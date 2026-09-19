रविवारी गुरुचा अश्लेषा नक्षत्रात प्रवेश; 'या' ७ राशींच्या आयुष्यात येणार सुख-समृद्धी

ज्योतिषशास्त्रात गुरुच्या भ्रमणाला विशेष महत्त्व दिलं जातं. सध्या गुरु कर्क राशीत असून रविवारी बुध अश्लेषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. गुरुच्या या नक्षत्र बदलाचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असं ज्योतिषीय मत आहे. त्यामुळे काही जणांसाठी पैसा, व्यवसाय, रखडलेली कामं किंवा कौटुंबिक बाबतीत चांगल्या घडामोडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. .पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, गुरुचा अश्लेषा नक्षत्रातील बदल जवळपास सात राशींसाठी अनुकूल ठरू शकतो. हिंदू पंचांगानुसार, गुरु अश्लेषा नक्षत्राच्या तृतीय चरणात प्रवेश करणार असून त्यानंतर ८ ऑक्टोबरला नक्षत्राच्या चरणात पुन्हा बदल होणार आहे..Horoscope: शुक्र ११ सप्टेंबरला बदलणार नक्षत्र; पुढचे ३० दिवस ‘या’ 8 राशींसाठी ठरणार खास, पैसा-करिअरमध्ये मिळू शकते मोठी संधी.कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी गुरुचा हा नक्षत्र बदल चांगला ठरू शकतो. विशेषतः व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी काळ अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे. कामात नवीन संधी मिळू शकतात.मेषमेष राशीच्या जातकांना आर्थिक बाबतीत फायदा होण्याची शक्यता आहे. धन-संपत्तीत वाढ होण्याचे संकेत असल्याचं ज्योतिषीय अंदाजात सांगण्यात आलं आहे..कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरू शकतो. व्यवसाय करणाऱ्यांना एखादी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे.मिथुनथुन राशीच्या जातकांसाठीही हा काळ सकारात्मक राहू शकतो. विशेषतः प्रॉपर्टीमध्ये केलेल्या जुन्या गुंतवणुकीचा आर्थिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे..मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी गुरुचा नक्षत्र बदल चांगला ठरू शकतो. काही कायदेशीर प्रकरणांमध्ये अनुकूल निकाल मिळण्याची शक्यता आहे. कामानिमित्त प्रवासही होऊ शकतो.वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या जातकांची अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामं पुन्हा वेग घेऊ शकतात. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी उत्साह वाढण्याची शक्यता आहे..LUCKY ZODIAC SIGNS: फक्त ८ दिवस थांबा! ‘या’ ३ राशींचं नशीब अचानक पलटणार; पैसा, यश अन् मोठ्या फायद्याचे संकेत ,तुमची रास कोणती?.तुलातुला राशीच्या लोकांसाठीही हा नक्षत्र बदल शुभ मानला जात आहे. विशेषतः आईच्या आरोग्याशी संबंधित एखादी चांगली बातमी मिळू शकते.( टीप - वरील माहिती सामान्य महितीवर आधारित आहे, अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संपर्क करावा ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.