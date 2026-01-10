Makar Sankranti 2026: एकाच दिवशी 4 दुर्मिळ योगायोग! सूर्यदेव कोणत्या वाहनावर होणार स्वार?

Astrology Importance Of Sankranti: यंदा मकर संक्रांतीचा पवित्र सण बुधवार 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाईल. 14 जानेवारी रोजी दुपारी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, म्हणून शास्त्रानुसार, हा दिवस पुण्यकाल आणि महापुण्यकालासाठी शुभ काळ असेल. म्हणूनच, 14 जानेवारी रोजी स्नान, दान आणि धार्मिक विधी करणे शुभ मानले जाते. या वर्षी मकर संक्रांतीला अनेक शुभ योग घडत असून त्याचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे. .शुभ योगया वर्षी मकर संक्रांतीला एकूण 4 शुभ योगायोग घडत आहेत, ज्यामुळे ते अत्यंत फलदायी ठरते. वृद्धी योगहा योग अत्यंत शुभ मानला जातो. असं मानलं जातं की या काळात स्नान, दान आणि पुण्यकर्म केल्याने लाभ मिळतो. मकर संक्रांतीचा मुख्य शुभ काळ या योगा दरम्यान असेल. ध्रुव योगहा योग स्थिरता आणि यशाचे प्रतीक मानला जातो. या काळात केलेल्या शुभ कर्मांचे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम मिळतात. अनुराधा नक्षत्र संपूर्ण दिवस अनुराधा नक्षत्राखाली असेल, ज्यावर शनि ग्रहाचे नियंत्रण असेल, जे शनि आणि सूर्य यांच्यातील पिता-पुत्राच्या नात्याचे प्रतिनिधित्व करते. हे नक्षत्र शिस्त, नेतृत्व आणि आध्यात्मिक सखोलतेशी संबंधित असल्याचं मानलं जातं. षट्ठीला एकादशीजे लोक षट्ठीला एकादशीचे व्रत करतात. ते मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्योदयानंतर स्नान करून दान करतील आणि उपवास सोडतील, ज्यामुळे विशेष पुण्य प्राप्त होईल. .Makar Sankranti Vaan Ideas 2026 : मकर संक्रातीच्या वाणात काय द्यायचं ठरत नाहीये? मकर संक्रांतीसाठी पाहा उपयोगी वस्तूंची लिस्ट.सूर्यदेवाचे वाहन या वर्षीच्या मकर संक्रांतीला मंदाकिनी असं नाव देण्यात आलं आहे. आख्यायिकेनुसार, या दिवशी सूर्य देव पिवळे कपडे परिधान करतील आणि वाघावर स्वार होतील, तर त्यांचे वाहन घोडा असेल. त्यांची नजर ईशान्येकडे असेल आणि ते पश्चिमेकडे प्रवास करतील. त्यांचे शस्त्र गदा असल्याचे म्हटले जातं..मकर संक्रांतीचा प्रभावही मकर संक्रांत आरोग्यासाठी सकारात्मक मानली जाते. आजारातून मुक्तता मिळण्याची चिन्हे आहेत. देशांमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध सुधारण्याची अपेक्षा आहे. सूर्य देवाच्या आशीर्वादामुळे घरातील आर्थिक समस्या दूर होतील. सरकारी नोकरी किंवा प्रशासनात असलेल्यांसाठी हा काळ शुभ मानला जातो. काही लोकांना भविष्याबद्दल अनावश्यक चिंता किंवा भीती वाटू शकते, म्हणून मानसिक संतुलन राखणे आवश्यक असेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.