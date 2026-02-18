संस्कृती

Guru Margi 2026: मिथुन राशीत गुरु मार्गी, सिंह, कन्यासह 5 राशींना लाभेल भाग्य, करिअरमध्ये होणार प्रगती

guru margi 2026 mithun rashi effects: गुरुच्या आशीर्वादाने काही राशींना आर्थिक आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये चांगले यश आणि आनंद मिळेल. गुरु मार्गीमुळे कोणत्या राशींचा फायदा होणार आहे हे जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

jupiter direct in gemini 2026 predictions: गुरू ग्रह मिथुन राशीत थेट राहणार आहे. 11 मार्च रोजी गुरू धनु राशीत थेट भ्रमण करेल. ज्योतिषशास्त्रात गुरू हा शुभ ग्रह मानला जातो. गुरू सध्या मिथुन राशीत भ्रमण करत आहे आणि आता तो थेट होणार आहे. गुरू ग्रह थेट झाल्यामुळे सिंह आणि तूळ राशीसह पुढील 5 राशींना भरपूर नफा मिळणार आहे. या राशींची सर्व प्रलंबित कामे आता पूर्ण होतील. तसेच, आर्थिक स्थिती पूर्वीपेक्षा खूपच मजबूत होईल आणि नशीब त्यांच्या बाजूने असेल. गुरूच्या थेट भ्रमणामुळे कोणत्या राशी भाग्यवान ठरणार हे जाणून घेऊया.

