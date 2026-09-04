Krishna Janmashtami 2026: आजची गोकुळाष्टमी ठरणार खास! 15 वर्षांनंतर जुळून आलाय दुर्मिळ योग; 'या' राशींसाठी ठरणार लकी

Krishna Janmashtami 2026 Rare Astrological Yog: यंदाची गोकुळाष्टमी अनेक अर्थांनी खास ठरणार आहे.आज गोकुळाष्टमीच्या मध्यरात्री अष्टमी तिथी, रोहिणी नक्षत्र आणि वृषभ राशीतील चंद्र असा विशेष योग जुळून येत आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान श्रीकृष्णांचा जन्मही अष्टमी तिथी, रोहिणी नक्षत्र आणि मध्यरात्री झाला होता. त्यामुळे यंदाच्या गोकुळाष्टमीला या योगाला विशेष महत्त्व आहे..याशिवाय ज्योतिषशास्त्रानुसार या काळात ग्रहांची स्थितीही अनुकूल मानली जात आहे. चंद्र वृषभ राशीत, गुरु कर्क राशीत आणि सूर्य सिंह राशीत असणार आहेत. तसेच सिंह राशीत बुध, सूर्य आणि केतूची युती होत आहे. याशिवाय मंगल आणि शुक्राच्या स्थितीमुळे नवपंचम राजयोग तयार होत असल्याचे ज्योतिषविदांचे मत आहे.ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, या ग्रहस्थितीचा काही राशींना शुभ परिणाम मिळू शकतो. विशेषतः वृषभ, कर्कसह अजून २ राशीच्या जातकांसाठी हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो..Krishna Janmashtami 2026 Do's & Don'ts: गोकुळाष्टमीचा उपवास करताना 'या' गोष्टी टाळाच; श्रीकृष्णांची राहील सदैव कृपा!.वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी गोकुळाष्टमीचा हा योग मानसिक शांतता आणि आर्थिक स्थैर्य घेऊन येऊ शकतो. मनातील अस्वस्थता कमी होऊन स्थिरता जाणवू शकते. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यासोबतच धन-धान्यात वाढ होण्याचे संकेत आहेत. आरोग्याच्या बाबतीतही सकारात्मक बदल होऊ शकतात. त्यामुळे वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दिलासा देणारा ठरू शकतो..कर्ककर्क राशीच्या लोकांसाठी करिअर आणि आर्थिक बाबतीत चांगले संकेत आहेत. कामाच्या ठिकाणी पुढे जाण्याच्या संधी मिळू शकतात. आत्मविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अचानक धनलाभाची संधीही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे करिअरमध्ये प्रगती आणि आर्थिक फायदा या दोन्ही दृष्टीने हा काळ कर्क राशीसाठी खास ठरू शकतो..Gokulashtami 2026: जन्माष्टमीला 'हा' पक्षी दिसणे का मानले जाते शुभ? वाचा श्रीकृष्णाशी जोडलेली रंजक कथा... .कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत हा काळ अनुकूल ठरू शकतो. एखादी मोठी डील मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन संधी मिळू शकतात. तसेच बर्याच काळापासून रखडलेली कामे पूर्ण होण्याचे संकेत आहेत. कामांना गती मिळाल्यामुळे आर्थिक स्थितीही मजबूत होऊ शकते..धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी धार्मिक आणि आध्यात्मिक प्रगतीसोबतच कौटुंबिक जीवनातही सकारात्मक बदल होऊ शकतात. धार्मिक प्रवासाचे योग निर्माण होऊ शकतात. वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि गोडवा वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच संतान पक्षाकडून एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. त्यामुळे धनु राशीसाठी हा काळ धार्मिक, वैवाहिक आणि कौटुंबिकदृष्ट्या शुभ ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.