Kharmaas 2025: खरमास कधी आणि का अशुभ मानला जातो; संपूर्ण माहिती वाचा एका क्लिकवर

What is Kharmaas in Hindu Calendar: हिंदू पंचांगानुसार खरमास हा वर्षातील एक विशेष काळ मानला जातो, ज्यात शुभ कार्य टाळले जातात. यंदा हा १६ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होऊन मकरसंक्रातीला म्हणजे १४ जानेवारी २०२६ पर्यंत राहील..या एक महिन्याच्या कालावधीत कोणतेही शुभ काम जसे की विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन, नवीन दुकानांचे शुभारंभ आणि इतर शुभ कार्य टाळले जातात. चला तर जाणून घेऊया या मगच कारण काय आहे..Reading Books Tips: मानसिक स्वास्थ्य सुधारण्यासाठी पुस्तक वाचणे का महत्वाचे? जाणून घ्या.खरमासाचे ज्योतिषीय कारणसूर्य आणि गुरुची राशीहिंदू ज्योतिषानुसार सूर्य देव नवग्रहांचा राजा असून आत्माच्या कारक मानला जातो.प्रत्येक महिन्यात सूर्य देव एका राशीवरून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतात, ज्याला 'संक्रांती' म्हणतात.वर्षात दोनदा, जेव्हा सूर्य देव धनु आणि मीन राशीमध्ये प्रवेश करतात, त्या काळात खरमास किंवा मलमास सुरू होतो.सूर्याचा तेज कमी होणेधनु आणि मिन राशीच्या काळात सूर्याचा बल आणि तेज कमी होतो.शुभ कार्य करण्यासाठी सूर्याचे पूर्ण तेज आवश्यक असते. बलहीन सूर्याच्या काळात केलेले कार्य अपूर्ण किंवा अशुभ ठरते.गुरु-सूर्याचा प्रभावबृहस्पती (गुरु) धर्म व शुभतेचे कारक आहेत.सूर्य देव गुरुच्या राशींमध्ये असताना हा काळ आत्म-शोधन, चिंतन आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम मानला जातो, पण नवीन संबंध किंवा भौतिक सुखासाठी अनुकूल नाही..पौराणिक कथाप्राचीन कथेनुसार, सूर्यदेव सात घोड्यांसह रथावर स्वार होऊन जगभर फिरतो. सतत चालण्यामुळे घोडे थकले आणि सूर्यदेवांना त्यांना विश्रांती द्यावी लागली. त्याने दोन गाढवे (गाढवासारखे प्राणी) सारथीला बांधली आणि घोड्यांना विश्रांती दिली. गाढवांना रथ ओढण्याची सवय नव्हती, त्यामुळे रथाचा वेग खूपच मंदावला आणि सूर्यदेवाचा वेग कमी झाला. म्हणून, जेव्हा सूर्य गुरु राशीत जातो तेव्हा त्याला काल खरमास म्हणतात..MPSC Exam Updates: एमपीएससी परीक्षा व नगरपंचायत मतमोजणी एकाच दिवशी; विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम.कोणते काम करू नये?विवाह: नवीन नात्याची सुरुवात करताना शुभ परिणाम मिळणे कठीण असते.गृहप्रवेश: नवीन घरात प्रवेश करणे किंवा बांधकाम सुरू करणे टाळा.मुंडन/कर्णवेध: मूलांशी संबंधित शुभ विधी टाळावेत.नवीन व्यवसाय सुरू करणे: मोठा व्यवसाय किंवा गुंतवणूक सुरू करणे अशुभ मानले जाते.देवता प्रतिष्ठा: नवीन मंदिरे किंवा मूर्तींची स्थापना टाळा.कोणते शुभ काम करावे?पूजा: विष्णू, गुरु आणि सूर्य देवीची नियमित पूजा करणे फायदेशीर आहे.दान: गरीब आणि गरजू लोकांना पिवळे कपडे, धान्य, गूळ, गहू, तीळ दान करा.जप आणि तप: आत्मशुद्धी आणि ध्यानासाठी सर्वोत्तम वेळ.पवित्र स्नान: नद्यांमध्ये स्नान केल्याने पापांपासून मुक्तता मिळते.सूर्य अर्घ्य: दररोज लाल चंदन आणि फुलांचे पाणी अर्घ्य अर्पण करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.