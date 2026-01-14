Makar Sankranti 2026 Astrology Predictions: संक्रांतीच्या दिवशी ग्रहांची कृपा; मेष राशीसह ‘या’ पाच राशींच्या आयुष्यात येणार मोठा बदल

zodiac signs lucky on Makar Sankranti: दरवर्षी 14 जानेवारी रोजी मकर संक्रांतीचा सण मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो. यंदा आज एक विचित्र ग्रह संयोजन दिसून येत आहे. पहिला, सूर्य मकर राशीत भ्रमण करत आहे आणि दुसरा, सूर्य आणि शुक्र मकर राशीत युती करत आहेत, ज्यामुळे शुक्रादित्य योग निर्माण होत आहे. या शुभ योगाव्यतिरिक्त, या दिवशी सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग आणि वृद्धि योग देखील तयार होत आहेत. ज्यामुळे दिवसाचे महत्त्व आणखी वाढते. मेष राशीसह पाच राशींना मकर संक्रांतीच्या दिवशी या शुभ योगांचा फायदा होईल. या शुभ योगांच्या प्रभावामुळे या राशींसाठी गोल्डन टाइम सुरू होईल. यामुळे त्यांच्या नोकरी आणि व्यवसायात प्रचंड फायदा होईल. चला जाणून घेऊया मकर संक्रांतीच्या दिवशी होणाऱ्या शुभ योगांचा फायदा कोणत्या राशींना होणार आहे. .मेष मकर संक्रांतीच्या दिवशी निर्माण होणाऱ्या शुभ योगामुळे मेष राशीच्या लोकांना अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे आणि त्यांना महत्त्वाच्या लोकांशी अधिक ओळखी होतील. नातेसंबंधांमध्ये यश मिळू शकते आणि तुम्ही या नात्यांकडे महत्त्वाची मैत्री म्हणून पाहू शकता. या शुभ योगाच्या प्रभावाखाली, मेष राशीच्या लोकांचे कठोर परिश्रम आणि समर्पण त्यांना त्यांच्या करिअरमध्ये पुढे जाण्यास मदत करू शकते. . सिंह मकर संक्रांतीच्या दिवशी निर्माण होणारा शुभ योग सिंह राशीच्या लोकांची समज वाढवेल आणि त्यांना महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सक्षम करेल. तसेच लक्षणीय आर्थिक लाभ आणि तुमच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा अनुभवायला मिळेल. तुमच्या व्यवसाय योजना यशस्वी होतील आणि तुम्ही नवीन उपक्रम देखील करू शकता. ज्यामुळे तुम्हाला महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ होईल. कुटुंबातील कोणतेही चालू असलेले तणाव कमी होतील आणि एखाद्या प्रमुख व्यक्तीशी तुमची ओळखही वाढेल. .कन्यामकर संक्रांतीच्या दिवशी होणाऱ्या शुभ योगामुळे कन्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल. या राशीखाली जन्मलेल्या ज्यांना घर किंवा वाहन खरेदी करण्याची दीर्घकाळ इच्छा आहे त्यांच्या इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जुनी गुंतवणूक भरीव नफा देईल, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील आणि नशीब तुमच्या बाजूने असेल. या राशीखाली जन्मलेल्या नोकरदार व्यक्ती त्यांचे सर्व ध्येय सहजपणे साध्य करतील, वरिष्ठांशी त्यांचे संबंध मजबूत करतील. .Makar Sankranti 2026 Marathi Wishes: मकर संक्रांतीनिमित्त तिळ-गुळासोबत ‘या’ हटके शुभेच्छा पाठवा अन् नात्यांत गोडवा वाढवा.तूळमकर संक्रांतीच्या दिवशी होणाऱ्या शुभ योगाचा फायदा तूळ राशीच्या लोकांना होईल. तूळ राशीचे लोक चांगले आरोग्य राखतील आणि सर्व कामांमध्ये खूप सक्रिय राहतील. तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुम्ही एखाद्या धार्मिक कार्यासाठी पैसे खर्च देखील करू शकता. तूळ राशीच्या लोकांना अशा व्यक्तीकडून पाठिंबा मिळू शकतो जो त्यांना व्यवसायात प्रगती करण्यास आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत करण्यास मदत करेल. या वेळी तुम्हाला महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिळू शकतात..कुंभमकर संक्रांतीच्या दिवशी येणाऱ्या शुभ योगामुळे कुंभ राशीच्या लोकांना फायदा होईल. कठोर परिश्रमामुळे त्यांच्या नोकरीत यश आणि समाधान मिळू शकते. जर तुम्ही व्यवसायात असाल तर तुम्ही केलेल्या सर्जनशील बदलांमुळे चांगली कमाई होऊ शकते. तुमच्या वैयक्तिक जीवनात, तुमच्या जोडीदाराबद्दल सकारात्मक दृष्टिकोन राखल्याने ते आनंदी होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः स्पर्धात्मक किंवा सरकारी परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा चांगला काळ आहे. तुमच्या यशाची शक्यता जास्त आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.