संस्कृती

Holi Astrology 2026: होळीनंतर मोठा ज्योतिषीय बदल! शनिदेव मीन राशीत प्रवेश करताच ‘या’ 3 राशींचं नशीब फळफळणार

Shani Gochar 2026 lucky zodiac signs: दोन महिन्यानंतर 30 वर्षांनंतर शनिदेव मीन राशीत प्रवेश करतील. या बदलामुळे धनु, कुंभ आणि मीन राशींना नोकरी, आर्थिक लाभ आणि प्रगतीच्या नवीन संधी मिळू शकतात.
Shani Gochar 2026 lucky zodiac signs:

Shani Gochar 2026 lucky zodiac signs:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Shani Asta In Meen Rashi 2026: ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाला कर्मांचे फळ देणारा ग्रह मानले जाते. शनि न्याय, शिस्त आणि जबाबदारीशी संबंधित आहे, जो जीवनाच्या अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर परिणाम करतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनि वय, रोग, संघर्ष, तांत्रिक क्षेत्रे, नोकरी, सेवा वर्ग, लोह आणि तेल यासारख्या विषयांशी संबंधित आहे. जेव्हा जेव्हा शनीची हालचाल किंवा स्थिती बदलते तेव्हा या सर्व क्षेत्रांमध्ये बदल दिसून येतात.

Loading content, please wait...
festival
horoscope
money
job
Life
Career
Daily Horoscope
holi
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.