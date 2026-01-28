Holi Astrology 2026: होळीनंतर मोठा ज्योतिषीय बदल! शनिदेव मीन राशीत प्रवेश करताच ‘या’ 3 राशींचं नशीब फळफळणार

Shani Asta In Meen Rashi 2026: ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाला कर्मांचे फळ देणारा ग्रह मानले जाते. शनि न्याय, शिस्त आणि जबाबदारीशी संबंधित आहे, जो जीवनाच्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर परिणाम करतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि वय, रोग, संघर्ष, तांत्रिक क्षेत्रे, नोकरी, सेवा वर्ग, लोह आणि तेल यासारख्या विषयांशी संबंधित आहे. जेव्हा जेव्हा शनीची हालचाल किंवा स्थिती बदलते तेव्हा या सर्व क्षेत्रांमध्ये बदल दिसून येतात..दृक पंचांगानुसार, होळीनंतर 13 मार्च 2026 रोजी, शनिदेव संध्याकाळी 7:13 वाजता मीन राशीत अस्त करतील. जवळजवळ 30 वर्षांनंतर, शनिदेव राशीत मोठा बदल घडवून आणणार आहेत. शनीच्या अस्ताचा परिणाम सर्व राशींवर होईल, परंतु काहींसाठी हा काळ भाग्यवान ठरू शकतो. या काळात, नोकरी, संपत्ती आणि प्रगतीशी संबंधित नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत..कुंभकुंभ राशीच्या लोकांसाठी, शनीच्या अस्तामुळे सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात. या वेळी आर्थिक बाबींमध्ये दिलासा मिळू शकतो. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे आणि व्यावसायिकांना दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. हा काळ विशेषतः अध्यापन, भाषण, माध्यम, विक्री किंवा मार्केटिंगशी संबंधित असलेल्यांसाठी महत्त्वाचा असेल. .धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी, शनीच्या अस्तामुळे भौतिक सुखसोयींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. या काळात घर, वाहन किंवा मालमत्तेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकता. चांगल्या आर्थिक संधी येऊ शकतात. नोकरी बदलण्याची योजना आखणाऱ्यांना चांगली ऑफर मिळण्याची शक्यता आहे. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, तुमच्या आईसोबतचे तुमचे नाते पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत होऊ शकते..Solar Eclipse 2026: 17 फेब्रुवारीला वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण! भारतात दिसणार का? जाणून घ्या काय करावं अन् काय टाळावं.मीनमीन राशीसाठी शनीची अस्त आत्मविश्वास वाढवणारी ठरू शकते. या काळात प्रतिमा सुधारेल आणि सामाजिक दर्जा वाढू शकेल. वैवाहिक संबंध अधिक गोड होतील आणि तुमच्या जोडीदाराची प्रगती होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात गुंतलेल्यांना उत्पन्नात वाढ दिसून येईल. तुम्ही बऱ्याच काळापासून करत असलेल्या कामात यश मिळण्याची चिन्हे आहेत. भागीदारीतूनही फायदा होऊ शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.