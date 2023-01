Mangalwar Upay : भगवान हनुमानजी करणार सर्व संकट दूर, मंगळवारी 'हे' उपाय करा

Mangalwar Upay : मंगळवार हा हनुमानजींना समर्पित दिवस असतो. या दिवशी हनुमानजींची आराधना केली तर आयुष्यातील संकट. कष्ट दूर होतात. म्हणूनच हनुमानजींना 'संकट मोचन' म्हणतात.

जर तुमच्या आयुष्यातही अनेक संकटे असतील आणि खूप प्रयत्न करुनही दूर होत नसतील तर एकदा तरी मंगळवारी हनुमानजींना प्रसन्न करण्यासाठी काही उपाय करुन पहा. ( do this things on tuesday to remove crisis of your life )

1. मंगळवारी हनुमानजींची पूजा करा. त्यामुळे आयुष्यातील सर्व संकटे दूर होतील.

2. पुजा करताना दोनदा पुजा करा. पुजेत लाल रंगाचे फुल ठेवा.

3. पुजेतील दिव्याची वात लाल रंगाच्या दोरीपासून बनवा.

4. मंगळवारी लाल चंदन, तांबे, गहूचे दान आणि कपडे दान करा. यामुळे कुंडलीतील मंगळग्रह मजबूत होणार.

5. मंगळवारी हनुमानजींसाठी व्रत ठेवा आणि पुजेदरम्यान 108 वेळा ‘ॐ हनुमते नमः’ मंत्राचा जप करा.

6. पूजा करताना मनात कामूक विचार येऊ देऊ नका.

7. वैवाहीक जीवनात अडचणी येत असतील तर मंगळवारी मसूरची डाळ दान करा.