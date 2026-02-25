March Lucky Horoscope 2026: मार्चमध्ये ‘या’ 3 राशींचा लागणार जॅकपॉट! प्रगतीसोबतच जबरदस्त आर्थिक नफा

march lucky horoscope 2026 financial gain prediction: मार्च महिना अवघ्या काही दिवसात सुरु होणार आहे. जो धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्टिकोनातून विशेष आहे. या महिन्यात होळी, रंगपंचमी सारखे सण साजरे केले जातील, तर मार्चमध्ये अनेक प्रमुख ग्रहांचे संक्रमण देखील दिसून येईल. महिन्याच्या सुरुवातीला शुक्र कुंभ राशीतून मीन राशीत प्रवेश करेल. त्यानंतर, गुरू मिथुन राशीत थेट होईल. तसेच, बुध आणि सूर्य कुंभ राशीत येतील. बुध थेट होईल आणि या महिन्यात मंगळ उगवेल. अशावेळी काही राशीच्या लोकांसाठी ग्रहांचा शुभ प्रभाव शुभ राहील. हे लोक करिअर यश, आर्थिक लाभ, नवीन नोकरी आणि लग्न यासारख्या शुभ घटनांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. या 3 राशी कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया. .वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी मार्च महिना शुभ असणार आहे. नवीन नोकरी मिळू शकते. जर लग्नाच्या मार्गात काही अडथळे आले असतील तर या महिन्यात ते नाहीसे होताना दिसतील. विवाहित लोकांना त्यांच्या सासरच्या लोकांकडून पूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा मिळेल. मार्च महिन्यात अपेक्षित आर्थिक लाभ किंवा काही काम मिळेल. कामाच्या ठिकाणी चांगली कामगिरी दिसून येईल. व्यवसाय आणि गुंतवणुकीशी संबंधित लोकांना या महिन्यात फायदा होऊ शकतो. .Mangal Gochar 2026: कुंभ राशीत मंगळाची एंट्री; 12 राशींवर काय परिणाम होणार, वाचा एका क्लिकवर.मीनमीन राशीच्या लोकांसाठी हे दिवस प्रगती आणि यशाचा संकेत देत आहे. आर्थिक बाबींमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने काम केल्यास फायदा होईल. उच्च शिक्षणासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होतील. नवीन नोकरी मिळण्याची किंवा पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. यावेळी, तुम्ही वाहन किंवा सोने-चांदी इत्यादी वस्तू देखील खरेदी कराल. आत्मविश्वासाच्या बळावर मोठे यश मिळवू शकता. मीन राशीच्या लोकांसाठीही लग्नाची शक्यता आहे..तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भाग्यवान ठरू शकतो. कोणतेही काम हाती घ्या, त्यात यश मिळेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर तुम्हाला अनुकूल ऑफर मिळू शकते. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. अधिकारी कामावर खूश असतील. कुटुंबातील सदस्यांकडून अपेक्षित आनंद आणि पाठिंबा मिळत राहील. आर्थिक संकटही बऱ्याच प्रमाणात दूर होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.