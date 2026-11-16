Luck Zodiac Signs: पुढचे १२२ दिवस या राशींवर पडणार पैशांचा पाऊस! गुरूच्या वक्री चालीचा मोठा फायदा; नशिबाची दारं उघडणार? तुमची रास कोणती?

Jupiter Retrograde 2026: डिसेंबर महिन्यात गुरू ग्रहाच्या चालीत मोठा बदल होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात गुरू ग्रहाला शुभ ग्रह मानलं जातं. पैसा, नशीब आणि प्रगती यांचा संबंध गुरू ग्रहाशी जोडला जातो. त्यामुळे गुरूच्या या बदलाकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. १३ डिसेंबर २०२६ रोजी गुरू वक्री होणार असून, पुढील १२२ दिवस ही स्थिती राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात कन्या, तूळ आणि धनु राशीच्या लोकांना काही चांगल्या संधी मिळू शकतात..धनु रासधनु राशीच्या लोकांना नशिबाची साथ मिळू शकते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. अनेक दिवसांपासून मनात असलेली कामं पूर्ण करण्याची संधी मिळू शकते. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. व्यवसायाचा विस्तार करण्याचा विचारही पुढे जाऊ शकतो. बचतीकडे लक्ष दिल्यास आर्थिक फायदा होऊ शकतो..SHUKRA UDAY 2026 ASTRO PREDICTIONS: नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार? शुक्राच्या उदयाने धनलाभासह करिअरमध्येही येणार प्रगतीचे योग!.तूळ रासतूळ राशीच्या लोकांसाठी कामाच्या ठिकाणी काही चांगल्या घडामोडी घडू शकतात. नवीन कामाची जबाबदारी मिळू शकते. व्यवसायातही फायदा होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग सापडू शकतात. घरासाठी एखादी मोठी खरेदी करण्याचाही विचार होऊ शकतो..कन्या रासकन्या राशीच्या लोकांना पैशांच्या बाबतीत दिलासा मिळू शकतो. पूर्वी दिलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरीत नवीन संधी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांना एखादा चांगला व्यवहार मिळू शकतो. त्यामुळे आर्थिक बाजू मजबूत करण्यासाठी हा काळ उपयोगी ठरू शकतो..Todays Horoscope : आजचा दिवस ५ राशींसाठी ठरणार खास! धनलाभासह रखडलेली कामं होणार पूर्ण; वाचा १२ राशींचं भविष्य.गुरूची वक्री चाल कधी संपणार?द्रिक पंचांगानुसार, गुरू १३ डिसेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजून २५ मिनिटांनी सिंह राशीत वक्री होतील. त्यानंतर १३ एप्रिल २०२७ रोजी सकाळी ७ वाजून ४० मिनिटांनी मार्गी होतील. या काळात गुरूच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर वेगवेगळा होईल, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.