Daily Horoscope: आज इंद्र योगाचा शुभ संयोग! कर्क, मकरसह 'या' 5 राशींवर हनुमानाची राहील विशेष कृपा

Daily Horoscope: आज १९ ऑक्टोबर रविवार या दिवशी कार्तिक कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी असल्यामुळे धार्मिक दृष्टीकोनातून हा दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे. विशेष म्हणजे याच दिवशी हनुमान जयंती साजरी केली जाणार असून, या दिवशी बजरंगबलीचा विशेष आशीर्वाद लाभणारे योग देखील तयार होत आहेत. .आजचे खास ग्रहयोग कोणते?कन्या राशीत चंद्राचा वास असून त्याची शुक्राची युती झाल्याने कलानिधी योग तयार होत आहे. हा योग कलात्मकता, सौंदर्यबुद्धी आणि आर्थिक लाभ देतो. तुळ राशीत सूर्य, बुध आणि मंगळ एकत्र आल्याने त्रिग्रही योग आणि बुधादित्य योग निर्माण होत आहे, जे प्रभावशाली बोलणे, निर्णयक्षमता आणि यश दर्शवतात. गुरूच्या उच्च राशीत असण्यामुळे 'हंस योग' तयार होत असून, हा योग बुद्धिमत्ता, आदर्शवाद आणि प्रतिष्ठा वाढवतो. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, हनुमान जयंतीचा दिवस आणि त्याचबरोबर तयार होत असलेला इंद्र योग व सर्वांत सिद्धी योग हे सर्व मिळून आजचा दिवस संपूर्णपणे शुभदायक बनवत आहेत..या राशींचा भाग्य उजळणारवृषभआजचा दिवस आर्थिक आणि कौटुंबिक दृष्टिकोनातून लाभदायक आहे. जुने अडकलेले व्यवहार पूर्ण होतील. नवा प्रोजेक्ट सुरू करण्यासाठी उत्तम वेळ. दाम्पत्य जीवन गोड राहील.उपाय: हनुमानाला गूळ अर्पण करा.कर्ककरिअरमध्ये मोठी संधी प्राप्त होईल. वरिष्ठांचा पाठिंबा मिळेल. व्यवसायात विस्तार होईल. आरोग्य चांगले राहील.उपाय: सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करा.कन्यारचनात्मक कामांमध्ये यश मिळेल. मुलांकडून आनंददायक बातमी मिळेल. आर्थिक निर्णय फायदेशीर ठरतील.उपाय: श्री लक्ष्मी स्तोत्राचे पठण करा..मकरभाग्य तुमच्या पाठीशी आहे. नवे करार किंवा डील फायदेशीर ठरतील. सामाजिक सन्मानात वाढ.उपाय: बजरंग बाणाचा पाठ करा.मीनपूर्वीचे गुंतवणूक निर्णय आज फायदा देऊ शकतात. प्रेम व वैवाहिक जीवनात समाधान. मन प्रसन्न राहील.उपाय: तुळशीसमोर दीप लावा व तुलसी चालीसा म्हणा.