Horoscope : नवा महिना, नवा राजयोग! उद्या 1 मार्चपासून पुढचे 4 दिवस 'या' 4 राशीच्या लोकांसाठी लकी, होणार धनलाभ

Astrology prediction 1 march : येणारा मार्च महिना तुमच्या आयुष्यात सुखाची नवी पहाट घेऊन येणार आहे! ग्रहांच्या नक्षत्रांच्या विशेष हालचालीमुळे १ मार्चपासून धनप्रगती हा खास राजयोग जुळून येत असून, पुढचे ४ दिवस काही ठराविक राशींसाठी भाग्योदयाचे ठरणार आहेत. जेव्हा कुंडलीत ग्रहांची स्थिती शुभ असते, तेव्हा कष्टाला नशिबाची साथ मिळते आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतात. आर्थिक वृद्धी आणि प्रगतीच्या दृष्टीने हा काळ अत्यंत महत्त्वाचा असून तुमच्या राशीवर नेमका काय प्रभाव पडणार आहे जाणून घ्या सविस्तर.वृषभ रासतुमच्यासाठी हा नवा महिना धनलाभाचे द्वार उघडणारा ठरेल. १ मार्चपासून सुरू होणारा राजयोग तुमच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे संकेत देत आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात तुम्हाला मोठी डील मिळू शकते, ज्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल. या ४ दिवसांत तुम्हाला अनपेक्षित मार्गाने पैसे मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी हा काळ अतिशय फलदायी ठरेल. तुमच्या निर्णयांना नशिबाची भक्कम जोड मिळेल..Horoscope : होलिका दहननंतर 'या' 3 राशीच्या लोकांचे नशीब पलटणार; घरी येणार पैसा, मोठी अडचण संपणार अन् नोकरीच्या जागी मिळेल खुशखबर.सिंह राससिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ आत्मविश्वासात भर घालणारा असेल. राजयोगाच्या प्रभावामुळे तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमचे वर्चस्व वाढेल आणि वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक होईल. जर तुम्ही नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर या ४ दिवसांत टाकलेले पाऊल तुम्हाला भविष्यात मोठे आर्थिक लाभ मिळवून देईल. समाजात तुमचा मान-सन्मान वाढेल आणि जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याची चिन्हे आहेत.Pandharpur : 'इटुल बा – इटुल रचमाय'! पंढरपूरची वारी 200 वर्षांपूर्वी कशी असायची? ब्रिटिश चित्रकाराने 1795 मध्ये केलं आश्चर्यकारक वर्णन.तूळ रास: तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सुख-सोयींमध्ये वाढ करणारा आहे. मार्चच्या सुरुवातीचे हे ४ दिवस तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणतील. कौटुंबिक जीवनात शांतता लाभेल आणि रखडलेले मालमत्तेचे व्यवहार पूर्ण होतील. आर्थिक बाबतीत बोलायचे झाले तर, चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी हा काळ अनुकूल आहे. तुमची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी ग्रहांचे पाठबळ लाभणार असून, अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता दाट आहे..धनु रासधनु राशीसाठी हा राजयोग करिअरमध्ये मोठी झेप घेण्याची संधी घेऊन आला आहे. स्पर्धा परीक्षेत सहभागी होणाऱ्या किंवा नवीन नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांसाठी हे ४ दिवस अत्यंत लकी ठरतील. तुमच्या बोलण्यातील गोडव्यामुळे तुम्ही अवघड कामे सहज पूर्ण कराल. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होतील आणि घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. या काळात तुम्हाला नशिबाची १०० टक्के साथ लाभल्याने तुमची सर्व स्वप्ने पूर्ण होण्यास मदत होईल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.