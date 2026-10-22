GURU GOCHAR: ३१ ऑक्टोबरला गुरू ग्रहाचं गोचर; पुढचे ३ महिने ‘या’ राशींच्या लोकांसाठी ठरू शकतात खास, पैसा आणि करिअरमध्ये मिळतील नव्या संधी?

ZODIAC SIGNS LUCK: ज्योतिषशास्त्रात प्रत्येक ग्रहाच्या राशी बदलाला महत्त्व दिलं जातं. त्यात गुरू ग्रहाला ज्ञान, शिक्षण, पैसा आणि भाग्य यांचा कारक मानलं जातं. गुरू ग्रहाचं एका राशीतून दुसऱ्या राशीत होणारं गोचर काही राशींच्या लोकांसाठी महत्त्वाचं ठरू शकतं, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. पंचांगानुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गुरू ग्रह सिंह राशीत प्रवेश करणार असून २४ जानेवारी २०२७ पर्यंत याच राशीत राहणार आहे. त्यामुळे पुढचे तीन महिने काही राशींच्या लोकांसाठी करिअर, पैसा आणि वैयक्तिक आयुष्याच्या दृष्टीने कसे असू शकतात, ते जाणून घेऊया..कर्क राशीकर्क राशीच्या लोकांसाठी पैशांच्या बाबतीत हा काळ महत्त्वाचा ठरू शकतो. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याची संधी मिळू शकते. नोकरीत पगारवाढ किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार करताना प्रत्येक गोष्ट नीट तपासून घ्यावी. कुटुंबासाठी खर्च करताना स्वतःच्या बचतीकडेही लक्ष द्या. हातात आलेले पैसे लगेच खर्च करण्यापेक्षा त्यातील काही रक्कम बाजूला ठेवणं फायदेशीर ठरू शकतं.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सिंह राशीसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी देणारा ठरू शकतो. नोकरीत केलेल्या कामाचं कौतुक होऊ शकतं. नवीन जबाबदारी मिळण्याचीही शक्यता आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांना काही नवीन योजना सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. पैशांच्या बाबतीत उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. मात्र, मोठी गुंतवणूक करताना घाई करू नका. विचार करून घेतलेला निर्णय फायद्याचा ठरू शकतो..22 सप्टेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींसाठी दिवस ठरणार खास?.कुंभ राशीकुंभ राशीच्या लोकांसाठी नातेसंबंध आणि भागीदारीच्या बाबतीत काही नवीन घडामोडी होऊ शकतात. नोकरीत सहकाऱ्यांसोबत चांगला समन्वय ठेवल्यास कामं पूर्ण करणं सोपं जाईल. व्यवसायात एखाद्यासोबत भागीदारी करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, कोणताही करार करण्यापूर्वी त्यातील अटी नीट वाचा. आर्थिक बाबतीत दुसऱ्यांवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका. स्वतःच्या कमाईचं आणि खर्चाचं नियोजन केल्यास आर्थिक स्थैर्य राखण्यास मदत होईल..मेष राशीमेष राशीच्या लोकांना शिक्षण आणि कामाच्या बाबतीत नवीन संधी मिळू शकतात. एखादं काम बऱ्याच दिवसांपासून रखडलं असेल, तर ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येईल. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन गोष्टी शिकण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक बाबतीत खर्च वाढणार नाही, याची काळजी घ्या. अनावश्यक खरेदी टाळून बचत करण्यावर भर दिल्यास फायदा होऊ शकतो..तूळ राशीतूळ राशीच्या लोकांसाठी मित्रपरिवार आणि ओळखीच्या माध्यमातून काही नवीन संधी मिळू शकतात. नोकरीत इतरांसोबत मिळून काम केल्यास फायदा होऊ शकतो. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन ग्राहक मिळण्याची किंवा एखाद्या व्यक्तीसोबत काम सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. आर्थिक बाबतीत पैसे कुठे खर्च होतात, याकडे लक्ष द्या. बचत आणि गुंतवणूक यांचं योग्य नियोजन केल्यास भविष्यात त्याचा उपयोग होऊ शकतो..धनु राशीधनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ शिक्षण, प्रवास आणि करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. नवीन गोष्टी शिकण्याची इच्छा वाढेल. नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त प्रवास करण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन लोकांशी ओळख करून घेता येईल. या ओळखी भविष्यात उपयोगी पडू शकतात. आर्थिक बाबतीतही प्रगती करण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. मात्र, कोणताही आर्थिक निर्णय घेताना फक्त फायद्याचा विचार न करता जोखीमही समजून घ्या..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.वृश्चिक राशीवृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी नोकरी आणि व्यवसायाच्या दृष्टीने हा काळ महत्त्वाचा असू शकतो. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कामाची वरिष्ठांकडून दखल घेतली जाऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना काम वाढवण्याच्या संधी मिळू शकतात. मात्र, त्यासाठी योग्य नियोजन करणं गरजेचं आहे. पैशांच्या बाबतीत उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ ठेवा. मेहनत आणि सातत्य ठेवल्यास कामात पुढे जाण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.