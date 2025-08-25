Hartalika Puja 2025 Samagri and Vidhi
Hartalika Puja 2025 Samagri and Vidhi sakal
संस्कृती

Hartalika Vrat 2025 Puja Samagri: अखंड सौभाग्यासाठी हरतालिका व्रत; पूजेसाठी लागणारे साहित्य व विधीची संपूर्ण माहिती वाचा एकाच क्लिकवर!

Complete Guide to Hartalika Vrat 2025: हरतालिका पूजेची सामग्री, विधी, उपवासाचे नियम आणि महत्त्व जाणून घ्या एका क्लिकवर!
Published on

थोडक्यात:

  1. भाद्रपद शुक्ल तृतीयेला हरतालिकेचे व्रत केले जाते, ज्यात देवी पार्वती व भगवान शंकराची पूजा होते.

  2. या दिवशी सुवासिनी स्त्रिया निर्जल उपवास करून अखंड सौभाग्याची प्रार्थना करतात.

  3. पहिल्यांदाच पूजा करणाऱ्या महिलांसाठी आवश्यक पूजेच्या साहित्याची यादी दिली जाते.

Hartalika Vrat 2025 Puja Samagri and Puja Vidhi: भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीय तिथीला हरतालिकेचे व्रत ठेवले जाते. यादिवशी देवी पार्वती आणि भगवान शंकराची विधिवत पूजा केली जाते. सुवासिनी निर्जल उपवास करतात. मात्र बऱ्याच महिला पहिल्यांदा हरतालिकेची पूजा करत असतात. त्यामुळे बहुतेक जणींना पूजेच्या सामग्रीबद्दल माहीत नसते. म्हणूनच आम्ही पुढे हरतालिकेच्या पूजेला लागणाऱ्या संपूर्ण साहित्याची यादी दिली आहे.

