TULSI VIVAH 2026 ASTROLOGY: नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस ग्रहांची एक खास युती तयार होत आहे. शुक्र आणि बुध यांच्या राशी परिवर्तनामुळे निर्माण होणारा लक्ष्मी नारायण योग काही राशींसाठी भाग्याची नवी दारे उघडू शकतो. विशेष म्हणजे, तुळशी विवाहानंतर लगेचच हा शुभ योग जुळून येत असल्याने त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुढील ११ दिवसांत कोणाच्या घरात लक्ष्मीची कृपा बरसणार, कोणाला आर्थिक फायदा होणार आणि कोणाच्या करिअरला नवी दिशा मिळणार? जाणून घ्या या पाच भाग्यवान राशी..मेष राशीमेष राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ कामाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. नोकरी करणाऱ्यांना नवीन जबाबदारी किंवा प्रगतीची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळू शकतात, तसेच बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेत असलेला एखादा व्यवहार पूर्णत्वास जाऊ शकतो. आर्थिक बाबतीतही सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळतील. विवाहासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अविवाहित व्यक्तींना चांगले स्थळ मिळण्याचे संकेत आहेत..Devuthani Ekadashi Do's & Don'ts: देवउठणी एकादशीला चुकूनही करू नका 'या' ६ चुका; व्रत करणाऱ्यांनी लक्षात ठेवा महत्त्वाचे नियम!.वृषभ राशीवृषभ राशीचा स्वामी शुक्र असल्याने लक्ष्मी नारायण योगाचा या राशीच्या व्यक्तींवर अनुकूल प्रभाव पडू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो किंवा थांबलेले पैसे परत मिळण्याचे योग आहेत. नोकरीच्या ठिकाणी तुमच्या कामाची दखल घेतली जाईल. वरिष्ठांकडून कौतुक होण्यासोबतच सामाजिक प्रतिष्ठेतही वाढ होऊ शकते.कन्या राशीकन्या राशीच्या व्यक्तींसाठी पुढील ११ दिवस आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल ठरू शकतात. अचानक धनलाभ होण्याची शक्यता असून उत्पन्न आणि बचतीमध्ये सुधारणा होऊ शकते. तुमचे बोलण्याचे कौशल्य आणि योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळे महत्त्वाची कामे पूर्ण होण्यास मदत मिळेल. नोकरी किंवा व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात. आर्थिक नियोजनासाठीही हा काळ फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे..तूळ राशीतूळ राशीतच शुक्र आणि बुध यांची युती होत असल्याने या राशीच्या व्यक्तींसाठी हा योग विशेष मानला जात आहे. तुमचा आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्त्वातील सकारात्मकता वाढू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कौशल्यांना योग्य व्यासपीठ मिळेल. पदोन्नती, नवीन जबाबदारी किंवा व्यवसाय विस्ताराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासोबतच सुखसोयींमध्ये वाढ होण्याचे संकेत आहेत..Dev Diwali 2026: यंदा देव दिवाळी कधी आहे? जाणून घ्या तारीख, दीपप्रज्वलनाचा मुहूर्त आणि पौराणिक कथा .कुंभ राशीकुंभ राशीच्या व्यक्तींनाही या ग्रहयोगाचा लाभ मिळू शकतो. दीर्घकाळापासून रखडलेली आर्थिक कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. अडकलेले पैसे मिळाल्यामुळे आर्थिक नियोजनाला गती मिळू शकते. नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने प्रवास घडण्याचे योग आहेत. हे प्रवास भविष्यात नवीन संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.