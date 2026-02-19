संस्कृती

Holashtak 2026: होलाष्टक काळात ‘या’ 6 राशींनी घ्यावी विशेष काळजी; वाढू शकतात अडचणी

holashtak 2026 astrology prediction in marathi: होलाष्टक दरम्यान शुभ कार्ये करणे टाळली जातात. या काळात काही राशींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तर, कोणत्या राशींना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता हे ज्योतिषशास्त्रानुसार जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

holashtak 2026 astrology prediction in marathi: होळीच्या आधीच्या आठ तिथींना होईलाष्टक म्हणतात. या काळात शुभ कार्ये करणे टाळावीत असं मानलं जातं. यंदा होईलाष्टक 24 फेब्रुवारी रोजी सुरू होईल आणि 3 मार्च रोजी संपेल. यावेळी हा काळ पूर्ण आठ दिवस चालेल. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून असं मानलं जातं की केतू वगळता इतर ग्रह या दिवसांत आक्रमक स्थितीत असू शकतात, जे काही राशींमध्ये विशेषतः दिसून येईल. विशेषतः पुढील सहा राशीच्या लोकांना या काळात अतिरिक्त सावधगिरी बाळगावी लागेल. अन्यथा या लोकांना मालमत्ता, न्यायालयीन, खर्च वाढ यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल.

