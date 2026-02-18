Guru Margi 2026: मिथुन राशीत गुरु मार्गी, सिंह, कन्यासह 5 राशींना लाभेल भाग्य, करिअरमध्ये होणार प्रगती

jupiter direct in gemini 2026 predictions: गुरू ग्रह मिथुन राशीत थेट राहणार आहे. 11 मार्च रोजी गुरू धनु राशीत थेट भ्रमण करेल. ज्योतिषशास्त्रात गुरू हा शुभ ग्रह मानला जातो. गुरू सध्या मिथुन राशीत भ्रमण करत आहे आणि आता तो थेट होणार आहे. गुरू ग्रह थेट झाल्यामुळे सिंह आणि तूळ राशीसह पुढील 5 राशींना भरपूर नफा मिळणार आहे. या राशींची सर्व प्रलंबित कामे आता पूर्ण होतील. तसेच, आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत होईल आणि नशीब त्यांच्या बाजूने असेल. गुरूच्या थेट भ्रमणामुळे कोणत्या राशी भाग्यवान ठरणार हे जाणून घेऊया..सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रह अकराव्या घरात थेट असेल. यामुळे तुम्हाला अचानक सकारात्मक परिणाम मिळतील. या काळात तुम्ही तुमची सर्व ध्येये सहजपणे साध्य कराल. शिवाय कारकिर्दीत तुम्हाला मंद पण स्थिर प्रगती दिसेल. या काळात कायमस्वरूपी यशाचे दरवाजे उघडतील. तुम्हाला योग्य ती मान्यता देखील मिळू शकेल. आर्थिकदृष्ट्या, तुमची बचत पूर्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या चांगली असेल. तुमचा स्वभाव खूपच दयाळू आणि आनंददायी असेल..तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी गुरु राशी त्यांच्या नवव्या घरात सरळ वळणार आहे. याचा अर्थ नशीब तुमच्या बाजूने असेल. आता तुम्ही तुमच्या कठोर परिश्रमातून प्रगती कराल. या काळात तुम्ही अनेक सहली देखील करू शकता. तुम्हाला प्रवास करण्याच्या अनेक चांगल्या संधी मिळू शकतात. आता तुम्हाला तुमच्या कठोर परिश्रमाचे फळ मिळेल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात, प्रत्येक नातेसंबंध तुमची प्रशंसा करेल. करिअरच्या बाबतीत, गुरु राशीची थेट गती तुम्हाला परदेशात नोकरी मिळविण्यास मदत करू शकते. या काळात तुम्ही केलेल्या सर्व प्रवासातून तुम्हाला चांगले आर्थिक फायदे मिळतील..Gochar March 2026: मार्च 2026 ठरणार धनलाभाचा महिना..! बॅक टू बॅक ग्रह गोचराने ‘या’ राशींना होणार फायदा.कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रह त्यांच्या दहाव्या घरात थेट असेल. परिणामी, कन्या राशीच्या लोकांना नोकरीत बदल होऊ शकतो. हे संक्रमण त्यांच्यासाठी खूप आरामदायक ठरेल, कोणत्याही अडचणींशिवाय. स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला तुमचे उत्पन्न वाढवण्याच्या संधी देखील मिळतील. आर्थिक बाबतीत नशीब तुम्हाला अनुकूल राहील. तुमच्या कौटुंबिक जीवनाबाबत, गुरुच्या आशीर्वादामुळे तुमच्या जोडीदारासोबत आणि कुटुंबासोबतचे तुमचे संबंध मजबूत होतील..मीनमीन राशीसाठी गुरु चौथ्या घरात थेट येणार आहे. यामुळे शनीच्या साडेसातीच्या प्रभावापासून काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो. आत्मविश्वास आणि तीक्ष्ण विचारसरणी या काळात तुम्हाला प्रगती आणि यश मिळवून देऊ शकते. जर तुम्ही व्यवसायात असाल तर तुम्हाला विविध क्षेत्रात यश मिळू शकते. आर्थिकदृष्ट्या, तुमचे खर्च खूप जास्त असू शकतात. तुमच्या उत्पन्नासोबतच खर्चातही लक्षणीय वाढ होऊ शकते. जर तुम्ही वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर हा काळ तुमच्यासाठी चांगला असेल..कुंभकुंभ राशीच्या पाचव्या घरात गुरु ग्रह थेट येणार आहे. यामुळे कुंभ राशीच्या लोकांना अनेक शुभ परिणाम मिळतील. करिअरच्या दृष्टिकोनातून जे लोक अनेक दिवसांपासून नोकरी शोधत आहेत त्यांना आता त्यांच्या इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही व्यवसायात असाल तर तुम्हाला लक्षणीय यश मिळण्याची शक्यता आहे. या काळात, तुमच्या कठोर परिश्रमासाठी तुम्हाला लक्षणीय मान्यता मिळेल. तुमचे उत्पन्न देखील पूर्वीपेक्षा चांगले असेल. तुमच्या कौटुंबिक संबंधांमध्ये तुम्हाला आनंदी आणि सुरक्षित वाटेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.