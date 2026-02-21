Holi Zodiac Prediction: होळीच्या दिवशी होणार चंद्रग्रहण, 'या' राशींच्या अडचणी वाढू शकतात

Holi 2026 Astrology: यंदा फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमा चंद्रग्रहणासोबत असल्याने ती विशेष मानली जाते. ३ मार्चला येणाऱ्या फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमेला ग्रहण लागल्याने धार्मिक कार्यात आणि परंपरांमध्ये काही बदल होऊ शकतात. या दिवशी होलिका दहन साजरी केली जाणार आहे. दुसऱ्या दिवशी रंगाचा उत्सव रंगपंचमी साजरी केली जाते. ग्रहणामुळे विधी आणि पूजेची वेळ याबाबत खास काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. .कर्ककर्क राशीवर चंद्राचे राज्य आहे. त्यामुळे या राशीखाली जन्मलेल्यांना चंद्रग्रहणाचा परिणाम अधिक जाणवू शकतो. यावेळी ग्रहण धनाच्या घरात होत आहे, त्यामुळे आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगणे अत्यंत महत्वाचे आहे. तसेच अनावश्यक खर्च किंवा चुकीच्या गुंतवणुकीमुळे नुकसान होऊ शकते. आर्थिक व्यवहार विचारपूर्वक करा आणि कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यास घाई करू नका. या राशीच्या लोकांनी बोलण्यावर नियंत्रण ठेवावे. कारण छोट्या छोट्या गोष्टींमुळेही वाद होऊ शकतात. या काळात आरोग्यात चढ-उतार देखील शक्य आहेत. मानसिक शांती राखण्यासाठी मंत्रांचा जप करणे फायदेशीर मानले जाते..मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी हे ग्रहण सहाव्या घरात होत आहे. जे शत्रू, रोग आणि संघर्षाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, या काळात विरोधक सक्रिय होऊ शकतात आणि तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रत्येक निर्णय काळजीपूर्वक घ्या आणि कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. आर्थिक बाबींमध्येही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे, कारण फसवणूक किंवा फसवणूक होण्याचा धोका असतो. योजना गुप्त ठेवा आणि दक्षता ठेवा. ग्रहणाचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी शिवलिंगाला पाणी अर्पण करणे आणि नियमितपणे प्रार्थना करणे फायदेशीर मानले जाते..Holashtak 2026: होलाष्टक काळात ‘या’ 6 राशींनी घ्यावी विशेष काळजी; वाढू शकतात अडचणी.कन्याकन्या राशीसाठी हे चंद्रग्रहण खर्च, नुकसान वाढवू शकते. म्हणून, या राशीखाली जन्मलेल्यांना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. अनपेक्षित नुकसान किंवा अपघात टाळण्यासाठी सतर्क राहणे महत्वाचे आहे. तसेच आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका आणि नियमित तपासणी आणि खबरदारी घ्या. कामाच्या ठिकाणी देखील तुम्हाला सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे. ऑफिसच्या राजकारणापासून दूर राहून या काळात भगवान शिवाची पूजा आणि ध्यान केल्याने मानसिक संतुलन राखण्यास मदत होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.