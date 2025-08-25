Ganesh Chaturthi 2025: आश्रमातला उपद्रवी उंदीरच बनला बाप्पाचा साथीदार; वाचा बाप्पाच्या वाहनामागची अद्भुत गोष्ट

The Divine Story of Ganesha and His Mouse: इंद्राच्या राजसभेत "कौंच' नावाचा एक गंधर्व होता. तो गानकलेत निपुण होता. एकदा तो इंद्राच्या दरबारात गात असताना एका ऋषीकडे पाहून कुत्सित हसला. साहजिकच त्या ऋषींनी चिडून "कौंच' गंधर्वाला शाप देऊन त्याला मूषक रूपात पृथ्वीवर थेट पराशर ऋषींच्या आश्रमात पाठविले. याच आश्रमात बालगणेश पराशर ऋषींच्या देखरेखीखाली वेदविद्यांचे अध्ययन करीत होता..Ganesh Chaturthi 2025: भारतभर गाजणारा बाप्पांचा जल्लोष! जाणून घ्या विविध राज्यांतील खास गणेशोत्सवाच्या परंपरा.तो उंदीर झालेला "कौंच' गंधर्व आश्रमात बिळे पाडू लागला. आश्रमातील अन्नधान्याचा चट्टामट्टा करू लागला. ग्रंथ कुरतडून टाकू लागला. पराशर ऋषी या प्रकारामुळे त्रस्त झाले. शेवटी त्यांनी गजाननाचे स्मरण केले. गजाननाने तत्काळ त्या उंदरावर पाशांकुश टाकून त्याला पकडले. तो उंदीर हतबल होऊन गजाननाजवळ दयेची याचना करू लागला. तेव्हा गजाननाने त्याला अभय दिले आणि सांगितले का, "पराशर ऋषींना त्रास देऊ नकोस, मी तुला हवा तो वर देईन.' .गजाननाने अभय दिल्यामुळे त्याला जोर चढला. तो उंदीर म्हणजे "कौंच' गंधर्व उर्मट आणि मूर्ख होता. "तूच माझ्याकडून वर मागून घे.' असे तो उद्धटपणे गजाननाला म्हणाला. "तू आजपासून माझे वाहन हो !' असे म्हणून गजानन त्या उंदराच्या पाठीवर आरूढ झाला. तो उंदीर दीनवाणा बनून गजाननाला शरण गेला आणि गजाननाला हवे त्या ठिकाणी घेऊन जाऊ लागला..Ganesh Chaturthi 2025: आपल्या आवडत्या मोदकासाठी बाप्पाने घातली होती आईवडिलांनाच पृथ्वीप्रदक्षिणा! वाचा ही रंजक कथा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.