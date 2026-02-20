संस्कृती

Horscope : उद्या 21 फेब्रुवारी! शनिदेवांच्या कृपेने 'या' 4 राशीच्या लोकांचे भाग्य बदलणार; होईल धनलाभ, मोठी शारीरिक समस्या संपेल

Astrology prediction 21 february lucky zodiac signs : शनिदेवांच्या शश महापुरुष योगामुळे २१ फेब्रुवारीला ४ राशींसाठी भाग्योदय आणि यशाची नवी सुरुवात होत आहे.
Saisimran Ghashi
Horoscope 21 February lucky zodiac signs : उद्या २१ फेब्रुवारी हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यावेळी शनिदेव आपल्या राशीचक्रात अशा एका विशिष्ट स्थितीत असतील ज्यामुळे 'शश महापुरुष योग' अधिक सक्रिय होत आहे. शनिदेव हे केवळ कर्माचे फळ देणारे नसून ते शिस्त आणि संघर्षातून यशाचे शिखर गाठून देणारे देव मानले जातात. उद्याच्या दिवशी शनिदेवांच्या विशेष कृपेमुळे ब्रह्मांडात ऊर्जेचा असा प्रवाह निर्माण होईल जो विशिष्ट चार राशींच्या लोकांसाठी भाग्योदयाचे नवी दरवाजे उघडणारा ठरेल. ही केवळ ग्रहांची चाल नसून मागील अडीच वर्षांच्या कष्टांचे फळ मिळण्याची ही एक सुरुवात आहे.

