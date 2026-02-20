Horscope : उद्या 21 फेब्रुवारी! शनिदेवांच्या कृपेने 'या' 4 राशीच्या लोकांचे भाग्य बदलणार; होईल धनलाभ, मोठी शारीरिक समस्या संपेल

Horoscope 21 February lucky zodiac signs : उद्या २१ फेब्रुवारी हा दिवस ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यावेळी शनिदेव आपल्या राशीचक्रात अशा एका विशिष्ट स्थितीत असतील ज्यामुळे 'शश महापुरुष योग' अधिक सक्रिय होत आहे. शनिदेव हे केवळ कर्माचे फळ देणारे नसून ते शिस्त आणि संघर्षातून यशाचे शिखर गाठून देणारे देव मानले जातात. उद्याच्या दिवशी शनिदेवांच्या विशेष कृपेमुळे ब्रह्मांडात ऊर्जेचा असा प्रवाह निर्माण होईल जो विशिष्ट चार राशींच्या लोकांसाठी भाग्योदयाचे नवी दरवाजे उघडणारा ठरेल. ही केवळ ग्रहांची चाल नसून मागील अडीच वर्षांच्या कष्टांचे फळ मिळण्याची ही एक सुरुवात आहे..१. कुंभ रास (Aquarius Horoscope)कुंभ राशीच्या व्यक्तींसाठी शनिदेव हे राशीस्वामी आहेत आणि सध्या ते त्यांच्या स्वतःच्याच राशीत विराजमान आहेत. २१ फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांसाठी स्वयंसिद्धी काळ सुरू होत आहे. आतापर्यंत तुम्ही ज्या मानसिक द्वंद्वात अडकला होतात ते उद्या सुटण्यास मदत होईल. विशेषतः ज्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे त्यांना शनिदेवाच्या कृपेने अचानक एखादी मोठी संधी किंवा आर्थिक पाठबळ मिळेल. उद्या तुम्ही घेतलेला कोणताही धाडसी निर्णय हा येणाऱ्या काही वर्षांच्या प्रगतीचा पाया ठरेल..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.२. तूळ रास (Libra Horoscope)तूळ राशीमध्ये शनिदेव उच्च मानले जातात आणि उद्या त्यांच्या पाचव्या स्थानी असलेल्या प्रभावामुळे या राशीच्या लोकांसाठी अचानक धनलाभ होण्याचे योग आहेत. जर तुमचे कोर्टकचेरीचे विषय किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेचे प्रश्न लांबलेले असतील तर उद्यापासून त्यात सकारात्मक हालचाली दिसतील. शनिदेवांच्या कृपेने तुमच्या कल्पनाशक्तीला वाव मिळेल ज्यामुळे कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लोकांसाठी उद्याचा दिवस एखादी मोठी डील फायनल करण्याचा ठरेल. नात्यांमधील दुरावा संपून जुन्या मित्रांकडून मोठे सहकार्य लाभेल..Shivaji Maharaj Video : "जर १६७४ ला रायगडवर CCTV असतं तर..?" छत्रपती शिवरायांचा अस्सल काळ डोळ्यापुढे उभे करणारा व्हिडिओ व्हायरल.३. मकर रास (Capricorn Horoscope)मकर रास ही शनिदेवांची लाडकी रास मानली जाते. २१ फेब्रुवारीला शनिदेव तुमच्या दुसऱ्या स्थानी म्हणजेच धन स्थानात आपली विशेष दृष्टी ठेवून आहेत. यामुळे तुमच्या साठवलेल्या संपत्तीत वृद्धी होईल. आजवर तुम्ही केलेल्या प्रामाणिक कष्टांची दखल आता समाजाकडून आणि वरिष्ठांकडून घेतली जाईल. सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना उद्या एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. विशेष म्हणजे उद्या शनिदेवांच्या कृपेने तुमच्या वाणीत असा प्रभाव निर्माण होईल की तुम्ही अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टीही केवळ संवादातून साध्य कराल..Peshwa Descendants : पेशव्यांचे वंशज सध्या कुठे आहेत? कशी आहे त्यांची आत्ताची परिस्थिती..पाहा इतिहासातून वर्तमानाचा उलगडा.४. वृषभ रास (Taurus Horoscope)वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शनिदेव हे योगकारक ग्रह ठरतात. उद्या शनिदेव तुमच्या दशम भावात अत्यंत प्रभावशाली असतील. जर तुम्ही परदेशात जाण्याचा किंवा नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर २१ फेब्रुवारी हा दिवस तुमच्यासाठी गेमचेंजर ठरेल. प्रदीर्घ काळापासून रखडलेली पदोन्नती उद्या निश्चित होऊ शकते. शनिदेवांची कृपा अशी राहील की तुमच्या शत्रूंचे डावपेच तुमच्यासमोर फिके पडतील आणि तुम्ही यशाच्या शिखराकडे जाल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.