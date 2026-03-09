Horoscope : उद्या १० मार्चला दशांक योग! मेषसह 'या' ५ राशींच्या लोकांचे नशीब पलटणार; धनलाभ नक्की, अचानक होणार १० फायदे

Astrology News : उद्या १० मार्चला आकाशात ग्रहांची एक विशेष स्थिती निर्माण होत असून, 'दशांक योग' नावाचा अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ संयोग जुळून येत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा दहा महत्त्वाचे ग्रहमान आणि नक्षत्रांची स्थिती एका विशिष्ट कोनात येते तेव्हा हा योग सिद्ध होतो. हा काळ म्हणजे सकारात्मकतेचा पूर असून पुढील २४ तास तुमच्या आयुष्याला नवी दिशा देणारे ठरू शकतात. विशेषतः पाच राशींसाठी हा काळ सुवर्णयुगासारखा असेल, जिथे दीर्घ काळापासून रखडलेली कामे मार्गी लागतील आणि नशिबाची भक्कम साथ मिळेल..१. मेष रासमेष राशीच्या लोकांसाठी उद्याचा दिवस विजयाचा असेल. दशांक योगाच्या प्रभावामुळे तुमच्या उद्योग-व्यवसायात मोठी उडी घेण्याची संधी मिळेल. जर तुम्ही नवीन गुंतवणुकीचा विचार करत असाल तर हा काळ अतिशय लाभदायक आहे. कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे वातावरण राहील आणि जोडीदाराच्या मदतीने एखादी मोठी मालमत्ता खरेदी करण्याचे योग येतील. तुमच्या आत्मविश्वासात वाढ झाल्यामुळे तुम्ही कठीण प्रसंगांवरही सहज मात कराल..२. वृषभ रासवृषभ राशीच्या जातकांसाठी हा योग धनसंपत्तीच्या बाबतीत प्रचंड लाभ देणारा ठरेल. अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता असून, उत्पन्नाचे नवीन सोर्स खुले होतील. आरोग्याच्या तक्रारी दूर होऊन तुम्ही उत्साही अनुभवाल. विशेष म्हणजे तुमच्या जोडीदाराच्या नशिबामुळे तुम्हाला सामाजिक प्रतिष्ठा आणि मानसन्मान मिळेल. नोकरीमध्ये पदोन्नतीचे संकेत असून वरिष्ठांचे पूर्ण सहकार्य लाभेल..Life Astrology : 'या' खास राशींच्या लोकांची जीवनरेखा असते 80 वर्षांपेक्षा जास्त, वृद्धत्वावर करतात मात.३. सिंह राससिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी दशांक योग हा भाग्योदयाचा काळ आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुम्ही घेतलेले कष्ट आता फळाला येतील. व्यवसायात अचानक मोठा धनलाभ होऊ शकतो. कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे संबंध अधिक दृढ होतील आणि घरामध्ये एखादे मंगल कार्य ठरण्याचे संकेत आहेत. परदेशवारी किंवा लांबच्या प्रवासाचे योग असून तो प्रवास तुमच्या भविष्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल..४. तूळ रासतूळ राशीच्या लोकांसाठी मानसिक शांतता आणि कौटुंबिक सौख्य देणारा हा काळ असेल. तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव इतरांवर पडेल ज्यामुळे नवीन व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित होतील. आरोग्याबाबत तुम्ही अधिक जागरूक राहाल आणि जुन्या व्याधींपासून सुटका मिळेल. जोडीदाराच्या करिअरमध्ये मोठी प्रगती झाल्याने घरातील आर्थिक स्तर उंचावेल. रखडलेली सरकारी कामे या २४ तासात पूर्ण होऊ शकतात..Lord Krishna Descendants : कोण आहेत श्रीकृष्णाचे वंशज? आता कुठे राहतात अन् कशी परिस्थिति आहे..पाहा.५. धनु रासधनु राशीच्या जातकांसाठी हा योग कामातील यशाचे नवे शिखर गाठून देईल. तुमची कल्पकता आणि कष्ट यांना नशिबाची जोड मिळाल्याने अशक्य गोष्टी शक्य होतील. शिक्षण क्षेत्रात असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे. उद्योग-व्यवसायात तुमची रणनीती यशस्वी ठरेल आणि स्पर्धकांवर तुम्ही मात कराल. जोडीदारासोबतचे नाते अधिक मधुर होईल आणि एकमेकांच्या साथीने तुम्ही नवीन ध्येय गाठाल.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.