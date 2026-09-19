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Numerology: मूलांक १ असलेल्या लोकांवर का असते श्री गणेशांची कृपा?गणपती बाप्पा अन् अंक १ चा काय आहे संबंध?

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Lord Ganesha & Number 1 Connection: Why He Rules Mulank 1

Lord Ganesha & Number 1 Connection: Why He Rules Mulank 1

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Why Ganesha Rules Mulank 1 in Numerology: अंकशास्त्र आणि अध्यात्मात 'अंक १' ला विशेष आणि अद्वितीय स्थान प्राप्त आहे. अंक १ हा सर्व संख्यांची सुरुवात, एकता, नेतृत्व आणि मूळ शक्तीचे प्रतीक मानला जातो. याच कारणामुळे हिंदू धर्मात प्रत्येक शुभकार्याची सुरुवात ज्यांच्या पूजनाने होते, त्या भगवान श्री गणेशांचा संबंध अंक १ शी थेट जोडला गेला आहे.

गणेश पुराणातील उपासना खंडात श्री गणेश आणि अंक १ यांच्यातील अतिशय गूढ आणि आध्यात्मिक संबंधाचे वर्णन करण्यात आले आहे. हा संबंध फक्त एका संख्येपुरता मर्यादित नसून, तो गणपतींच्या परब्रह्म स्वरूपाशी आणि एकाक्षर मंत्राशी जोडलेला आहे.

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