संस्कृती

Ketu Gochar 2026: केतू 20 एप्रिलला मघा नक्षत्रात करेल प्रवेश, 'या' 3 राशींना करिअर, संपत्ती अन् भाग्यात होईल फायदा

Ketu transit 2026 in Magha Nakshatra effects: केतू 20 एप्रिल रोजी मघ नक्षत्रात प्रवेश करेल. या संक्रमणाचा वृषभ, कर्क आणि सिंह राशीवर काय परिणाम होईल आणि कोणत्या राशींना करिअर, संपत्ती आणि भाग्यात फायदा होईल हे जाणून घेऊया.
Ketu Gochar 2026:

Ketu Gochar 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Ketu Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्रात केतूचा नक्षत्र बदल खूप महत्त्वाचा आणि विशेष मानला जातो. शिवाय, केतूला छाया ग्रह आणि पापी ग्रह म्हणून ओळखले जाते, जो अध्यात्म आणि मोक्ष यांच्याशी थेट संबंधित आहे. असं म्हटलं जातं की जेव्हा केतू आपली राशी किंवा नक्षत्र बदलतो तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण देश आणि जगात जाणवतो. दृक पंचांगानुसार, केतू 20 एप्रिल रोजी दुपारी 4:49 वाजता मघा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. असं म्हटलं जातं की केतू हा मघा नक्षत्राचा अधिपती आहे. यामुळे हे गोचर अत्यंत शक्तिशाली बनते. ज्योतिषांच्या मते, राहूच्या या नक्षत्र परिवर्तनामुळे अनेक राशींना फायदा होईल. चला तर मग जाणून घेऊया एप्रिलमध्ये राहूच्या नक्षत्र परिवर्तनामुळे कोणत्या राशी भाग्यवान असणार आहेत.

Loading content, please wait...
horoscope
money
Career
Daily Horoscope
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.