Holashtak 2026: होलाष्टक काळात ‘या’ 6 राशींनी घ्यावी विशेष काळजी; वाढू शकतात अडचणी

holashtak 2026 astrology prediction in marathi: होळीच्या आधीच्या आठ तिथींना होईलाष्टक म्हणतात. या काळात शुभ कार्ये करणे टाळावीत असं मानलं जातं. यंदा होईलाष्टक 24 फेब्रुवारी रोजी सुरू होईल आणि 3 मार्च रोजी संपेल. यावेळी हा काळ पूर्ण आठ दिवस चालेल. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून असं मानलं जातं की केतू वगळता इतर ग्रह या दिवसांत आक्रमक स्थितीत असू शकतात, जे काही राशींमध्ये विशेषतः दिसून येईल. विशेषतः पुढील सहा राशीच्या लोकांना या काळात अतिरिक्त सावधगिरी बाळगावी लागेल. अन्यथा या लोकांना मालमत्ता, न्यायालयीन, खर्च वाढ यासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल. .कर्ककर्क राशीच्या लोकांना या आठ दिवसांत संयम बाळगावा लागेल. त्यांना कामाच्या ठिकाणी अडथळे किंवा प्रगतीत स्तब्धता येऊ शकते. आरोग्य, विशेषतः पचनसंस्था कमकुवत होऊ शकते. यामुळे संतुलित आहार घ्या. करिअरचे महत्त्वाचे निर्णय सध्यासाठी पुढे ढकलणे चांगले. आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये अनावश्यक वाद टाळा..मेषहोलाष्टक मेष राशीसाठी व्यस्तता आणि मानसिक ताण वाढवू शकते. अनावश्यक धावपळ केल्याने मालमत्तेशी संबंधित वाद होऊ शकतात. जमीन किंवा घराबाबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे आणि कायदेशीर कारवाई देखील आवश्यक असू शकते. पोटाशी संबंधित आजारांकडे दुर्लक्ष करु नका. .वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांना कामात विलंब आणि आर्थिक दबाव येऊ शकतो. त्यांना आर्थिक अडचणी किंवा आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. व्यवसायात फसवणूक होण्याचा धोका आहे, म्हणून कागदपत्रे आणि भागीदारीबाबत सावधगिरी बाळगा. नातेसंबंधांमध्ये संवाद राखा आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांचे प्रयत्न कमी करू नयेत..Holi 2026 Prediction: होळीच्या दिवशी शुक्र अन् शनीची युती, 'या' 6 राशींना होईल प्रचंड फायदा, चमकेल नशीब .सिंहसिंह राशीच्या लोकांनी ढोंगी मित्र आणि स्वार्थी ओळखींपासून सावध राहावे. खोट्या सल्ल्यावर किंवा अफवांवर अवलंबून राहू नका. काम आणि व्यवसायात निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो, म्हणून तुमच्या जबाबदाऱ्या गांभीर्याने घ्या. धोकादायक गुंतवणूक टाळा आणि अनपेक्षित खर्चासाठी तयार राहा..कुंभकुंभ राशीच्या लोकांनी त्यांच्या विरोधकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. या काळात मोठी गुंतवणूक किंवा कर्ज घेणे टाळा. प्रवास शक्य आहे, परंतु काळजीपूर्वक वाहन चालवा. हाडे किंवा दुखापत होण्याची शक्यता आहे. अहंकार टाळा, अन्यथा नातेसंबंध ताणले जाऊ शकतात..मीनहोलाष्टक आव्हानात्मक असू शकते. नोकरी आणि व्यवसायात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. वाढत्या खर्चामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. कौटुंबिक संबंधांमध्ये मतभेद होण्याची शक्यता आहे आणि प्रेम जीवनात तृतीयपंथीयांचा हस्तक्षेप अडचणीत वाढ करू शकतो. केवळ संयम आणि समजूतदारपणाच परिस्थिती हाताळू शकतो.