Numerology : 'या' 4 मुलांकाचे लोक असतात जास्त दिलदार; सर्वांना खुल्या हाताने करतात मदत, पण 'या' दोन चुकांमुळे होतात कंगाल

Astrology prediction news :अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा त्याच्या स्वभावावर आणि आर्थिक स्थितीवर खोलवर परिणाम होत असतो. काही विशिष्ट मूलांक असे आहेत ज्यांच्या नशिबात पैसा तर खूप असतो पण त्यांच्या अतिउदार स्वभावामुळे ते अनेकदा आर्थिक अडचणीत सापडतात. हे लोक स्वभावाने अत्यंत पारदर्शक, प्रेमळ आणि यारी निभावणारे असतात. मित्र संकटात असेल तर स्वतःच्या खिशाचा विचार न करता धावून जाणे हा यांचा स्थायीभाव आहे. मात्र, याच दिलदारपणाच्या आड दडलेली एक भावनिक चूक त्यांना वैभवाच्या शिखरावरून थेट जमिनीवर आणू शकते. चला तर मग अशा ४ खास मूलांकांची सविस्तर माहिती घेऊया..मूलांक १मूलांक १ चे स्वामी सूर्यदेव आहेत. ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, ते या श्रेणीत येतात. हे लोक जन्मतःच नेतृत्वगुण घेऊन येतात आणि त्यांचा स्वभाव एखाद्या राजासारखा उदार असतो. मित्रांच्या ग्रुपमध्ये नेहमी डोनर किंवा पेअर भरणारा म्हणून यांची ओळख असते. कोणाकडे हात पसरणे यांना आवडत नाही उलट सर्वांना मदत करण्यात यांना अभिमान वाटतो. पण यांची मोठी चूक म्हणजे खोटी प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शो ऑफ म्हणून ऐपतीबाहेर खर्च करणे. लोकांच्या नजरेत मोठे दिसण्याच्या नादात हे लोक अनेकदा कर्ज काढून इतरांना मदत करतात, जी चूक त्यांना भविष्यात कंगाल बनवू शकते..मूलांक ३ज्यांचा जन्म ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ३ असतो आणि त्यांचे स्वामी गुरु (बृहस्पति) आहेत. हे लोक अत्यंत धार्मिक, ज्ञानी आणि मदतीला तत्पर असतात. कोणालाही उपदेश करण्यासोबतच आर्थिक मदत करण्यातही हे मागे नसतात. मित्रपरिवारात हे 'सल्लागार' म्हणून ओळखले जातात. मात्र यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे समोरच्याच्या गोड बोलण्यावर विश्वास ठेवून विनासायास पैसे उसने देणे. गुरु प्रधान असल्यामुळे हे लोक समोरच्याच्या कपटाचा विचार करत नाहीत. दिलेला पैसा परत न मागण्याच्या स्वभावामुळे यांची मोठी पुंजी बुडते आणि हे स्वतः आर्थिक विवंचनेत अडकतात..मूलांक ६मूलांक ६ चे स्वामी शुक्र आहेत. ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेले लोक अत्यंत आकर्षक आणि विलासी जीवन जगणारे असतात. हे लोक स्वतःवर जितका खर्च करतात, तितकाच आपल्या मित्र-मैत्रिणींना भेटवस्तू देण्यात आणि पार्ट्या देण्यात खर्च करतात. यांचा दिलदारपणा इतका असतो की, कोणाचेही दुःख यांना पाहवत नाही. पण यांची मोठी चूक म्हणजे इतरांच्या विलासी गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वतःची बचत संपवणे. अनेकदा लोक यांच्या सौंदर्याचा किंवा मृदू स्वभावाचा फायदा घेऊन यांना आर्थिक गंडा घालतात. चुकीच्या संगतीत पडून दिखाव्यासाठी केलेल्या खर्चामुळे हे लोक अचानक गरिबीच्या उंबरठ्यावर येऊन उभे राहतात..मूलांक ९९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ९ असतो आणि त्यांचा स्वामी 'मंगळ' आहे. हे लोक ऊर्जेने भरलेले आणि अत्यंत माणुसकी जपणारे असतात. रक्ताचे नाते नसले तरी मित्रांसाठी जीव द्यायला हे तयार असतात. अन्याय सहन न करणे आणि दुर्बलांना मदत करणे हा यांचा स्वभाव आहे. पण यांची सर्वात मोठी चूक म्हणजे भावनेच्या भरात कोणाच्याही कर्जासाठी जामीन राहणे. मूलांक ९ च्या व्यक्ती अनेकदा कागदपत्रे न वाचता केवळ मैत्रीखातर सह्या करतात. जेव्हा समोरची व्यक्ती पळून जाते किंवा पैसे भरत नाही तेव्हा सर्व कायदेशीर बोजा यांच्यावर येतो आणि यांची हक्काची मालमत्ता जप्त होण्याची वेळ येते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.