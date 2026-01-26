Astrology Money : 1 फेब्रुवारी! माघ पौर्णिमेला सर्वार्थ सिद्धि योगसह अनेक शुभ योग; 2026 मध्ये धनलाभ हवा असेल तर नक्की करा 'हे' एक काम

माघ पौर्णिमा हा हिंदू धर्मातील एक अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वाचा दिवस आहे, जो १ फेब्रुवारीला साजरा केला जाईल. या दिवशी सूर्य मकर राशीत आणि चंद्र कर्क राशीत असतो, ज्यामुळे स्नान-दानाला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. २०२६ मध्ये माघ पौर्णिमेला सर्वार्थ सिद्धी योग आणि रवि पुष्य योगासह अनेक शुभ संयोग जुळून येत आहेत, ज्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. असे मानले जाते की या शुभ योगांमध्ये केलेले कोणतेही शुभ कार्य किंवा उपाय त्वरित फलदायी ठरतात आणि व्यक्तीचे भाग्य उजळू शकते..धनवृद्धीसाठी प्रभावी उपायज्योतिषशास्त्रानुसार माघ पौर्णिमेला धनलाभ आणि समृद्धीसाठी दान-धर्माचे कार्य अत्यंत प्रभावी मानले जाते. या दिवशी दान केल्याने पापांचा नाश होतो आणि घरात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदते. जर तुम्हाला २०२६ मध्ये धनलाभ हवा असेल, तर तुम्ही आपल्या क्षमतेनुसार गरजू लोकांना अन्न, वस्त्र, धान्य, तीळ किंवा पैसे दान करू शकता. विशेषतः गरीब लोकांना जेवण देणे हे सर्वात मोठे दान मानले जाते.."होता जिवा म्हणून वाचला शिवा"! शिवरायांचा जीव वाचवणाऱ्या जिवा महालाचे वंशज सध्या कुठे असतात? इतकी दयनीय अवस्था अन् हातावरचं पोट...'हे' एक काम नक्की करामाघ पौर्णिमेला धनलाभ हवा असेल तर नक्की करावयाचे एक महत्त्वाचे काम म्हणजे सत्यनारायणाची पूजा. या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा आणि सत्यनारायणाची कथा वाचल्याने किंवा ऐकल्याने घरात सुख-समृद्धी येते आणि आर्थिक समस्या दूर होतात. अनेक घरांमध्ये पौर्णिमेच्या संध्याकाळी चंद्रोदयानंतर सत्यनारायणाची पूजा केली जाते..जी अत्यंत शुभ मानली जाते. या पूजेमुळे घरात सकारात्मकता टिकून राहते आणि भगवान विष्णू व देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो..Horoscope : 26 जानेवारीपासून 1 फेब्रुवारी दरम्यान बदलणार 'या' 5 राशीचं नशीब! वैवाहिक जीवनात अडचणी; नोकरी धंद्यात यश, मोठी समस्या संपणार.नियममाघ पौर्णिमेच्या दिवशी काही विशेष नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या दिवशी सकाळी ब्रह्म मुहूर्तावर पवित्र नदीत शक्य असल्यास गंगेत स्नान करावे किंवा घरात साध्या पाण्यात गंगेचे पाणी मिसळून स्नान करावे. स्नान केल्यानंतर सूर्यदेवाला अर्घ्य द्यावे आणि भगवान विष्णू व चंद्रदेवाची पूजा करावी. या दिवशी ब्रह्मचर्य पाळावे, खोटे बोलणे किंवा रागावणे टाळावे. नकारात्मक विचारांपासून दूर राहून संपूर्ण दिवस सात्विक आणि शांत वातावरणात घालवावा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.