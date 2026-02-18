Gochar March 2026: मार्च 2026 ठरणार धनलाभाचा महिना..! बॅक टू बॅक ग्रह गोचराने ‘या’ राशींना होणार फायदा

Back to back planetary transit March 2026 effects: मार्च महिना ग्रहांच्या हालचालींच्या दृष्टीने खास असणार आहे. मार्चच्या सुरुवातीलाच एकामागून एक ग्रहांचे संक्रमण होणार आहे. सर्वात पहिले 2 मार्च रोजी शुक्र मीन राशीत संक्रमण करेल. त्यानंतर, 3 मार्च रोजी, मृत्यूचा देव प्लूटो, श्रावण नक्षत्रात संक्रमण करेल. तसेच 3 मार्च रोजी मंगळ शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. त्यानंतर, 4 मार्च रोजी, शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रात संक्रमण करेल. शेवटी, 5 मार्च रोजी, सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करेल. हे सलग ग्रहांचे संक्रमण पुढील पाच राशींसाठी खूप लाभदायी असणार आहे. .मेष मेष राशीच्या लोकांसाठी हे सलग ग्रहांचे संक्रमण अत्यंत शुभ राहील. अचानक आर्थिक लाभ होतील. अडकलेले पैसे परत मिळतील. करिअरमध्ये नवीन टप्पे साध्य होतील. दर्जा आणि प्रतिष्ठा वाढेल. व्यवसायात नफा वेगाने वाढेल. मार्गावर येणाऱ्या संधींचा तुम्ही फायदा घ्याल. कौटुंबिक वातावरण आनंद आणि शांतीने भरलेले असेल. आत्मविश्वास वाढेल.मिथुन मिथुन राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये काही मोठे बदल अनुभवायला मिळू शकतात. पदोन्नती किंवा पगार वाढ शक्य आहे. तुम्ही नवीन उपक्रम सुरू करू शकता. तुम्ही तुमच्या योजना प्रभावीपणे राबवू शकाल. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल आणि नवीन संपर्क भविष्यात फायदे आणतील. .Holi 2026 Prediction: होळीच्या दिवशी शुक्र अन् शनीची युती, 'या' 6 राशींना होईल प्रचंड फायदा, चमकेल नशीब .धनु धनु राशीच्या लोकांना अनपेक्षित लाभ होण्याची शक्यता आहे. तसेच नवीन नोकरीची ऑफर मिळू शकते. व्यवसाय तेजीत राहील. जुने वाद मिटू शकतात. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उदयास येऊ शकतात. भागीदारीमध्ये असलेल्यांना जास्त नफा मिळेल. कुटुंबात नवीन आनंद येईल. गुंतवणूक आणि मालमत्तेच्या बाबी फायदेशीर ठरतील.मकरकरिअरमध्ये प्रगतीचा हा काळ आहे. वेगाने वाढ होत आहे. उत्पन्नात वाढ होण्याची चिन्हे देखील आहेत. तुम्ही जमीन किंवा वाहन खरेदी करू शकता. तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. तुमचे कौटुंबिक जीवन संतुलित राहील. पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या आनंद देतील. आर्थिक निर्णय तुमचे भविष्य उज्ज्वल करू शकतात..सिंहसिंह राशीच्या राशींसाठी हा काळ अनुकूल आहे. नशीब तुमच्या बाजूने असेल. नोकरीत असलेल्यांची प्रगती होईल. बढती आणि पदोन्नती शक्य आहे. तुम्ही नवीन तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल कराल. संपत्ती जमा करणे सोपे होईल. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल आणि तुमचे नेतृत्व कौशल्य मजबूत होईल. तुमच्या पालकांशी तुमचे संबंध सुधारतील.तूळआर्थिक वाढीसाठी हे संयोजन अनुकूल आहे. गुंतवणूक योजनांमुळे चांगले उत्पन्न मिळेल. मालमत्तेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. तुमचे करिअर स्थिर होईल आणि तुमचे वरिष्ठ तुमचा विश्वास वाढवतील. विद्यार्थ्यांसाठी हा चांगला काळ असेल. स्पर्धा परीक्षा किंवा मुलाखतीत यश मिळण्याची शक्यता आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.