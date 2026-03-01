Horoscope 2026: मार्चमध्ये ‘या’ 3 राशींचा लागणार जॅकपॉट! पण काहींसाठी वाढणार अडचणी

March Rashifal 2026 Predictions India: मार्च महिना ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून खास असेल. या काळात ग्रहांच्या हालचाली केवळ वैयक्तिक जीवनापुरत्या मर्यादित नसून करिअर, आरोग्य, प्रेमसंबंध आणि आर्थिक बाबींवर देखील स्पष्टपणे परिणाम करतील. प्रत्येक राशीसाठी याचा परिणाम वेगळा असेल. काहींसाठी, हा प्रगती आणि यशाचा काळ असेल, तर काहींना सावधगिरीने पुढे जाण्याची आवश्यकता असू शकते. बदलत्या ग्रहस्थितीमुळे, काही राशीच्या लोकांना मार्चमध्ये त्यांच्या व्यावसायिक जीवनात प्रगती करण्याची आणि नवीन यश मिळविण्याची संधी मिळू शकते. इतरांना आरोग्य आणि नातेसंबंधांबद्दल अधिक सतर्क राहण्याची आवश्यकता असेल. हा महिना नवीन सुरुवातीचा मार्ग मोकळा करू शकतो, तसेच जुन्या, अपूर्ण किंवा प्रलंबित बाबींना उजाळा देऊ शकतो. मार्च महिना १२ राशींसाठी कसा असणार आहे हे जाणून घेऊया. .मेषमार्चची सुरुवात मेष राशीसाठी खूपच आव्हानात्मक असेल. महिन्याच्या सुरुवातीला तुमच्या कष्टाचे आणि प्रयत्नांचे पूर्ण फळ मिळेल. या काळात तुम्ही तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात परिश्रमपूर्वक काम कराल. व्यवसायात असलेल्यांना अपेक्षित नफा मिळेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल, तर नोकरीत असलेल्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत मिळतील. ही शुभ आणि फायदेशीर परिस्थिती सुमारे दोन आठवडे टिकेल. या काळात तुम्ही उधळपट्टी करणे टाळावे. आरोग्य, नातेसंबंध आणि करिअर आणि व्यवसायाच्या बाबतीत मेष राशीसाठी महिन्याचा मध्य काहीसा प्रतिकूल राहील. कामाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे तुम्ही घनिष्ठ नातेसंबंधांकडे लक्ष देण्याची शक्यता कमी असेल. त्याचप्रमाणे, आरोग्याचा प्रश्न तुम्हाला चिंतेत टाकेल. महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात तुम्हाला कामाशी संबंधित काही अडचणी येऊ शकतात. या काळात तुम्हाला संयम आणि विवेकाने समस्या सोडवाव्या लागतील.उपाय: भगवान हनुमानाची मनोभावे पूजा करावी. .वृषभ वृषभ राशीच्या लोकांसाठी मार्चच्या मध्यातील काही काळ वगळता, संपूर्ण महिना अनुकूल राहील. महिन्याच्या सुरुवातीला तुम्हाला नशीब मिळेल आणि गोष्टी अनुकूल असतील. कारकिर्दीत आणि व्यवसायात अपेक्षित प्रगती आणि नफा दिसून येईल. मार्चमध्ये पदोन्नतीची शक्यता आहे किंवा तुम्हाला दुसऱ्या संस्थेकडून उच्च पदाची ऑफर मिळू शकते. या महिन्यात तुमची कामगिरी सुधारण्यासाठी तुमच्या कामाच्या पद्धतींमध्ये बदल करू शकता. कामावर तुमच्या वरिष्ठांकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुमचा व्यवसाय वाढवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील, परंतु महिन्याच्या मध्यात बाजारातील मंदी तुमच्या नफ्यावर परिणाम करू शकते. या काळात, तुम्हाला तुमच्या आरोग्याबद्दल सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता असेल. हा काळ कौटुंबिक आनंदासाठी मध्यम फलदायी असेल. तुमच्या प्रेम जोडीदाराशी किंवा जीवनसाथीशी चांगले संबंध राखण्यासाठी, तुम्हाला त्यांच्या इच्छा आणि भावनांचा विचार करावा लागेल. महिन्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमच्या विरोधकांना कठोर संघर्ष द्याल. उपाय: दररोज शिवलिंगाला पाणी अर्पण करा आणि रुद्राष्टकम किंवा शिव चालीसा पठण करा..मिथूनमिथुन राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिना नवीन संधींसाठी दरवाजे उघडेल आणि इच्छित परिणाम देईल. जर तुम्ही आळस आणि अभिमानावर मात केली तर तुमचे यश आणि नफा अपेक्षेपेक्षा जास्त असू शकतो. जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून नोकरी शोधत असाल किंवा नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर या महिन्यात तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. संपूर्ण महिन्यात, तुम्हाला देश-विदेशातील सहकारी, कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही हा महिना तुमच्यासाठी दिलासादायक ठरेल. जर तुम्ही महिन्याच्या उत्तरार्धात किरकोळ आरोग्य समस्यांकडे दुर्लक्ष केले तर तुमचे आरोग्य संपूर्ण महिना सामान्य राहील. त्याचप्रमाणे, संबंध सुधारण्यासाठी, लोकांशी मैत्रीपूर्ण पद्धतीने संवाद साधणे उचित आहे. जर तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांच्या भावना आणि अपेक्षांकडे दुर्लक्ष केले नाही आणि त्यांच्याशी संवाद साधला नाही तर कौटुंबिक समस्या बऱ्याच प्रमाणात सुटतील.उपाय: दररोज दुर्वा गवताचा गठ्ठा अर्पण करून गणेशाची पूजा करा आणि चालीसा पाठ करा.कर्कमार्च महिना कर्क राशीच्या लोकांसाठी मिश्र परिणाम घेऊन येईल. या महिन्यात कर्क राशीच्या लोकांना त्यांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करावी लागेल. महिन्याच्या सुरुवातीला, नशिबाच्या अभावामुळे तुम्हाला कामाशी संबंधित अडचणी येऊ शकतात. कामाशी संबंधित समस्या तुम्हाला त्रास देतील, तर जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी तुम्हाला खूप धावपळ करावी लागू शकते. महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात, कुटुंबातील सदस्यांकडून अपेक्षित पाठिंबा न मिळाल्याने तुम्हाला थोडे नैराश्य वाटू शकते. कर्क राशीच्या लोकांनी कोणत्याही कामात घाई करणे किंवा निष्काळजीपणा करणे टाळावे. संपूर्ण महिना काळजीपूर्वक वाहन चालवा आणि नियमांचे उल्लंघन करणे टाळा. महिन्याच्या मध्यानंतरचा काळ काही प्रमाणात दिलासा देईल. उपाय: शिवलिंगावर दररोज बेलपत्र किंवा शमीपत्र अर्पण करून भगवान शिवाची पूजा करा आणि शिवमहिम्न स्तोत्राचा पाठ करा..सिंहमार्च महिन्याची सुरुवात सिंह राशीच्या लोकांसाठी शुभ आणि सौभाग्य घेऊन येईल. या काळात, तुमची नियोजित कामे वेळेवर आणि इच्छित पद्धतीने पूर्ण होतीलच, परंतु दीर्घकाळापासून रखडलेली कामे देखील गती घेतील. कामावर तुम्हाला वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही पाठिंबा मिळेल आणि तुमच्या कामाची प्रशंसा होईल. महिन्याचा दुसरा आठवडा व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर राहील. त्यांना त्यांच्या व्यवसायात इच्छित नफा मिळेल. तुमचा बाजारातील प्रभाव वाढेल. या काळात तुम्ही एखादा मोठा व्यावसायिक करार देखील करू शकता. तुम्ही तुमच्या बोलण्याने आणि वागण्याने इतरांना प्रभावित करण्यात यशस्वी व्हाल. राजकारणात गुंतलेल्यांना उच्च पद किंवा मोठी जबाबदारी मिळू शकते. जनतेमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढेल. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत, तुम्हाला कुटुंबातील सदस्यांसोबत आनंदी वेळ घालवण्याच्या संधी मिळतील. या काळात तुमचे प्रेम जीवन देखील उत्कृष्ट राहील, परंतु महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांमध्ये कोणतेही गैरसमज टाळावे लागतील. या काळात, समजूतदारपणे वागल्याने आणि कुटुंबातील सदस्यांशी संवाद राखल्याने गोष्टी सुधारतील. उपाय: दररोज भगवान विष्णूची पूजा करा आणि विष्णू सहस्रनामाचे पठण करा..कन्याकन्या राशीच्या लोकांसाठी मार्चची सुरुवात शुभ राहील. या काळात तुमचे संपूर्ण लक्ष तुमच्या करिअर आणि व्यवसायात प्रगती करण्यावर असेल. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत व्यवसायाशी संबंधित कारणांसाठी लांब किंवा कमी अंतराचा प्रवास शक्य आहे. तुम्ही कामावर वेळेवर तुमचे काम नियोजन कराल, ज्यामुळे तुम्ही तुमची कामे वेळेवर पूर्ण करू शकाल. नोकरदार व्यक्तींना महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही प्रचंड पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या निर्णयांची प्रशंसा करतील. या काळात, नोकरदार महिलांसाठी पदोन्नतीमुळे केवळ कामावरच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबातही त्यांचा आदर वाढेल. महिन्याचा उत्तरार्ध विद्यार्थ्यांसाठी थोडा प्रतिकूल असू शकतो. त्यांना त्यांच्या अभ्यासात अडथळे येऊ शकतात. परीक्षेचे निकाल अपेक्षेनुसार न आल्यास निराशा होऊ शकते. महिन्याच्या तिसऱ्या सहामाहीत, तुम्हाला काही अनपेक्षित मोठे खर्च येऊ शकतात, ज्यामुळे आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. उपाय: तुमच्या गणेशपूजेदरम्यान दररोज गणपती अथर्वशीर्षाचे पठण करा..तूळमार्चच्या चौथ्या आठवड्याचा अपवाद वगळता, संपूर्ण महिना तूळ राशीच्या लोकांसाठी शुभ आणि सौभाग्यपूर्ण असतो. या महिन्यात, तुम्ही कामावर एका मोठ्या प्रकल्पावर काम कराल आणि तुमच्या मेहनतीला आणि प्रयत्नांना पूर्ण यश मिळेल. मार्चमध्ये नोकरी किंवा सामाजिक कार्यात असलेल्यांना लक्षणीय यश मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मेहनतीने आणि प्रयत्नांनी खूश होऊन, अधिकारी तुमच्यावर महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपवू शकतात. व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याच्या चांगल्या संधी मिळतील.महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात, तुम्ही एक मोठा व्यवसाय करार करू शकता, ज्यामुळे तुमची बाजारपेठेतील प्रतिष्ठा वाढेल. या महिन्यात, प्रमुख व्यक्तींशी तुमचे संबंध वाढतील. तुम्हाला सत्ता आणि सरकारमधील लोकांकडून फायदा होऊ शकेल. महिन्याच्या मध्यात, तुम्ही तुमच्या भौतिक सुखसोयी वाढविण्यासाठी लक्षणीय रक्कम खर्च करू शकता. या काळात कौटुंबिक सहली आणि पर्यटनाचे नियोजन केले जाऊ शकते. एकंदरीत, तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल.उपाय: दुर्गा देवीच्या पूजेदरम्यान दररोज चालीसा पाठ करा..वृश्चिकमार्च महिना वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर ठरेल . या महिन्यात तुम्हाला अपेक्षित यश आणि तुमच्या नियोजित प्रयत्नांमध्ये मोठी कामगिरी मिळाल्याने आनंद होईल. या आठवड्यात तुम्ही तुमच्या विरोधकांना पराभूत करण्यात पूर्णपणे यशस्वी व्हाल. न्यायालयाचा निर्णय तुमच्या बाजूने येऊ शकतो. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद सौहार्दपूर्णपणे सोडवले गेल्यास तुम्ही सुटकेचा नि:श्वास सोडाल. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा किंवा स्पर्धांशी संबंधित काही चांगल्या बातम्या मिळू शकतात. या काळात, तुमचे कठोर परिश्रम तुम्हाला आनंद देतील. तुम्ही ज्या क्षेत्रात काम करता त्यात तुम्हाला यश आणि प्रशंसा मिळेल. या सर्वांमध्ये, तुमचे आरोग्य आणि नातेसंबंध देखील सुधारतील. तुम्हाला देश-विदेशातील लोकांकडून भरपूर पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. तुमची कीर्ती आणि आदर वाढेल. महिन्याच्या मध्यात घेतलेला व्यवसाय प्रवास आनंददायी आणि फायदेशीर ठरेल. या काळात तुम्हाला महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक नफा मिळेल. जर तुमचे कोणतेही कर्ज थकले असेल तर ते परतफेड करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण होईल. महिन्याच्या उत्तरार्धात, तुम्ही तुमचा बहुतेक वेळ तुमच्या कुटुंबासोबत आनंदाने घालवाल. उपाय: दररोज भगवान हनुमानाला गूळ आणि हरभरा अर्पण करा आणि चालीसा सात वेळा पठण करा..धनुमार्च महिना धनु राशीसाठी अस्थिर राहील. या महिन्यात गोष्टी कधी अनुकूल तर कधी प्रतिकूल वाटतील. म्हणून, तुम्हाला तुमचे काम काळजीपूर्वक करावे लागेल आणि रागाच्या भरात किंवा भावनेतून निर्णय घेणे टाळावे लागेल. महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल असेल. कामावर असलेल्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही तुम्हाला पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. तुमच्या कामाचे कौतुक केले जाईल. कठोर परिश्रम आणि प्रयत्नांनी तुम्हाला लक्षणीय यश मिळू शकते. तथापि, या काळात तुम्हाला तुमच्या विरोधकांपासून सावध राहावे लागेल. विशेषतः महिन्याचा मध्य भाग तुमच्यासाठी प्रतिकूल मानला जाईल. तुम्ही तुमच्या योजना उघड करणे टाळावे कारण तुमचे विरोधक त्यांना अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. हा काळ व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून थोडा मंद असू शकतो.धनु राशीच्या लोकांनी या महिन्यात त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यापूर्वी किंवा कोणत्याही प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांच्या हितचिंतकांचा सल्ला घ्यावा. धोकादायक गुंतवणूक टाळा आणि तुमचे कागदपत्र वेळेवर पूर्ण करा. उपाय: भगवान विष्णूला केशराचा टिळक लावा आणि दररोज नारायण कवचचे पठण करा..मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिना हा मिश्र महिना असेल. मार्चच्या सुरुवातीला तुम्हाला घरगुती समस्यांमुळे काही मानसिक त्रास जाणवू शकतो. कुटुंब आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित समस्या तुमच्या कामावरही परिणाम करतील. मार्चमध्ये नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांच्या कामात कोणताही निष्काळजीपणा टाळावा. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत काही समस्या तुमच्या प्राथमिक कामावर आणि ध्येयांवर परिणाम करू शकतात. या काळात घाईघाईने आणि आवेगपूर्ण निर्णय घेणे टाळा. कामावर इतरांसोबत एकत्र काम करणे फायदेशीर ठरेल. महिन्याच्या मध्यात, नियम आणि प्रक्रियांचे उल्लंघन केल्याने तुमच्या बॉसचा राग येऊ शकतो. अवांछित बदली होण्याची शक्यता देखील आहे. या महिन्यात व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायात मोठे चढ-उतार येऊ शकतात. बाजारात तुमची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या स्पर्धकांशी तीव्र स्पर्धा करावी लागू शकते. तथापि, महिन्याच्या उत्तरार्धात, परिस्थिती अनुकूल होईल आणि तुमचा व्यवसाय पुन्हा रुळावर येईल. उपाय: योग्य विधींनी भगवान शिवाची पूजा करा आणि दररोज चालीसा पठण करा..कुंभमहिन्याचा पहिला भाग कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर राहील. या काळात रखडलेली कामे गती घेतील आणि तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. तुमच्या प्रयत्नांचे आणि कामातील परिश्रमांचे कौतुक केले जाईल. मोठ्या कामगिरी आणि यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांसाठी, मार्चच्या चौथ्या आठवड्याशिवाय, संपूर्ण महिना अनुकूल आणि फायदेशीर असावा. या महिन्यात, तुम्ही व्यावसायिक उद्देशाने अनेक लांब आणि लहान व्यावसायिक सहली करू शकता. जर तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात अडचण येत असेल, तर महिन्याच्या मध्यापर्यंत ही समस्या सुटेल. गुंतवणूकीची व्यवस्था केल्याने नवीन योजनांची अंमलबजावणी सुलभ होईल. नोकरदार व्यक्तींना महिन्याच्या मध्यात नवीन पद मिळेल. इच्छित ठिकाणी स्थानांतरणाची इच्छा देखील पूर्ण होऊ शकते. भौतिक सुखसोयी वाढतील आणि तुम्ही तुमच्या शत्रूंवर विजयी व्हाल. महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला हंगामी आजारांपासून सावध राहावे लागेल. या काळात, तुम्हाला तुमच्या आहाराकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. महिन्याच्या उत्तरार्धात, महिला धार्मिक कार्यात मग्न राहतील आणि घरी धार्मिक आणि शुभ कार्यक्रम होतील. उपाय: घरी सुंदरकांडाचे पठण करावे..मीनमहिना मीन राशीसाठी प्रचंड यश आणि समृद्धीचा आहे. या महिन्यात तुम्हाला नशीबाची साथ मिळेल आणि तुमची कामे वेळेवर आणि इच्छेनुसार पूर्ण होतील. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत सरकारी निर्णय किंवा न्यायालयीन खटला तुम्हाला फायदेशीर ठरेल. महिन्याच्या पहिल्या सहामाहीत तुम्हाला विविध स्रोतांकडून आर्थिक लाभ मिळेल, ज्यामुळे तुमची संचित संपत्ती वाढेल. पहिल्या सहामाहीत नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण केल्याने तुमचा उत्साह आणि धैर्य वाढेल. हा काळ आरोग्य आणि नातेसंबंधांसाठी अनुकूल आहे. जर तुम्ही आजार किंवा दुखापतीने ग्रस्त असाल तर तुम्हाला बरे होताना दिसेल. एखाद्या वृद्ध व्यक्तीच्या मदतीने तुम्ही कौटुंबिक समस्यांवर उपाय शोधण्यात यशस्वी व्हाल. महिन्याच्या मध्यात, तुम्ही भौतिक सुखसोयींवर लक्षणीय रक्कम खर्च करू शकता. या काळात तुम्ही जमीन, इमारती आणि वाहने खरेदी करू शकता. घरी शुभ कार्यक्रमांचे नियोजन सुरू असू शकते. महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात, तुम्हाला करिअर किंवा व्यवसायाच्या उद्देशाने लांबचा प्रवास करावा लागू शकतो. प्रवास आनंददायी आणि फायदेशीर असेल.उपाय: तुमच्या प्रार्थनेदरम्यान दररोज हनुमान चालीसा पठण करा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.