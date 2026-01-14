संस्कृती

Makar Sankranti 2026 Astrology Predictions: संक्रांतीच्या दिवशी ग्रहांची कृपा; मेष राशीसह ‘या’ पाच राशींच्या आयुष्यात येणार मोठा बदल

Makar Sankranti 2025 Prediction : आज मकर संक्रांती मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी एक अद्वितीय ग्रह संयोग दिसून येत आहे. ज्यामुळे अनेक शुभ योग निर्माण होत आहेत. या शुभ योगांच्या प्रभावाखाली, मेष राशीसह पाच राशींना जीवनाच्या प्रत्येक पैलूत फायदा होईल आणि कौटुंबिक तणावातून मुक्तता मिळेल. या शुभ राशी कोणत्या जाणून घेऊया.
zodiac signs lucky on Makar Sankranti: दरवर्षी 14 जानेवारी रोजी मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. यंदा आज एक विचित्र ग्रह संयोजन दिसून येत आहे. पहिला, सूर्य मकर राशीत भ्रमण करत आहे आणि दुसरा, सूर्य आणि शुक्र मकर राशीत युती करत आहेत, ज्यामुळे शुक्रादित्य योग निर्माण होत आहे. या शुभ योगाव्यतिरिक्त, या दिवशी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आणि वृद्धि योग देखील तयार होत आहेत. ज्यामुळे दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढते. मेष राशीसह पाच राशींना मकर संक्रांतीच्या दिवशी या शुभ योगांचा फायदा होईल. या शुभ योगांच्या प्रभावामुळे या राशींसाठी गोल्डन टाइम सुरू होईल. यामुळे त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रचंड फायदा होईल. चला जाणून घेऊया मकर संक्रांतीच्या दिवशी होणाऱ्या शुभ योगांचा फायदा कोणत्या राशींना होणार आहे.

