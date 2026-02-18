संस्कृती

Gochar March 2026: मार्च 2026 ठरणार धनलाभाचा महिना..! बॅक टू बॅक ग्रह गोचराने ‘या’ राशींना होणार फायदा

Gochar March 2026 income prediction for zodiac signs: 2 ते 5 मार्च दरम्यान, शुक्र, प्लूटो, मंगळ आणि सूर्य हे सलगपणे भ्रमण करतील. हे सलग ग्रह संक्रमण लोकांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतील. ज्योतिषी मानतात की हे संक्रमण पाच राशींसाठी लाभदायी ठरणार आहे.
Puja Bonkile
Back to back planetary transit March 2026 effects: मार्च महिना ग्रहांच्या हालचालींच्या दृष्टीने खास असणार आहे. मार्चच्या सुरुवातीलाच एकामागून एक ग्रहांचे संक्रमण होणार आहे. सर्वात पहिले 2 मार्च रोजी शुक्र मीन राशीत संक्रमण करेल. त्यानंतर, 3 मार्च रोजी, मृत्यूचा देव प्लूटो, श्रावण नक्षत्रात संक्रमण करेल. तसेच 3 मार्च रोजी मंगळ शतभिषा नक्षत्रात प्रवेश करेल. त्यानंतर, 4 मार्च रोजी, शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रात संक्रमण करेल. शेवटी, 5 मार्च रोजी, सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रात प्रवेश करेल. हे सलग ग्रहांचे संक्रमण पुढील पाच राशींसाठी खूप लाभदायी असणार आहे.

