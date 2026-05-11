Numerology : 'या' 3 मुलांकाचे लोक जन्मजात असतात खूप भाग्यशाली, ज्यांच्या आयुष्यात जातात त्यांचा गोल्डन टाइम होतो सुरू

अंकशास्त्रानुसार (Numerology) प्रत्येक व्यक्तीचा जन्म कोणत्या ना कोणत्या ग्रहाच्या प्रभावाखाली होत असतो. जन्मतारखेच्या बेरजेवरून निघणारा मुलांक हा केवळ स्वभावच नाही, तर त्या व्यक्तीचे नशीब आणि इतरांवरील प्रभाव देखील ठरवत असतो. काही मुलांकाचे लोक इतके प्रभावशाली असतात की, ते स्वतः तर नशीबवान असतातच, पण त्यांच्या सहवासात येणाऱ्या व्यक्तींचे आयुष्यही पालटून जाते. हे लोक म्हणजे चालते-फिरते लकी चार्म असतात. विशेषतः या तीन मुलांकांच्या व्यक्तींमध्ये अशी चुंबकीय शक्ती असते की त्यांच्या आगमनाने इतरांच्या आयुष्यात सुवर्णकाळ सुरू होतो..मुलांक १ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक '१' असतो. या मुलांकाचा स्वामी सूर्य असल्याने या लोकांमध्ये जन्मजात नेतृत्वगुण आणि प्रचंड आत्मविश्वास असतो. मुलांक १ चे लोक ज्यांच्या आयुष्यात प्रवेश करतात, तिथे प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतात. यांच्याकडे असलेली सकारात्मक ऊर्जा आणि जिद्द समोरच्या व्यक्तीलाही यशाच्या शिखराकडे घेऊन जाते. हे लोक केवळ स्वतः यशस्वी होत नाहीत, तर आपल्या कुटुंबाला आणि मित्रपरिवाराला समाजात सन्मान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात..मुलांक ५कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक '५' असतो. या मुलांकाचा स्वामी बुध असून तो बुद्धी आणि व्यवसायाचा कारक मानला जातो. मुलांक ५ चे लोक अत्यंत हसमुख, बोलघेवडे आणि लवचिक स्वभावाचे असतात. हे लोक ज्यांच्याशी जोडले जातात, तिथे संपत्ती आणि समृद्धीची दारे उघडतात. त्यांच्याकडे असलेल्या विलक्षण कल्पनाशक्तीमुळे आणि व्यवहारज्ञानामुळे घरातील किंवा व्यवसायातील रखडलेली कामे मार्गी लागतात. त्यांच्या उपस्थितीमुळे सभोवतालचे वातावरण उत्साही राहते, ज्यामुळे इतरांच्या आयुष्यात आनंदाचा बहर येतो..मुलांक ९ज्यांचा जन्म ९, १८ किंवा २७ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक '९' असतो. या मुलांकाचा स्वामी मंगळ असून हे लोक प्रचंड साहसी आणि निस्वार्थी असतात. मुलांक ९ चे लोक हे खऱ्या अर्थाने इतरांचे रक्षण करणारे मानले जातात. हे लोक ज्यांच्या आयुष्यात जोडीदार किंवा मित्र म्हणून येतात त्यांच्या जीवनातील संकटे आपोआप दूर होऊ लागतात. यांच्याकडे असणारी दातृत्व वृत्ती आणि धाडस इतरांना कठीण काळातून बाहेर काढण्यासाठी पुरेसे असते. जेव्हा हे लोक एखाद्याच्या जीवनात स्थिर होतात, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या आयुष्यात आर्थिक स्थैर्य आणि यशाचा सुवर्ण काळ खऱ्या अर्थाने सुरू होतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.