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Luck Zodiac Signs: पुढचे १२२ दिवस या राशींवर पडणार पैशांचा पाऊस! गुरूच्या वक्री चालीचा मोठा फायदा; नशिबाची दारं उघडणार? तुमची रास कोणती?

Jupiter Retrograde 2026: १३ डिसेंबर २०२६ रोजी गुरू ग्रह सिंह राशीत वक्री होणार असून १३ एप्रिल २०२७ रोजी मार्गी होणार आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या १२२ दिवसांच्या काळात कन्या, तूळ आणि धनु राशीच्या लोकांना पैसा, नोकरी आणि व्यवसायात चांगल्या संधी मिळू शकतात.
Luck Zodiac Signs

Luck Zodiac Signs

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Jupiter Retrograde 2026: डिसेंबर महिन्यात गुरू ग्रहाच्या चालीत मोठा बदल होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात गुरू ग्रहाला शुभ ग्रह मानलं जातं. पैसा, नशीब आणि प्रगती यांचा संबंध गुरू ग्रहाशी जोडला जातो. त्यामुळे गुरूच्या या बदलाकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे.

१३ डिसेंबर २०२६ रोजी गुरू वक्री होणार असून, पुढील १२२ दिवस ही स्थिती राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात कन्या, तूळ आणि धनु राशीच्या लोकांना काही चांगल्या संधी मिळू शकतात.

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