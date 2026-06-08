Love Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक जोडीदारावर करतात प्रचंड प्रेम; धोका देणं तर लांबच, जरासुद्धा दुखावत नाहीत

अंकशास्त्रानुसार जन्मतारखेवरून ठरणाऱ्या मूलांकामध्ये माणसाच्या स्वभावाचे गूढ पैलू दडलेले असतात. अंकविश्वात असे चार विशेष मूलांक आहेत जे प्रेमात पडल्यावर जोडीदारालाच आपले संपूर्ण जग मानतात. आपल्या माणसाच्या सुखासाठी हे लोक आकाशपाताळ एक करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत. चला एकामागून एक सस्पेन्स उलगडत जाणून घेऊया या चार नशीबवान मूलांकांविषयी..मूलांक २कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक २ असतो. याचा स्वामी 'चंद्र' असल्याने यांच्या प्रेमात केवळ शुद्ध समर्पण असते. आपल्या जोडीदाराची प्रत्येक लहान-सहान इच्छा पूर्ण करणे हेच यांचे ध्येय असते. संकटात पार्टनरच्या पाठीशी ढाल बनून उभे राहण्याची ताकद मूलांक २ चे लोक ठेवतात..Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक असतात निष्पाप स्वभावाचे; सहज कुणाच्याही बोलण्यात फसतात अन् मोठ्या संकटात अडकतात.मूलांक ४कोणत्याही महिन्याच्या ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ४ असतो, ज्याचा स्वामी 'राहू' आहे. वरवर कडक वाटणाऱ्या या लोकांच्या मनात प्रेमाचा अत्यंत हळवा कोपरा असतो. हे लोक संपूर्ण जगाशी लढूनही आपले नाते टिकवतात. जोडीदाराच्या इच्छांसाठी जग इकडचं तिकडं करण्याची यांची तयारी असते..मूलांक ६महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ६ येतो, ज्याचा स्वामी 'शुक्र' ग्रह आहे. हे लोक आपल्या जोडीदाराला एखाद्या राजा किंवा राणीसारखे थाटात वागवतात. पार्टनरचे सर्व लाड पुरवणे आणि त्यांना सर्वोत्तम सुखे देणे यातच यांना आनंद मिळतो. जोडीदाराच्या सुखासाठी हे स्वतःचे सुख पणाला लावतात..Marriage Numerology : मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा बघताय? 'या' मुलांकाचे लोक बनतात परफेक्ट जावई, सगळ्यांचे मन जिंकतात.मूलांक ९महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ९ असतो, ज्याचा स्वामी 'मंगळ' आहे. प्रचंड ऊर्जा असलेले हे लोक सामाजिक बंधने झुगारून आपले प्रेम मिळवतात. जोडीदाराच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हे कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. यांचा स्वभाव रागीट असला, तरी जोडीदाराप्रती यांचे प्रेम अत्यंत निस्वार्थी असते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.