजा: हळद-कुंकू, आघाडा, दुर्वा, फुले आणि कापसाची वस्त्रे अर्पण करून गौरीची महापूजा केली जाते.महा नैवेद्य: पुरणपोळी, सोळा प्रकारच्या भाज्या, कटाची आमटी, विविध प्रकारची भजी, पापड, लोणचे आणि फराळाचा भव्य नैवेद्य दाखवला जातो.सवाष्ण अन् कुमारिका पूजन: या दिवशी लेकुरवाळी सवाष्ण आणि कुमारिकांना जेवायला बोलावून त्यांना विडा व दक्षिणा दिली जाते. संध्याकाळी हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम होतो.जागरण: रात्रीच्या वेळी महिला एकत्र येऊन गाणी, फुगड्या आणि विविध लोकखेळ खेळून देवीचे जागरण करतात..Ganesh Chaturthi 2026: बाप्पाच्या चरणांशी उंदीर का असतो? उंदीर मामा कसा बनला गणपती बाप्पाचे वाहन? जाणून घ्या रंजक कथा! .दिवस तिसरा: सुताच्या गाठी अन् गौरी विसर्जन (१९ सप्टेंबर)तिसऱ्या दिवशी अत्यंत भावूक वातावरणात गौराईला निरोप दिला जातो-पोवत्याच्या/सुताच्या गाठी: सकाळी सुतात हळदी-कुंकू, सुकामेवा, बेलफळ, झेंडूची पाने, काशीफळाचे फूल आणि रेशमी धागा बांधून विशेष गाठी पाडल्या जातात.शेवटचा नैवेद्य: गोड शेवयाची खीर आणि उडीद डाळीच्या भाजलेल्या पापडाचा नैवेद्य दाखवला जातो.निरोप अन् विशेष प्रथा: पूजा आणि आरती करून पुढील वर्षी लवकर येण्याचे आमंत्रण दिले जाते. गौरीचे विसर्जन केल्यानंतर पाण्यातून थोडी वाळू घरी आणून घरभर व परसातील झाडांवर टाकली जाते. यामुळे घरात समृद्धी नांदते आणि झाडांचे कीटकांपासून संरक्षण होते, अशी श्रद्धा आहे..महालक्ष्मी उत्सवामागील पौराणिक कथाएके काळी उन्मत्त राक्षसांच्या अत्याचाराने देव आणि मानव त्रस्त झाले होते. तेव्हा सर्व स्त्रियांनी देवांसह महालक्ष्मीला शरण जाऊन आपल्या सौभाग्याच्या रक्षणासाठी प्रार्थना केली. भक्तांच्या हाकेला धावून येत महालक्ष्मीने आपल्या प्रखर शक्तीने आणि अतुलनीय शौर्याने दुष्ट राक्षसांचा संहार केला. या संकटातून मुक्त केल्याबद्दल देवीप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ज्येष्ठागौरी उत्सव साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली..Ganesh Puran katha: गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर इतका प्रिय का आहे? शेंदूरासुर कोण होता? वाचा रंजक पौराणिक कथा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.