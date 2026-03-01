संस्कृती

Horscope : उद्या 2 मार्च! नव्या आठवड्याची सुरुवात धनलाभाने; 'या' 3 राशींची लॉटरी, कामावर होईल फायदा, कुटुंबातली समस्या संपणार

2 march horoscope Lucky zodiac signs : उद्या २ मार्चपासून नव्या आठवड्याची सुरुवात धनलाभाने होणार आहे. ३ भाग्यशाली राशींना लॉटरीसारखा फायदा, कामात यश आणि कुटुंबातील समस्या संपुष्टात येणार आहेत
Saisimran Ghashi
Astrology horoscope 2 march : उद्या 2 मार्च रोजी ग्रहांची स्थिती अत्यंत शुभ असून, एका नव्या उत्साही आठवड्याची सुरुवात होत आहे. चंद्राचे राशीभ्रमण आणि इतर ग्रहांची अनुकूल युती यामुळे काही राशींसाठी हा दिवस 'नशिबाचे दार' उघडणारा ठरेल. विशेषतः ज्या व्यक्ती गेल्या काही दिवसांपासून आर्थिक चणचण किंवा कौटुंबिक वादाचा सामना करत होत्या, त्यांना आता दिलासा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे वर्चस्व वाढणार असून प्रलंबित कामे मार्गी लागतील. या दैवी शुभयोगामुळे ३ राशींना नशिबाची मोठी साथ लाभणार आहे.

