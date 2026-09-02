Gokulashtami 2026: मोरपीस ते बासरी! जन्माष्टमीआधी घरात 'या' ५ वस्तू आणणे मानले जाते अत्यंत शुभ; जाणून घ्या वास्तू नियमावली..

Janmashtami 2026 Vastu Tips: हिंदू पंचांगानुसार दरवर्षी श्रावण (काही पंचांगांनुसार भाद्रपद) महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला भगवान श्रीकृष्णांचा जन्मोत्सव अर्थात 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' अत्यंत उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात साजरी केली जाते. यावर्षी शुक्रवारी, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी गोकुळाष्टमीचा हा पवित्र सण साजरा होणार आहे.धार्मिक मान्यतेनुसार आणि वास्तूशास्त्रानुसार, जन्माष्टमीच्या मंगल पर्वापूर्वी घरात काही अत्यंत पवित्र आणि शुभ वस्तू आणल्यास घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते. या वस्तूंचा थेट संबंध भगवान श्रीकृष्ण, श्रीविष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांच्याशी मानला जातो. जन्माष्टमीपूर्वी घरात नक्की कोणत्या ५ वस्तू आणाव्यात आणि त्यांचे आध्यात्मिक महत्त्व काय, याविषयी सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे- .श्रीकृष्णाची लाडकी बासरी (प्रेम अन् निरहंकाराचे प्रतीक)भगवान श्रीकृष्ण आणि बासरीचे नाते अतूट आहे. कान्हाच्या बासरीच्या मधुर धुनेने संपूर्ण गोकुळ आनंदित होत असे.महत्त्व: बासरी ही प्रेम, गोडवा आणि अखंड आनंदाचे प्रतीक आहे. बासरी आतून पोकळ असते, पण जेव्हा ती श्रीकृष्णांच्या ओठांना स्पर्श करते तेव्हा त्यातून अमृततुल्य सूर बाहेर पडतात. माणसाने आपल्या मनातील अहंकार काढून संपूर्ण समर्पण ठेवल्यास आयुष्यात शांतता निर्माण होते.नियम: जन्माष्टमीपूर्वी लाकडी किंवा बांबूची बासरी खरेदी करून ती देव्हाऱ्यात किंवा बाळकृष्णाच्या चरणी ठेवावी..गाय आणि वासराची मूर्ती (वात्सल्य अन् समृद्धीचे प्रतीक)बाळकृष्णाला 'गोपाळ' आणि 'गोविंद' या नावानेही ओळखले जाते, कारण त्यांचा गोठ्यातील गायींशी आणि वासरांशी विशेष स्नेह होता.महत्त्व: घरात कामधेनू किंवा गाय आणि वासराची मूर्ती आणल्याने कौटुंबिक सौख्य, वात्सल्य आणि समृद्धी वाढते.नियम: ही मूर्ती पूजेच्या ठिकाणी किंवा घराच्या ईशान्य (ईशान) कोपऱ्यात श्रद्धेने स्थापन करावी..मोराचे पीस (वास्तूदोष निवारक)श्रीकृष्णांच्या मुकुटात विराजमान असणारे मोरपीस त्यांच्या सौंदर्याचे, पावित्र्याचे आणि निसर्गाशी असलेल्या घट्ट नात्याचे दर्शन घडवते.महत्त्व: वास्तूशास्त्रानुसार, घरात मोरपीस आणल्याने वाईट नजर आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. यामुळे घरातील वातावरण शांत राहते आणि मुलांच्या अभ्यासात एकाग्रता वाढण्यास मदत होते.नियम: जन्माष्टमीच्या आधी मोरपीस आणून देवघरात अथवा स्टडी टेबलवर ठेवावे..ताज्या लोण्याचा नैवेद्य (भक्ती अन् प्रसादाचे प्रतीक)बाळगोपाळाच्या बाललीलांमध्ये 'माखनचोरी' अत्यंत प्रसिद्ध आहे. श्रीकृष्णाला लोणी अतिशय प्रिय मानले जाते.महत्त्व: जन्माष्टमीच्या शुभ मुहूर्तावर बाळकृष्णाला ताजे लोणी आणि खडीसाखर अर्पण केल्याने भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत प्रसन्न होतात. यामुळे घरात अन्न-धान्याची आणि धनाची कधीही कमतरता भासत नाही.नियम: पूजेदरम्यान मातीच्या छोट्या भांड्यात (मडक्यात) लोणी ठेवून नैवेद्य दाखवावा..पवित्र तुळशीचे रोप (अखंड लक्ष्मीचा वास)सनातन धर्मात तुळशीला अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त आहे. भगवान विष्णू आणि श्रीकृष्णांची कोणतीही पूजा तुळशीपत्राशिवाय अपूर्ण मानली जाते.महत्त्व: जन्माष्टमीच्या आधी घरात नवीन तुळशीचे रोप लावल्याने किंवा घरातील तुळशीची मनोभावे सेवा केल्याने देवी लक्ष्मीची कृपा सदैव राहते आणि आर्थिक संकटे दूर होतात.नियम: हे रोप घराच्या अंगणात किंवा पूर्व-उत्तर दिशेला लावावे..आध्यात्मिक समृद्धीचा मार्गजन्माष्टमीला घरी आणल्या जाणाऱ्या बासरीतून 'निरहंकार समर्पण', गाय-वासराच्या मूर्तीतून 'निखळ वात्सल्य', मोरपिसातून 'मनःशांती', ताज्या लोण्यातून 'निष्पाप भक्ती' आणि तुळशीच्या रोपातून 'मंगल पावित्र्याचा' संदेश मिळतो. या ५ वस्तू केवळ पूजेपुरत्या मर्यादित नसून मानवी नात्यांमध्ये गोडवा आणि घरात अखंड सकारात्मक ऊर्जा टिकवून ठेवण्याचा मार्ग दाखवतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.