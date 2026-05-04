Love Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक प्रेमात होतात अयशस्वी; हार्ट ब्रेकमुळे बनतात प्रचंड स्ट्रॉन्ग, जीवनात मिळवतात मोठं यश

अंकशास्त्राच्या अद्भुत जगात प्रत्येक अंकाची एक वेगळी ऊर्जा आणि स्पंदनं असतात जी आपल्या आयुष्यातील सुख-दु:खावर प्रभाव टाकतात. विशेषतः प्रेमसंबंधांच्या बाबतीत काही व्यक्तींना खूप लवकर यश मिळतं, तर काही लोकांसाठी हा रस्ता काट्यांचा असतो. अंकशास्त्रानुसार, ठराविक मूलांकांच्या व्यक्तींच्या नशिबात प्रेमातील विरह किंवा हार्ट ब्रेक लिहिलेला असतो. मात्र हा अनुभव त्यांच्यासाठी केवळ दुःख घेऊन येत नाही, तर त्यांना मानसिकदृष्ट्या इतकं कणखर बनवतो की ते जगासमोर एक आदर्श म्हणून उभे राहतात. प्रेमातील अपयशानंतर हे लोक ज्या जिद्दीने भरारी घेतात ती खरंच थक्क करणारी असते..मूलांक ४मूलांक ४ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला झाला आहे) या लोकांचा स्वामी 'राहू' असतो. राहूच्या प्रभावामुळे या व्यक्तींच्या आयुष्यात अनपेक्षित घटना घडतात. प्रेमाच्या बाबतीत हे लोक खूप प्रामाणिक आणि समर्पित असतात पण अनेकदा त्यांना जोडीदाराकडून तो प्रतिसाद मिळत नाही. फसवणूक किंवा अचानक आलेला दुरावा यामुळे यांचे मन दुखावले जाते. पण या धक्क्यातून सावरल्यानंतर मूलांक ४ चे लोक अत्यंत व्यावहारिक बनतात. ते आपली सर्व बुद्धी आणि शक्ती कामात ओततात आणि तांत्रिक, संशोधन किंवा राजकारण अशा क्षेत्रांत प्रचंड मोठे यश संपादन करतात..मूलांक ८मूलांक ८ (ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे) या लोकांवर 'शनी' ग्रहाचे वर्चस्व असते. शनी हा कर्माचा आणि संघर्षाचा कारक मानला जातो. या मूलांकाच्या व्यक्तींना प्रेमात स्थिरता मिळवण्यासाठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागते. अनेकदा त्यांना एकतर्फी प्रेम किंवा लांबणीवर पडलेल्या संबंधांचा त्रास सहन करावा लागतो. पण एकदा का त्यांनी या दुःखावर मात केली की ते लोखंडासारखे कठीण बनतात. शनी त्यांना धीर आणि संयम देतो, ज्याच्या जोरावर हे लोक उद्योग जगत किंवा प्रशासकीय सेवांमध्ये सर्वोच्च स्थानी पोहोचतात. त्यांच्यासाठी हार्ट ब्रेक हा यशाचा बूस्टर डोस ठरतो..एकूणच, मूलांक ४ आणि ८ च्या लोकांसाठी प्रेमभंग ही एक अशी अग्निपरीक्षा आहे, जी त्यांना सोन्यासारखी उजळून निघण्यास मदत करते. सुरुवातीला वाटणारं एकाकीपण त्यांना स्वतःच्या क्षमतांची ओळख करून देतं. जेव्हा प्रेमाचं दार बंद होतं तेव्हा त्यांच्यासाठी यशाची अनेक नवीन कवाडं उघडली जातात. त्यामुळे, या व्यक्तींनी प्रेमातील अपयशाला आयुष्याचा शेवट न मानता त्याला मोठ्या यशाची पहिली पायरी मानलं पाहिजे. एकदा का त्यांनी आपल्या भावनांना ध्येयाकडे वळवल की त्यांना श्रीमंती, प्रसिद्धी आणि आदर मिळवण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.