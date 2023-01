Makar Sankranti 2023 : 14 की 15 जानेवारी, कोणत्या दिवशी साजरी करायची मकर संक्रांती?

Makar Sankranti 2023 : जेव्हा सुर्य मकर राशीत प्रवेश करतो त्या पर्वाला मकर संक्रांती असे म्हणतात. दरवर्षी मकर संक्राती ही 14 किंवा 15 जानेवारीला साजरी केली जाते. देशाच्या वेगवेगळ्या भागात मकर संक्राती ही वेगवेगळ्या नावाने ओळखली जाते. याशिवाय काही ठिकाणी मकर संक्राती 14 जानेवारी तर काही ठिकाणी 15 जानेवारीला साजरी केली जाते.

महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने मकर संक्राती केव्हा साजरी करावी? 14 जानेवारी की 15 जानेवारी कोणत्या दिवशी मकर संक्राती साजरी करावी? जाणून घेऊया. (Makar Sankranti 2023 on which date14 or 15 january when makar sankranti will be celebrated )

14 किंवा 15 जानेवारी केव्हा साजरी करायची मकर संक्रांती?

हिंदू पंचांगनुसार, 14 जानेवारी शनिवारला सूर्य देव रात्री 8 वाजून 43 मिनिटांवर मकर राशीत प्रवेश करणार. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी स्नान, दान-धर्माचे कार्य वर्जित होतात. यामुळे 14 जानेवारीला मकर संक्रांती साजरी करणे, योग्य नाही. दुसऱ्या दिवशी सुर्य उगवल्यानंतर 15 जानेवारीला मकर संक्रांती साजरी केली जावी.

मकर संक्रांतीचा शुभ मुहूर्त

15 जानेवारीला मकर संक्रांतीच्या सकाळी 07 वाजून 15 मिनटांपासून ते सायंकाळी 05 वाजून 46 मिनटांपर्यंत मकर संक्रांतीचा शुभकाळ असणार. या शुभकाळात स्नान, दान-धर्म करणे शुभ मानले जाते.

मकर संक्रांतीच्या दिवशी रविवारी येत असल्याने या सणाचे महत्त्व वाढले. कारण रविवार हा सूर्य देवाला समर्पित असतो. याशिवाय या दिवशी दुपारी 12 वाजून 09 मिनटांपासून दुपारी 12 वाजून 52 मिनटापर्यंत अभिजीत मुहूर्त असणार. दुपारी 02 वाजून 16 मिनटांपासून 02 वाजून 58 मिनटापर्यंत विजय मुहूर्त असणार आहे.