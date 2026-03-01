Horscope : उद्या 2 मार्च! नव्या आठवड्याची सुरुवात धनलाभाने; 'या' 3 राशींची लॉटरी, कामावर होईल फायदा, कुटुंबातली समस्या संपणार

Astrology horoscope 2 march : उद्या 2 मार्च रोजी ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ असून, एका नव्या उत्साही आठवड्याची सुरुवात होत आहे. चंद्राचे राशीभ्रमण आणि इतर ग्रहांची अनुकूल युती यामुळे काही राशींसाठी हा दिवस 'नशिबाचे दार' उघडणारा ठरेल. विशेषतः ज्या व्यक्ती गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक चणचण किंवा कौटुंबिक वादाचा सामना करत होत्या, त्यांना आता दिलासा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व वाढणार असून प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. या दैवी शुभयोगामुळे ३ राशींना नशिबाची मोठी साथ लाभणार आहे..वृषभ राशीसाठी उद्याचा दिवस धनवर्षावाचा ठरेल. तुमच्या राशीत निर्माण होणारे धनयोग तुम्हाला अनपेक्षित मार्गाने पैसे मिळवून देतील, ज्यामुळे तुमची जणू लॉटरीच लागेल. व्यावसायिक क्षेत्रात तुमच्या योजनांना गती मिळेल आणि वरिष्ठ तुमच्या कामाचे कौतुक करतील. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बऱ्याच काळापासून कुटुंबात सुरू असलेले वाद किंवा गैरसमज उद्या संपुष्टात येतील. घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आशीर्वादाने तुम्हाला मानसिक शांतता मिळेल आणि घरातील वातावरण आनंदी राहील..Marriage Astrology : 'या' महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तीनी अजिबात करू नये 'सिंह' राशीवाल्यांशी लग्न; नाहीतर लग्न अजिबात टिकणार नाही.सिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा आठवडा अधिकारांची नवी पर्वणी घेऊन येत आहे. तुम्ही ज्या प्रोजेक्टवर काम करत आहात, त्यात तुम्हाला मोठे यश मिळेल, ज्याचा थेट फायदा तुमच्या पगारवाढीत किंवा बोनसमध्ये होऊ शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या शब्दाला मान मिळेल आणि शत्रू पराभूत होतील. आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी हा काळ अतिशय उत्तम आहे. कौटुंबिक स्तरावर, जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होईल आणि मुलांच्या प्रगतीमुळे तुम्हाला अभिमान वाटेल. एकंदरीत, उद्याचा दिवस तुमच्यासाठी प्रगतीचे नवे शिखर गाठणारा असेल..Horoscope : होलिका दहननंतर 'या' 3 राशीच्या लोकांचे नशीब पलटणार; घरी येणार पैसा, मोठी अडचण संपणार अन् नोकरीच्या जागी मिळेल खुशखबर.वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा सोमवार भाग्योदयाचा ठरेल. ग्रहांच्या विशेष कृपेमुळे तुम्हाला गुंतवणुकीतून मोठा नफा होण्याची शक्यता आहे. जर तुमचे काही पैसे अडकले असतील, तर ते उद्या परत मिळू शकतात. नोकरीत बदली किंवा पदोन्नतीचे संकेत मिळत असून नवीन जबाबदारी तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. कुटुंबातील दीर्घकालीन समस्यांवर तोडगा निघेल, ज्यामुळे तुमच्या मनावरचे दडपण हलके होईल. या काळात तुमच्या धैर्याने घेतलेले निर्णय भविष्यात सोन्याचे दिवस आणतील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.