Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीला चुकूनही करू नका ‘हे’ काम, नाहीतर व्रताचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही
Jaya Ekadashi 2026 vrat rules in Marathi: यंदा जया एकादशी २९ जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे.
Jaya Ekadashi 2026 vrat rules in Marathi: सनातन धर्मात जया एकादशी हा एक अत्यंत पुण्यपूर्ण व्रत आहे. जो माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षात येतो. यंदा जया एकादशी गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. म्हणून या नियमांकडे दुर्लक्ष करू नका. या दिवशी भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजा केल्याने सर्व दुःखांचे निवारण होते, पापांचा नाश होतो आणि शाश्वत सुख आणि समृद्धी मिळते. शास्त्रांनुसार, जया एकादशीचे व्रत भूतप्रेतापासून मुक्ती देते, शत्रूंवर विजय मिळवते आणि हजार अश्वमेध यज्ञ करण्याइतके पुण्य प्रदान करते. उपवास करताना काही चुका केल्याने पुण्य कमी होऊ शकते आणि नुकसान होऊ शकते.