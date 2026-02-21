संस्कृती

Holi Zodiac Prediction: होळीच्या दिवशी होणार चंद्रग्रहण, 'या' राशींच्या अडचणी वाढू शकतात

Holi zodiac prediction: यंदा 3 मार्चला येणाऱ्या फाल्गुन पौर्णिमेला ग्रहण लागणार आहे. त्यामुळे, काही विशिष्ट राशीच्या लोकांना नकारात्मक परिणाम जाणवू शकतात. या राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.
Holi Zodiac Prediction:

Holi Zodiac Prediction:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Holi 2026 Astrology: यंदा फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमा चंद्रग्रहणासोबत असल्याने ती विशेष मानली जाते. ३ मार्चला येणाऱ्या फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमेला ग्रहण लागल्याने धार्मिक कार्यात आणि परंपरांमध्ये काही बदल होऊ शकतात. या दिवशी होलिका दहन साजरी केली जाणार आहे. दुसऱ्या दिवशी रंगाचा उत्सव रंगपंचमी साजरी केली जाते. ग्रहणामुळे विधी आणि पूजेची वेळ याबाबत खास काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
culture
Financial Problems
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.