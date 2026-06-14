Career Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक असतात प्रचंड मेहनती; पण कष्टाला मिळत नाही नशिबाची जोड, दरवेळी थोडक्यात हुकते संधी

Ankshastra News : असं म्हणतात की मेहनत ही यशाची गुरुकिल्ली आहे, पण कधीकधी रक्ताचं पाणी करूनही यशाचं कुलूप उघडत नाही.. अनेक लोक दिवस-रात्र प्रामाणिकपणे झटतात, पण ऐनवेळी त्यांच्या पदरात निराशाच पडते. अगदी यशाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचूनही कोणतं ना कोणतं विघ्न येतं आणि हात आलेली संधी निसटते. अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीची ही धडपड आणि त्याला मिळणारी नशिबाची साथ त्याच्या जन्मतारखेच्या अंकावर म्हणजेच मुलांकावर अवलंबून असते..मुलांक ४ज्यांचा मुलांक ४ असतो. या अंकाचा स्वामी 'राहु' आहे. हे लोक प्रचंड बुद्धिमान, शिस्तप्रिय आणि कठोर परिश्रम घेणारे असतात. परंतु, राहुच्या प्रभावामुळे त्यांच्या आयुष्यात अचानक अडचणी येतात. अनेकदा रात्रं-दिवस एक करूनही शेवटच्या क्षणी क्रेडिट दुसऱ्यालाच मिळते आणि आयत्या वेळी संधी हुकते.Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक असतात कुटुंबात सर्वांत गुणी; कधीच कुणाला दुखवत नाहीत, आई-वडिलांचा कधीच करत नाहीत अपेक्षाभंग.मुलांक ८ज्या लोकांचा मुलांक ८ असतो, ज्याचा स्वामी 'शनी' आहे. शनीमुळे यांच्या आयुष्यात 'विलंब' पाचवीलाच पूजलेला असतो. हे लोक अद्भूत सहनशक्ती असलेले कष्टकरी असतात. परंतु, नोकरी असो वा व्यवसाय, हे लोक उत्तम तयारी करूनही केवळ थोडक्यात संधी गमावतात. इतरांपेक्षा दुप्पट मेहनत करूनही यश उशिरानेच मिळते..Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात निष्पाप स्वभावाचे; सहज कुणाच्याही बोलण्यात फसतात अन् मोठ्या संकटात अडकतात.यशाचा मार्ग आणि उपायया व्यक्तींनी निराश न होता सातत्य राखणे गरजेचे आहे. मुलांक ४ च्या लोकांनी संयम ठेवून महादेवांची उपासना करावी. मुलांक ८ च्या लोकांनी शनिवारी गरजू लोकांना मदत करावी किंवा पिंपळाच्या झाडाजवळ दिवा लावावा. हे छोटे उपाय आणि त्यांची स्वतःची प्रामाणिक मेहनत यामुळे हुकणाऱ्या संधींचे रूपांतर लवकरच मोठ्या यशात होते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.