संस्कृती

Mangal Gochar Effects 2026: मंगळ गोचरामुळे त्रिग्रही अन् रुचक राजयोग होईल निर्माण, 'या' पाच राशींचे 16 जानेवारीपासून 'अच्छे दिन' सुरू

Mangal Gochar 2026: 16 जानेवारी 2026 रोजी मंगळ त्याच्या उच्च राशीत, मकर राशीत प्रवेश करेल. हे विशेष संक्रमण सर्व राशींवर परिणाम करेल, परंतु पाच राशींसाठी हा काळ प्रगती, सन्मान आणि नवीन कामगिरी घेऊन येईल. चला जाणून घेऊया या भाग्यवान राशी कोणत्या आहेत.
Mangal Gochar 2026:

Mangal Gochar 2026:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Mangal Gochar Effects 2026: 16 जानेवारी 2026 रोजी, ग्रहांचा अधिपती मंगळ त्याच्या उच्च राशीत, मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. मकर राशीत आधीच सूर्य आणि शुक्र असल्याने, मंगळाच्या आगमनावर एक शक्तिशाली त्रिग्रही योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रात हा योग खूप शुभ मानला जातो. याव्यतिरिक्त, मंगळाचे मकर राशीत भ्रमण रुचक राजयोग देखील निर्माण करेल. जो धैर्य, शौर्य, नेतृत्व क्षमता आणि यशाचा कारक मानला जातो. हे संक्रमण कोणत्या राशींसाठी लाभदायी असेल हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Horoscope
culture
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Horoscope Predictions
Daily Astrology Predictions

Related Stories

No stories found.