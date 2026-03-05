कुंडलीतील 12 भाव सांगतात तुमच्या आयुष्यातील नाती! जाणून घ्या कोणता भाव काय दर्शवतो

मनुष्य जन्माला आला कि त्याला जन्मतःच एका कुटुंबाची प्राप्ती होते. त्यात मात्या पित्यांच्या सोबत अनेक नाती असतात. पत्रिकेतील १२ भाव अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकतात, त्यात जसे आपल्या शरीरातील सर्व भाग येतात तसेच आपल्या आयुष्यात असलेले अनेक नाते संबंध सुद्धा येतात . आज त्याचा विचार करुया.लग्न भाव म्हणजे आपण स्वतः आणि आपली द्वितीय स्नुषा कारण सप्तम भावावरून आपले द्वितीय अपत्य आपण बघतो , त्याची पत्नी त्या भावाच्या समोर म्हणजेच लग्नात . येतंय का लक्ष्यात ? द्वितीय भाव म्हणजे आपले कुटुंब आणि कुटुंबाचे मूळ आपले पूर्वज ..तृतीय भावातून आपली लहान भावंडे, शेजारी. चातुर्थावरून आपली जन्मदात्री आई, पंचम हा तर प्रेमाचे प्रतिक असलेला भाव जिथे आपली प्रथम संतती, षष्ठ भाव नोकरचाकर, मातुल घराणे, मामा मावशी. सप्तम भाव व्यावसायिक भागीदार, जोडीदार, द्वितीय अपत्य, अष्टम सासरचे कुटुंब, नवम वडील, प्रथम संततीचे अपत्य, जोडीदाराचे लहान भावंड, दशम सासू दर्शवते तसेच वरिष्ठ आणि नोकरीतील अधिकारी वर्ग. लाभ भाव जवळचे मित्र , प्रेयसी , मोठा भाऊ , प्रथम संततीचा जोडीदार आणि काका .प्रत्येक नातं हे अनेक अपेक्षा घेवून येत असते. विवाह पाश्च्यात अनेकदा घरी प्रामुख्याने सासूशी जमेल ना हा प्रश्न मनात येतोच अश्यावेळी मुलीच्या पत्रिकेतील दशम भाव बघावा. तिथे चंद्र शुक्र सारख मंगळ राहू असतील तर शक्यता कमी किंवा जुळवून घ्यावे लागेल. कुरबुरी होतील..मुलाचा विवाह आपल्या पत्रिकेवरून पाहायचा असेल तर आपल्या पत्रिकेतील पंचम भाव लग्नी घ्यावा. म्हणजे आपली मकर लग्नाची पत्रिका असेल तर मुलाचा प्रश्न पाहताना आपला पंचम म्हणजे वृषभ भाव लग्नी धरावा आणि प्रश्न पाहावा.आपल्या लग्नापासून तृतीय भाव आपले लहान भावंड तसेच सप्तम आपली पत्नी आहे आणि तिचे लहान भावंड म्हणजे आपला भाग्य भाव . लहान भावाच्या नोकरीचा प्रश्न असेल तर तृतीय भावाचे लग्न करावे आणि लग्नापासूनचा दशम भाव म्हणजेच आपल्या मूळ पत्रिकेतील व्यय भाव त्याच्या नोकरीसाठी पाहावा..प्रत्येक नाते पत्रिकेतील कुठल्या भावावरून पाहतात ते समजले कि ज्या नात्यासंबंधी प्रश्न असेल तो भाव लग्नात घ्यावा आणि प्रश्न बघावा. आपल्या स्वतःच्या पत्रिकेवरून आपले हितसंबंध कुणाशी चांगले राहतील आणि कुणाशी सूर जुळणार नाहीत हे समजते.तृतीय भाव बिघडला तर लहान भावंडांशी, शेजार्यांशी मतभेद राहतील तसेच डावा हात, खांदा आणि दावा कान सुद्धा काहीतरी समस्या दर्शवेल. अश्या प्रकारे प्रत्येक भावाचा विस्तृत अभ्यास करता येयील. आपल्याला मित्र कमी कि जास्ती, भावंडांशी पटणार कि नाही अश्या अनेक गोष्टींचे आकलन आपल्याला ह्या अभ्यासातून होते.राहूच्या दशेत अर्थात राहू कुठेही पत्रिकेत असला तरी नातेसंबंध , मित्रांचे संबंध केवळ फालतू गैरसमज झाल्यामुळे तुटतात. जीवश्च कंठश्च मित्र सुद्धा दुरावतात , सोशल लाईफ कमी होत जाते आणि एकटेपणा येतो. हे गैसमज दूर कसे होणार नाहीत ते राहू अगदी जातीने बघत असतो. फसवणूक , निराशा ह्याहीपेक्षा गैरसमज हे राहूचे अस्त्र आहे. माणूस अगदी एकटा पडतो. खरतर राहू कुणीही तुमचे नाही आणि नसणार आहे हा खरा आरसा तुम्हाला दाखवत असतो. असो..पत्रिकेतील कुठलाही भाव अधांतरी नसतो त्याची नाळ इतर भावांशी हि जोडली गेलेली असते . माणूस हा समाज प्रिय आहे तो एकटा राहू शकत नाही म्हणूनच त्याने नाती गोती निर्माण केलेली आहेत आणि त्या नात्यासोबत असलेला त्याचा व्यवहार पत्रिका त्या त्या भावातून दर्शवते .कुठले नाते आपले दीर्घ काळ टिकेल आणि कुठले डोक्याला ताप करेल हे समजले तर आपण आपल्याच फायद्याचे ठरेल नाही का? एखादी घटना कधी घडणार हे मात्र भाव नाही तर दशास्वामी दर्शवतो . आपली एक पत्रिका सखोल अभ्यास करता अनेक प्रश्नांची अचूक उत्तरे देण्यास सक्षम आहे फक्त अभ्यास सखोल हवा. सौ. अस्मिता दीक्षित पत्रिकेसाठी संपर्क : 8104639230.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.