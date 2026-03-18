Gudi Padwa 2026: गुढीसाठी साडी निवडताना करू नका 'या' चुका! जाणून घ्या कोणते रंग ठरतात शुभ-अशुभ

Which Colour of Saree is Considered Best to Drape to Gudi: गुढीपाडवा हा मराठी नववर्षाचा पहिला आणि अत्यंत शुभ सण मानला जातो. दरवर्षी चैत्रशुद्ध प्रतिपदेला गुढीपाडवा साजरा केला जातो. या दिवशी उभारली जाणारी गुढी ही विजय, समृद्धी आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक असते. गुढी उभारताना काठापदराची साडी किंवा धोतराचा वापर केला जातो. पण, गुढी सजवताना वापरली जाणारी साडी निवडताना तिचा रंग, स्वच्छता आणि नवीनपणा यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. त्याबद्दल सविस्तर माहिती पुढे दिली आहे..गुढीसाठी कोणत्या रंगाची साडी निवडावी?गुढीसाठी नेहमी चमकदार, आकर्षक आणि शुभ मानले जाणारे रंग निवडले जातात. केशरी रंग – गुढी ही विजय आणि ध्वजाचे प्रतीक मानली जाते, म्हणूनच तिला ब्रह्मध्वज असेही म्हणतात. केशरी रंग सकारात्मक ऊर्जा, त्याग, ज्ञान आणि शौर्य दर्शवतो. त्यामुळे गुढीसाठी केशरी साडी वापरणे शुभ मानले जाते.पिवळा रंग – पिवळा रंग आनंद, ऊर्जा आणि सकारात्मकतेचा संकेत देतो. तो मनाला उत्साही ठेवतो, म्हणून गुढीसाठी पिवळ्या रंगाची साडी वापरणे शुभ मानले जाते..Gudi Padwa 2026 : गुढीपाडवा का साजरा केला जातो माहीत आहे? जाणून घ्या सणाचा इतिहास आणि महत्त्व.लाल रंग – लाल रंग उत्साह, सौंदर्य आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक मानला जातो. हा रंग माता लक्ष्मीला प्रिय असल्यामुळे आणि शुभ मानला जात असल्याने गुढीसाठी लाल साडी वापरू शकता.हिरवा रंग – हिरवा रंग निसर्ग, प्रगती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. तो नव्या सुरुवातीचा संकेत देतो आणि ताजेतवानेपणा व आरोग्याचा संदेशही देतो. त्यामुळे गुढीसाठी हिरव्या रंगाची साडी वापरणे शुभ मानले जाते.गुलाबी रंग – गुलाबी रंग प्रेम, सौंदर्य आणि आनंद दर्शवतो. तो मनाला शांत वाटतो. त्यामुळे गुढीसाठी गुलाबी साडी वापरल्यास घरात गोडवा आणि सुखशांती वाढते..गुढीला कोणती साडी टाळावी?गुढी उभारताना काही रंग आणि प्रकार टाळणे पारंपरिकदृष्ट्या योग्य मानले जाते.जुनी किंवा फाटलेली साडी – गुढी ही विजय आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे, त्यामुळे तिला नेसवलेली साडी स्वच्छ आणि शक्यतो नवीन असावी. जुनी, फाटलेली किंवा मळलेली साडी वापरणे टाळावे, कारण ती अशुभ मानली जाते.काळा रंग – परंपरेनुसार गुढीसाठी काळा रंग टाळला जातो, कारण तो दु:ख आणि नकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो..Gudi Padwa 2026: घरात सुख-समृद्धी हवी असेल तर अशी उभारा गुढी ; जाणून घ्या योग्य पद्धत.साधी पांढरी साडी – पांढरा रंग शांततेचा असला तरी तो बहुतेक वेळा शोकप्रसंगी वापरला जातो. त्यामुळे गुढीसाठी पांढरी साडी वापरणे टाळावे.फिकट किंवा मळकट रंग – गुढीसाठी नेहमी चमकदार आणि शुभ रंगाची साडी निवडावी. फिकट, मळकट किंवा मातीसारखे रंग टाळावेत. गुढीपाडवा हा नव्या सुरुवातीचा आणि आनंदाचा सण आहे. त्यामुळे गुढीसाठी साडी निवडताना योग्य आणि शुभ रंग निवडावा, ज्यामुळे घरात सुख, समृद्धी आणि उत्साह कायम राहील. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.