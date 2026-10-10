RICH ZODIAC SIGNS: श्रीमंतीत खेळतात ‘या’ राशींचे लोक; मेहनतीला मिळते भाग्याची साथ, अचानक होतो मोठा धनलाभ!

LUCKY ZODIAC SIGNS FOR MONEY: प्रत्येक माणसाचं एक स्वप्न असतं की आयुष्यात भरपूर पैसे कमवावेत आणि आपल्या कुटुंबासोबत सुखात राहावं. त्यासाठी अनेकजण दिवस-रात्र मेहनत करतात. पण काही लोकांच्या बाबतीत मेहनतीसोबत नशिबाचीही चांगली साथ मिळते, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे त्यांना योग्य वेळी चांगल्या संधी मिळतात आणि कधी कधी अचानक पैशांचा फायदा देखील होतो..ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींचे लोक आर्थिक बाबतीत नशीबवान मानले जातात. हे लोक मेहनती असतातच, पण त्यांना नशिबाची साथही मिळते, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे आयुष्यात पैसा कमावण्याच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात. या राशी कोणत्या, ते जाणून घेऊया..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १० ऑक्टोबर २०२६ ते १६ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.वृषभ रासवृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. ज्योतिषशास्त्रात शुक्राचा संबंध पैसा, सुख-सुविधा आणि ऐश्वर्याशी जोडला जातो. त्यामुळे वृषभ राशीचे लोक भौतिक सुखांना महत्त्व देतात, असं मानलं जातं. हे लोक आपल्या ध्येयासाठी खूप मेहनत करतात. त्यांना चांगलं आयुष्य जगायचं असतं आणि त्यासाठी पैसे कमावण्यावर त्यांचा भर असतो. मेहनतीसोबत नशिबाची साथ मिळाल्यास अचानक आर्थिक फायदा होऊ शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे..सिंह राससिंह राशीचा स्वामी सूर्य आहे. या राशीचे लोक आत्मविश्वासू आणि महत्त्वाकांक्षी असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यांना आयुष्यात मोठं काहीतरी करण्याची इच्छा असते. नोकरी असो किंवा व्यवसाय, स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करण्यासाठी ते मेहनत करतात. योग्य संधी मिळाल्यास आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. काही वेळा अचानक मोठा आर्थिक फायदा होण्याची शक्यताही मानली जाते..तूळ रासतूळ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. या राशीच्या लोकांना पैशांबाबत चांगल्या संधी मिळतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता असते. हे लोक मिळालेल्या पैशाचा योग्य वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. नशिबाची साथ मिळाल्यास अचानक चांगला नफा मिळू शकतो आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते, अशी मान्यता आहे..18 सप्टेंबरचे राशीभविष्य! मेष ते मीन, जाणून घ्या आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल.वृश्चिक रासवृश्चिक राशीचे लोक हुशार आणि आपल्या ध्येयाबाबत ठाम असतात, असं मानलं जातं. एखादी गोष्ट मिळवायची ठरवल्यावर ते त्यासाठी मेहनत घेण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. या राशीच्या लोकांना अचानक आर्थिक फायदा होण्याचे योग असतात, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे. काही वेळा गुंतवणूक, वारसा किंवा इतर मार्गाने आर्थिक लाभ मिळू शकतो, असंही मानलं जातं. मात्र, कोणताही आर्थिक निर्णय घेताना योग्य विचार करणं महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.