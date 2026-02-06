Horoscope Prediction : फक्त 10 दिवसांमध्ये बदलणार तीन राशींचं नशीब ; महालक्ष्मीच्या कृपेने होणार अफाट श्रीमंत

Marathi Rashi Fal : वैदिक ज्योतिषशास्त्रात सतत काही ना काही बदल घडत असतात. ग्रहांचे संयोग अनेक शुभ आणि अशुभ परिणाम राशींवर परिणामी जातकाच्या जीवनावर टाकतात. येत्या दहा दिवसांत एका विशेष राजयोगामुळे तीन राशींचं नशीब बदलणार आहे. कोणता आहे हा राजयोग आणि कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी जाणून घेऊया. .ज्योतिष शास्त्रानुसार 16 फेब्रुवारीला चंद्र मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. तिथे आधीच मंगळ ग्रह उपस्थित आहे. या दोघांच्या युतीमुळे महालक्ष्मी राजयोग निर्माण होतो आहे. यामुळे काही राशींच्या जीवनात सकारात्मक बदल पाहायला मिळतील. संपत्तीत वाढ होईल आणि अनेक अडचणी मार्गी लागतील. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .मेष रास :महालक्ष्मी राजयोग तुमच्या कर्मभावावर परिणाम करणार आहे. यामुळे तुम्हाला कार्यक्षेत्रात बरेच बदल घडून आलेले पाहायला मिळतील. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळेल. व्यावसायिकांना नफा होईल आणि कठोर मेहनतीचे फळही मिळेल..वृषभ रास :वृषभ राशीच्या लोकांच्या भाग्याच्या स्थानात हा राजयोग तयार होतो आहे. त्यामुळे नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. आर्थिक लाभाबरोबरच गुंतवुणुकीतून उत्तम लाभ मिळेल..मकर रास :मकर राशीच्या लग्नभावात हा राजयोग निर्माण होतोय. तुमचा आत्मविश्वास या काळात वाढेल. प्रगतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. आर्थिक स्थितीबरोबरच आदर, प्रतिष्ठासुद्धा वाढेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.