पैसे अडकलेत ? कर्जाचं ओझं वाढतंय ? श्रीमंतीचा मार्ग दाखवणारे हे उपाय केले तर होतील सगळी संकटं दूर

Marathi Rashi Bhavishya : प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यात कधी ना कधी कठीण प्रसंगाचा सामना करावा लागतो. बऱ्याचदा खूप प्रयत्न करूनही यश मिळत नाही. नोकरी न मिळणे, आर्थिक अडचणी, पैसे न मिळणे, कर्जमुक्त न होणे अशा अनेक समस्यांचा सामना अनेकजण करत असतात. .पण लाल किताब हा ज्योतिष शास्त्रातील एक असा भाग आहे ज्यातील उपाय अत्यंत प्रभावी असतात. जे कोणत्याही समस्येपासून मुक्त करण्यात मदत करतात. आर्थिक अडचणींपासून मुक्त होण्यासाठी कोणते उपाय करावेत जाणून घेऊया. .धन धान्यात वृद्धी होण्यासाठीचे उपाय - लाल किताबनुसार, ऑफिस आणि दैनंदिन काम पूर्ण झाल्यावर घरी परत येताना कधीच घरी रिकाम्या हाती जाऊ नये. रोज काही ना काही वस्तू खरेदी करून घेऊन हवे. यामुळे धन-धान्यात वृद्धी होते. .अडकलेलं धन परत मिळवण्यासाठी -जर तुमचे पैसे बराच काळ अडकले असतील तर दररोज नियमितपणे लाल मिरचीच्या 11 बिया एका पाण्याने भरलेल्या तांब्यात टाकाव्यात. आता या पाण्याने सूर्याला अर्घ्य द्यावे. त्यानंतर सूर्य मंत्राचा जप करून मनात अडकलेलं धन परत मिळावं अशी इच्छा व्यक्त करावी. यामुळे अडकलेलं धन पुन्हा नव्या मार्गाने मिळते. .जीवनात सुखी होण्यासाठी - जीवनात सुखी व्हायचं असेल तर घरात बनलेली पहिली गायीला आणि शेवटची कुत्र्याला द्यावी. यामुळे धनलाभ होतो आणि घरात सुख टिकून राहते. लाल किताबमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शनिवारी काळ्या कुत्र्याला तेल लावलेली पोळी खाऊ घालावी. मनात धन धान्यात वृद्धी व्हावी अशी इच्छा व्यक्त करावी. .घरात आर्थिक मिळकत वाढवण्यासाठी - लाल किताबाच्या नुसार गहू दळण्याच्या अगोदर त्यामध्ये तुळशीची 11 पाने आणि त्यात थोडेसे केशर घाला. त्यानंतर एक मूठ गहू मंदिरात अर्पण करावेत. विधिपूर्वक पूजा झाल्यानंतर ते गहूचं मिश्रण तसंच ठेवा. त्यानंतर उरलेले गहू दळण्यास द्या. यामुळे घरातील आर्थिक मिळकत वाढते. .अचानक धनप्राप्तीसाठी -लाल रंगाच्या वस्त्रात पाच गोमती चक्र बांधून एक पोटली बनवा. त्यानंतर ही शुक्रवारी तुमच्या कार्यालयाच्या चौकटीवर बांधा. यामुळे अचानक आर्थिक लाभ होईल. हा उपाय अत्यंत श्रद्धापूर्वक आणि शांत मनाने करावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.