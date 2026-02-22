Ketu Gochar 2026: केतू 20 एप्रिलला मघा नक्षत्रात करेल प्रवेश, 'या' 3 राशींना करिअर, संपत्ती अन् भाग्यात होईल फायदा

Ketu Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्रात केतूचा नक्षत्र बदल खूप महत्त्वाचा आणि विशेष मानला जातो. शिवाय, केतूला छाया ग्रह आणि पापी ग्रह म्हणून ओळखले जाते, जो अध्यात्म आणि मोक्ष यांच्याशी थेट संबंधित आहे. असं म्हटलं जातं की जेव्हा केतू आपली राशी किंवा नक्षत्र बदलतो तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण देश आणि जगात जाणवतो. दृक पंचांगानुसार, केतू 20 एप्रिल रोजी दुपारी 4:49 वाजता मघा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. असं म्हटलं जातं की केतू हा मघा नक्षत्राचा अधिपती आहे. यामुळे हे गोचर अत्यंत शक्तिशाली बनते. ज्योतिषांच्या मते, राहूच्या या नक्षत्र परिवर्तनामुळे अनेक राशींना फायदा होईल. चला तर मग जाणून घेऊया एप्रिलमध्ये राहूच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे कोणत्या राशी भाग्यवान असणार आहेत. .वृषभवृषभ राशीसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. प्रलंबित कामे हळूहळू पूर्ण होऊ लागतील. करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्या किंवा चांगल्या संधी मिळू शकतात. व्यावसायिकांना नवीन क्लायंटचा फायदा होईल. आर्थिक परिस्थिती देखील सुधारेल. तसेच आत्मविश्वास वाढेल. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रगती आणि आदर घेऊन येईल. कामाच्या ठिकाणी तुमची ओळख वाढेल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळू शकेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. प्रवासाच्या योजना येऊ शकतात, ज्या फायदेशीर ठरतील. नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील आणि भविष्यासाठी एक मजबूत पाया रचला जाईल..Budh Vakri 2026: सावधान! बुधाच्या वक्री गतीचा कन्यासह ‘या’ राशींवर परिणाम; समस्या वाढण्याआधी करा 'हे' उपाय.कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी हा बदल त्यांचे नशीब बळकट करू शकतो. त्यांना अचानक सकारात्मक संधी मिळू शकतात. ज्यामुळे त्यांना पुढे जाण्यास मदत होईल. नोकरीत बदल किंवा नवीन जबाबदाऱ्या शक्य आहेत, तर व्यवसायात लक्षणीय नफा होण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल. जुने कर्ज कमी होऊ शकते. कुटुंबात आनंदी वातावरण असेल आणि नातेसंबंध मजबूत होतील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.