Horoscope : उद्या १० मार्चला दशांक योग! मेषसह 'या' ५ राशींच्या लोकांचे नशीब पलटणार; धनलाभ नक्की, अचानक होणार १० फायदे

Lucky zodiac signs 10 march horoscope : उद्या 10 मार्च! पुढच्या 24 तासात बनतोय 'दशांक योग'; 'या' 5 राशीच्या लोकांसाठी ठरणार लकी, धनसंपत्ति, कुटुंबात आनंद वार्ता, काम, उद्योग-व्यवसायात यश मिळेल
marathi horoscope 10 march lucky rashifal

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Astrology News : उद्या १० मार्चला आकाशात ग्रहांची एक विशेष स्थिती निर्माण होत असून, 'दशांक योग' नावाचा अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ संयोग जुळून येत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा दहा महत्त्वाचे ग्रहमान आणि नक्षत्रांची स्थिती एका विशिष्ट कोनात येते तेव्हा हा योग सिद्ध होतो. हा काळ म्हणजे सकारात्मकतेचा पूर असून पुढील २४ तास तुमच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारे ठरू शकतात. विशेषतः पाच राशींसाठी हा काळ सुवर्णयुगासारखा असेल, जिथे दीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि नशिबाची भक्कम साथ मिळेल.

