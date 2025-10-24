Mangal Gochar 2025: मंगळ गोचर वृश्चिक राशीत करणार भ्रमण, मिथूनसह 'या' 5 राशींना मिळेल आर्थिक लाभ

Mangal Gochar 2025: मंगळ वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहे. 27 ऑक्टोबर रोजी मंगळ तूळ राशी सोडून स्वतःच्या राशीत, वृश्चिक राशीत प्रवेश करणार आहे. या राशीत रुचक राजयोग देखील तयार होईल. मंगळ जेव्हा स्वतःच्या राशीत प्रवेश करेल तेव्हा रुचक राजयोग तयार होतो. ७ डिसेंबरपर्यंत मंगळ वृश्चिक राशीत राहील. ज्योतिषशास्त्रानुसार, रुचक राजयोग खूप शक्तिशाली मानला जातो. या राजयोगामुळे धैर्य,आत्मविश्वास वाढतो. मंगळाचे हे राशीभ्रमण कोणत्या पाच राशींसाठी फायदेशीर असणार आहे हे जाणून घेऊया. .मिथून मंगळ सहाव्या घरात भ्रमण करत आहे. हे भ्रमण खूप सकारात्मक परिणाम देऊ शकते. या काळात सोने आणि इतर वस्तू देखील खरेदी करू शकता. तुम्हाला मोठा नफा मिळू शकतो. तुमचे उत्पन्न लक्षणीय वाढू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्येक कामात यश मिळेल. तुमचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता देखील आहे..मकरमंगळ ग्रह मकर राशीच्या ११ व्या घरात भ्रमण करत आहे. यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि या काळात तुम्हाला लक्षणीय लाभ मिळू शकतात. तुम्ही तुमची सर्व कामे अत्यंत प्रामाणिकपणे पूर्ण कराल, ज्यामुळे तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. तुमचे आरोग्य देखील सुधारेल..कन्यामंगळ तिसऱ्या घरात भ्रमण करत आहे. कन्या राशीच्या लोकांना सकारात्मक परिणामांची अपेक्षा असू शकते. तुमचा आत्मविश्वास वेगाने वाढेल. तुम्हाला काही चांगल्या बातम्या देखील मिळू शकतात. तुम्ही खूप आनंदी आणि भाग्यवान असाल. तुम्हाला चांगले परिणाम मिळण्याची अपेक्षा असू शकते. मंगळाचे हे भ्रमण तुम्हाला महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिळवून देऊ शकते..Panchang 24 October 2025: आजच्या दिवशी ‘शं शनैश्चराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.मीनतुमच्या राशीच्या नवव्या लाभस्थानी मंगळ ग्रहाचे भ्रमण आहे. त्यामुळे या भ्रमणादरम्यान मिश्र परिणामांचा अनुभव येईल. शिवाय, तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून तुमची कामे यशस्वीरित्या पूर्ण कराल. तुमच्या भूतकाळातील अनुभवांमधून तुम्हाला चांगला नफा मिळू शकेल. नशीब तुम्हाला साथ देईल, परंतु तुम्हाला कोणाशीही वाद घालण्याचे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो..कुंभमंगळ कुंभ राशीच्या दहाव्या घरात भ्रमण करत आहे. यामुळे तुमची काम करण्याची वृत्ती वाढेल. तुम्ही तुमची सर्व कामे सहज आणि जलद पूर्ण कराल. शिवाय, या काळात तुमच्या कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक परिणाम मिळतील. तुम्हाला तुमच्या आत एक अद्वितीय ऊर्जा अनुभवायला मिळेल, जी जर वापरली तर ती लक्षणीय फायदे देऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.