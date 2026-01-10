संस्कृती

Makar Sankranti 2026: एकाच दिवशी 4 दुर्मिळ योगायोग! सूर्यदेव कोणत्या वाहनावर होणार स्वार?

Makar Sankranti 2026 rare yogas: यंदा मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य उत्तरेकडे सरकत असताना, अनेक दुर्मिळ ज्योतिषीय युती सक्रिय होत आहेत. यामुळे हा सण नेहमीपेक्षा अधिक लाभदायी बनत आहे. चला जाणून घेऊया की हा दिवस इतका प्रभावशाली का मानला जातो.
Astrology Importance Of Sankranti: यंदा मकर संक्रांतीचा पवित्र सण बुधवार 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जाईल. 14 जानेवारी रोजी दुपारी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, म्हणून शास्त्रानुसार, हा दिवस पुण्यकाल आणि महापुण्यकालासाठी शुभ काळ असेल. म्हणूनच, 14 जानेवारी रोजी स्नान, दान आणि धार्मिक विधी करणे शुभ मानले जाते. या वर्षी मकर संक्रांतीला अनेक शुभ योग घडत असून त्याचा सकारात्मक परिणाम होणार आहे.

