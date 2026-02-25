संस्कृती

March Lucky Horoscope 2026: मार्चमध्ये ‘या’ 3 राशींचा लागणार जॅकपॉट! प्रगतीसोबतच जबरदस्त आर्थिक नफा

March Lucky Horoscope 2026: मार्चमध्ये अनेक प्रमुख ग्रह त्यांच्या राशी बदलणार आहेत. अशावेळी 12 राशींना शुभ आणि अशुभ दोन्ही परिणाम अनुभवता येतील. या 3 राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

march lucky horoscope 2026 financial gain prediction: मार्च महिना अवघ्या काही दिवसात सुरु होणार आहे. जो धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून विशेष आहे. या महिन्यात होळी, रंगपंचमी सारखे सण साजरे केले जातील, तर मार्चमध्ये अनेक प्रमुख ग्रहांचे संक्रमण देखील दिसून येईल. महिन्याच्या सुरुवातीला शुक्र कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, गुरू मिथुन राशीत थेट होईल. तसेच, बुध आणि सूर्य कुंभ राशीत येतील. बुध थेट होईल आणि या महिन्यात मंगळ उगवेल. अशावेळी काही राशीच्या लोकांसाठी ग्रहांचा शुभ प्रभाव शुभ राहील. हे लोक करिअर यश, आर्थिक लाभ, नवीन नोकरी आणि लग्न यासारख्या शुभ घटनांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. या 3 राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया.

