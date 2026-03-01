संस्कृती

Horoscope 2026: मार्चमध्ये ‘या’ 3 राशींचा लागणार जॅकपॉट! पण काहींसाठी वाढणार अडचणी

Horoscope 2026: नवीन वर्षाचा तिसरा मार्च महिना सुरु झाला आहे. काही राशींसाठी खूप भाग्यवान आणि काहींसाठी चढ-उतारांनी भरलेला असू शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार १२ राशींसाठी हा महिना कसा असणार आहे हे जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
March Rashifal 2026 Predictions India: मार्च महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खास असेल. या काळात ग्रहांच्या हालचाली केवळ वैयक्तिक जीवनापुरत्या मर्यादित नसून करिअर, आरोग्य, प्रेमसंबंध आणि आर्थिक बाबींवर देखील स्पष्टपणे परिणाम करतील. प्रत्येक राशीसाठी याचा परिणाम वेगळा असेल. काहींसाठी, हा प्रगती आणि यशाचा काळ असेल, तर काहींना सावधगिरीने पुढे जाण्याची आवश्यकता असू शकते. बदलत्या ग्रहस्थितीमुळे, काही राशीच्या लोकांना मार्चमध्ये त्यांच्या व्यावसायिक जीवनात प्रगती करण्याची आणि नवीन यश मिळविण्याची संधी मिळू शकते. इतरांना आरोग्य आणि नातेसंबंधांबद्दल अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता असेल. हा महिना नवीन सुरुवातीचा मार्ग मोकळा करू शकतो, तसेच जुन्या, अपूर्ण किंवा प्रलंबित बाबींना उजाळा देऊ शकतो. मार्च महिना १२ राशींसाठी कसा असणार आहे हे जाणून घेऊया.

