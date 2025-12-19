Marathi Career Rashi Bhavishya: आजचा दिवस भाग्यवान! सूर्य–मंगळ संयोगामुळे 'या' राशींना मिळणार करिअर आणि आर्थिक फायदा

19 December Horoscope Astrology Prediction: आज शुक्रवार, १९ डिसेंबर २०२५ रोजी धनु, सूर्य आणि मंगळ हे राशी एकत्र येतात आणि त्यामुळे एक प्रभावी कुजादित्य योग तयार होतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ह योग हा शक्ती, प्रतिष्ठा, संपत्ती आणि करिअरमध्ये प्रगती देणारा मानला जातो..या विशेष योगाचे फायदे अनेक राशींना होतील आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र उष्ण ग्रहांच्या प्रभावामुळे थोडा संयम राखणे आवश्यक असेल. सर्व १२ राशींसाठी दिवस कसा असेल ते जाणून घेऊया..Germany Jobs: ‘मेड इन महाराष्ट्र’ मनुष्यबळाला जर्मनीचे दरवाजे बंद? १० हजार तरुणांचे भविष्य टांगणीला.मेष राशीआज कोणताही निर्णय घाईघाईने घेऊ नका. आर्थिक व्यवहार करताना विशेषतः सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला मित्रांकडून मदत मिळेल, फक्त तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. कौटुंबिक वातावरण समाधानकारक राहील.वृषभ राशीआज लैंगिक तणाव जास्त असेल. तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. योग्य निर्णय घेऊन तुम्ही आर्थिक लाभ मिळवू शकता. गुंतावानुकीसाठी दिवस अनुकूल आहे. संध्याकाळी सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी व्हाल.मिथुन राशीआज शरीर थकल्यासारखे वाटू शकते. काही काम थांबवण्याची शक्यता आहे. अचानक मिळालेल्या लाभामुळे मन आनंदी राहील. स्वतःला अध्यात्मात गुंतवून घ्या. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला आनंददायी बातमी मिळू शकते.कर्क राशीआज तुम्ही भाग्यवान असाल. कष्ट करणाऱ्यांना योग्य बक्षीस मिळेल. कौटुंबिक संबंध अधिक मजबूत होतील. खर्च वाढवा, पण तो फक्त उपाय देईल. पालकांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या..सिंह राशीआज तुम्हाला मानसिक आजार जाणवू शकतो. तुम्हाला फक्त वरिष्ठ आणि पालकांकडूनच पाठिंबा मिळेल. बोलताना संयम ठेवा, अन्यथा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. आरोग्य हळूहळू सुधारेल.कन्या राशीअॅसेलने आज आपला आत्मविश्वास आणि संयम वाढवला. अडचणींना यशस्वीपणे तोंड द्या. आर्थिक बाबींमध्ये नफा मिळण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. अनावश्यक खर्च टाळा.तूळ राशीआज अधिकार आणि जबाबदाऱ्या वाढतील. तुम्हाला मालमत्तेशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकते. सामाजिक कार्यातील भागीदार. नवीन काम किंवा गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी दिवस योग्य आहे.वृश्चिक राशीआज माझ्या मनात गोंधळ असेल. व्यवसायात अपेक्षित प्रसिद्धी थोडी जास्त वाटू शकते. जर तुम्ही फक्त संयम ठेवला तर परिस्थिती तुमच्या बाजूने येईल. कायदेशीर प्रकरणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..Viral Video: गर्लफ्रेंडच्या प्रेमात टॉप इंजिनिअर झाला भिकारी; व्हिडिओ पाहून तुम्हीही भावुक व्हाल.धनु राशीआज ज्ञान, व्यवहार आणि बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात रस वाढेल. आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. फक्त पचनाच्या समस्या उद्भवू शकतात, आहाराची काळजी घ्या.मकर राशीआज तुम्हाला एखादी मौल्यवान वस्तू किंवा संधी मिळू शकते. खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात सकारात्मक वातावरण असेल. कष्टाचे काम चुकेल. दीर्घकालीन गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल.कुंभ राशीआज नवीन कल्पना आणि योजना आकार घेत आहेत. खर्च करताना मर्यादा पाळल्या पाहिजेत. कौटुंबिक बाबींमध्ये काही निराशा होण्याची शक्यता आहे. जर प्रवासाचा योग असेल तर भविष्यात ते फायदेशीर ठरेल.मीन राशीआज संततीशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आदर आणि सन्मान मिळेल. तुमच्या आनंदी स्वभावामुळे लोक आकर्षित होतील. कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.