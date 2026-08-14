Career Horoscope: ‘या’ राशींचे लोक असतात प्रचंड मेहनती; पण नशिबाची साथ कमी, दरवेळी हातातोंडाशी आलेलं यश हुकतं

HARDWORKING ZODIAC SIGNS: ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींचे लोक खूप मेहनती असतात. ते प्रामाणिकपणे काम करतात, सतत प्रयत्न करत राहतात; पण अनेकदा यश अगदी जवळ आलेलं असतानाच नशिबाची साथ मिळत नाही. त्यामुळे हातातोंडाशी आलेलं यशही हुकतं. चला, अशा मेहनती पण नशिबाची साथ कमी मिळणाऱ्या राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीतील पहिली राशी आहे मकर. मकर राशीचे लोक खूप मेहनती आणि जिद्दी असतात. एखादं काम हाती घेतल्यानंतर ते पूर्ण करण्यासाठी ते शेवटपर्यंत प्रयत्न करतात. मात्र, अनेकदा यश मिळण्याच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यावर काही ना काही अडथळा येतो. त्यामुळे मेहनत करूनही अपेक्षित यश मिळायला वेळ लागतो..August 2026 Horoscope: नोकरीत प्रमोशन, व्यवसायात नफा अन् उत्पन्नाचे नवे मार्ग; ऑगस्टमध्ये ‘या’ ४ राशींचे दिवस बदलणार.दुसरी राशीदुसरी राशी आहे कुंभ. कुंभ राशीचे लोक आपल्या कामात प्रामाणिक असतात आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची त्यांची तयारी असते. ते कितीही मेहनत केली तरी योग्य वेळी नशिबाची साथ मिळत नाही, अशी परिस्थिती अनेकदा निर्माण होते. त्यामुळे एखादी संधी अगदी जवळ येऊनही हातातून निसटू शकते..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी राशी आहे कन्या. कन्या राशीचे लोक प्रत्येक काम विचारपूर्वक आणि मेहनतीने करतात. छोट्या-छोट्या गोष्टींकडेही त्यांचं लक्ष असतं. मात्र, यश मिळणार असं वाटत असतानाच अचानक एखादा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या लोकांना त्यांच्या मेहनतीचं फळ मिळण्यासाठी थोडी जास्त प्रतीक्षा करावी लागू शकते..August Horoscope: अखेर प्रतीक्षा संपणार! ऑगस्टमध्ये ‘या’ राशींची रखडलेली कामं मार्गी, पैशांसह मिळणार मोठी खुशखबर.मात्र, या राशींच्या लोकांनी निराश होण्याची गरज नाही. मेहनत आणि सातत्य सोडू नका, कारण योग्य वेळ आली की हीच मेहनत मोठं यश मिळवून देऊ शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.