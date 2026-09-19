Numerology: मूलांक १ असलेल्या लोकांवर का असते श्री गणेशांची कृपा?गणपती बाप्पा अन् अंक १ चा काय आहे संबंध?

Why Ganesha Rules Mulank 1 in Numerology: अंकशास्त्र आणि अध्यात्मात 'अंक १' ला विशेष आणि अद्वितीय स्थान प्राप्त आहे. अंक १ हा सर्व संख्यांची सुरुवात, एकता, नेतृत्व आणि मूळ शक्तीचे प्रतीक मानला जातो. याच कारणामुळे हिंदू धर्मात प्रत्येक शुभकार्याची सुरुवात ज्यांच्या पूजनाने होते, त्या भगवान श्री गणेशांचा संबंध अंक १ शी थेट जोडला गेला आहे.गणेश पुराणातील उपासना खंडात श्री गणेश आणि अंक १ यांच्यातील अतिशय गूढ आणि आध्यात्मिक संबंधाचे वर्णन करण्यात आले आहे. हा संबंध फक्त एका संख्येपुरता मर्यादित नसून, तो गणपतींच्या परब्रह्म स्वरूपाशी आणि एकाक्षर मंत्राशी जोडलेला आहे..'एक' म्हणजेच प्रथम अन् अद्वितीयअंकशास्त्रानुसार अंक १ ही सर्व गणिताची आणि संख्यांची सुरुवात आहे. त्याचप्रमाणे अध्यात्मात भगवान श्री गणेश हे प्रथमपूज्य आणि अद्वितीय मानले गेले आहेत-परब्रह्म स्वरूप: सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी जो परम सत्य आणि मूळ आधार अस्तित्वात होता, तो म्हणजेच श्री गणेश.सर्वोच्च स्थान: गणेशजी हे फक्त एका रूप किंवा नामापुरते मर्यादित नसून, ते साक्षात परब्रह्म आहेत. त्यामुळे पहिल्या अंकाशी त्यांचा थेट संबंध जोडला जातो..Ganesh Puran katha: गणपती बाप्पाला लाल शेंदूर इतका प्रिय का आहे? शेंदूरासुर कोण होता? वाचा रंजक पौराणिक कथा!.एकाक्षर मंत्र अन् बीजमंत्राचे रहस्यभगवान श्री गणेशाच्या उपासनेत एकाक्षर मंत्राला अत्यंत पवित्र आणि शक्तिशाली मानले जाते-'गं' बीजमंत्र: गणेश उपासनेत 'गं' हा गणपतींचा मूळ बीजमंत्र आहे, जो एकाक्षर (एका अक्षराचा) आहे.'ओम' आणि मूळ सत्य: 'ॐ' या प्रणव मंत्राप्रमाणेच 'गं' हा मंत्रही परब्रह्माचा बोध करून देतो. अंक १ चा संबंध या एकाक्षर शक्तीशी जोडलेला आहे..ज्ञान, विवेक आणि गणिताचे आदिगुरूप्रथम गणितज्ञ: भगवान श्री गणेशांना बुद्धी, विवेक आणि सगळ्या विद्यांचे अधिष्ठाता मानले जाते. शास्त्रानुसार, ते जगातील पहिले गणितज्ञ आणि संख्यांचे आदिगुरू आहेत.सर्व संख्यांचे मूळ: प्रत्येक गणनेची किंवा क्रमाची सुरुवात नेहमी 'अंक १' पासूनच होते. त्यामुळे गणिताचे स्वामी असलेल्या गणपतींचा १ या अंकाशी प्रगाढ संबंध आहे..देवगणांचे नेतृत्व अन् प्रथम पूजनीयताहिंदू धर्मातील ३३ कोटी देवी-देवतांमध्ये भगवान श्री गणेशांना अग्रस्थान देण्यात आले आहे-नेतृत्व गुण: मूलांक १ असलेल्या व्यक्तींमध्ये निसर्गतः नेतृत्व गुण असतात. श्री गणेश हे सर्व देवांच्या गणांचे नायक (गणाधीश) आहेत. मूलांक १ चे लोक स्वावलंबी, बुद्धिमान आणि उत्तम नेतृत्व करणारे असतात. बाप्पाच्या कृपेने ते प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जातात. धन आणि समृद्धी: या लोकांवर बुद्धीदाता गणेश आणि धनदेवता कुबेर यांची एकत्रित कृपा असते. त्यामुळे ते आर्थिक व व्यावसायिक क्षेत्रात लवकर यशस्वी होतात. अग्रपूजेचा मान: कोणत्याही पूजेत किंवा शुभकार्यात इतर सर्व देवतांआधी श्री गणेशांचे पूजन केले जाते. म्हणूनच ते 'अंक १' चे अधिपती मानले जातात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: लव्ह लाईफ असो की बिझनेस; 'या' दोन मूलांकाच्या लोकांमध्ये का असतो वाद? जाणून घ्या राहु अन् शनिचा वैचारिक संघर्ष!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.