Ketu Transit in Cancer 2026: छाया ग्रह मानला जाणारा केतु ग्रह राशी परिवर्तन करणार आहे. ज्योतिषशास्त्राच्या गणनेनुसार, केतु साधारणपणे सुमारे 18 महिन्यांनी एका राशीतून दुसऱ्या राशीत जातो. चंद्राच्या स्वामित्वाच्या कर्क राशीत होणारे हे गोचर अनेक वर्षांनंतर घडत असल्याचे मानले जाते. केतुच्या या राशी बदलाचा प्रभाव काही राशींच्या आयुष्यात प्रगतीचे नवे मार्ग खुले करू शकतो, तसेच मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढण्यास पूरक ठरू शकतो.या गोचरामुळे कर्क, सिंह आणि मकर या तीन राशींना कोणकोणत्या संधी आणि बदल अनुभवायला मिळू शकतात, ते सविस्तर पाहूया..कर्क राशीसाठी ओळख, स्वप्नपूर्ती आणि मान-सन्मानकर्क राशीच्या जातकांसाठी केतुचे हे गोचर महत्त्वाचे ठरू शकते. या काळात नशिबाची साथ मिळण्याची शक्यता असून तुमच्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते.कारकीर्द आणि शिक्षण: नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी कौतुक मिळू शकते, तर कष्ट आणि चिकाटीच्या जोरावर वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांना करिअरमध्ये पुढे जाण्याचे नवे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.स्वप्नपूर्ती आणि नातेसंबंध: एखादे मोठे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता असून भविष्यात आर्थिक लाभाचे योगही दिसून येतात. नात्यांमध्ये जवळीक आणि आदर वाढू शकतो..Numerology: आई-वडील आणि मुलांचा मूलांक एकच असेल, तर नात्यावर काय परिणाम होतो? पाहा अंकशास्त्राचा अंदाज... .सिंह राशीसाठी नव्या संधी, गुंतवणूक आणि व्यवहारसिंह राशीच्या जातकांसाठी हा गोचर विविध क्षेत्रांत नव्या संधी घेऊन येऊ शकतो. या काळात होणाऱ्या नवीन ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात.व्यवसाय आणि गुंतवणूक: आधी केलेल्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांना मोठा करार किंवा व्यवहार मिळू शकतो.नोकरी आणि प्रवास: नोकरीतील व्यक्तींना कामाच्या ठिकाणी मोठी जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते, तसेच परदेश प्रवासाचा योगही जुळून येऊ शकतो..मकर राशीसाठी आर्थिक बळकटी, नवे उपक्रम आणि प्रवासमकर राशीच्या जातकांसाठी केतुचे गोचर सकारात्मक परिणाम देणारे ठरू शकते. या काळात आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.आर्थिक आणि व्यावसायिक लाभ: अचानक धनलाभ होण्याचे योग असून व्यवसायात चांगला नफा मिळू शकतो. नवीन लोकांशी भेटीगाठी वाढतील आणि एखाद्या मोठ्या कामाची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.कौटुंबिक वेळ: कुटुंबातील सदस्यांसोबत सहलीला किंवा बाहेर फिरायला जाण्याची संधी मिळू शकते.\\ डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: संध्याकाळनंतर कधीही खरेदी करू नका 'या' ५ वस्तू ; जाणून घ्या वास्तुशास्त्राचे नियम! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.