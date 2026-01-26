संस्कृती

एक- दोन नाही तर तब्बल 200 वर्षांनी बनतोय त्रिग्रही राजयोग ! येत्या 6 दिवसांत तीन राशींना येणार सोन्याचे दिवस

Trigrahi Yoga In Kumbh Rashi Will Benefit 3 Zodiac Signs : येत्या सहा दिवसांमध्ये तब्बल 200 वर्षांनी एक त्रिग्रही योग तयार होतोय. याचा फायदा तीन राशीन होणार आहे. कोणत्या आहेत राशी जाणून घेऊया.
Marathi Horoscope News : ज्योतिषशास्त्रानुसार येत्या सहा दिवसात म्हणजे फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच काही ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत भ्रमण करणार असून शुभ राजयोगांची निर्माण करत आहेत. धनाची देवता शुक्र, व्यापाराचा देवता बुध आणि मायावी राहू यांची युती होणार असून त्रिग्रही राजयोग तयार होणार आहे.

