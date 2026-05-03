Marriage Numerology : 'या' 3 मुलांकाच्या व्यक्तींच्या नशिबी असतो उशिरा विवाहयोग; ठरता ठरता मोडतं लग्न

अंकशास्त्रानुसार आपल्या जन्मतारखेचा आपल्या स्वभावावर आणि भविष्यावर मोठा प्रभाव असतो. अनेकदा सर्व काही जुळून येत असूनही विवाहाच्या बाबतीत काही व्यक्तींना सतत अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. 'ठरता ठरता लग्न मोडणे' किंवा 'विवाहासाठी योग्य स्थळ न मिळणे' यामागे अनेकदा ग्रहांची स्थिती आणि अंकांची स्पंदने कारणीभूत असू शकतात. विशेषतः काही ठराविक मूलांक असलेल्या व्यक्तींच्या आयुष्यात विवाहाचा योग उशिरा येतो. याचा अर्थ असा मुळीच नाही की त्यांचे लग्न होणार नाही, तर त्यांच्या आयुष्यात विवाहाची परिपक्व वेळ थोड्या उशिराने येते ज्यामुळे त्यांना आयुष्याचा जोडीदार निवडताना अधिक अनुभवी आणि स्थिर होता येते..मूलांक ८मूलांक ८ असलेल्या व्यक्तींचा स्वामी 'शनि' मानला जातो. शनि हा ग्रह शिस्त, संथ गती आणि कष्टाचे प्रतीक आहे. या मुलांकाच्या व्यक्ती अत्यंत गंभीर, व्यावहारिक आणि कष्टाळू असतात. त्यांच्या आयुष्यात यश आणि कौटुंबिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी थोडा अधिक काळ जावा लागतो. विवाहाच्या बाबतीतही शनिची संथ गती अनेकदा अडथळे निर्माण करते. बऱ्याचदा बोलणी अंतिम टप्प्यात येऊनही काही किरकोळ कारणांमुळे लग्न लांबणीवर पडते. मात्र उशिरा होणारा हा विवाह या व्यक्तींना आयुष्यात अधिक गांभीर्य आणि मानसिक परिपक्वता देऊन जातो ज्यामुळे त्यांचे वैवाहिक जीवन नंतर अत्यंत स्थिर आणि सुखकर होते..मूलांक ४मूलांक ४ असलेल्या व्यक्तींचा संबंध 'राहू' ग्रहाशी असतो. हे लोक अतिशय बुद्धिमान आणि हटके विचार करणारे असतात. त्यांच्या आयुष्यात अनेकदा अनपेक्षित घटना घडत असतात. विवाहाच्या बाबतीतही यांच्या बाबतीत अनेकदा संभ्रमाची स्थिती निर्माण होते. राहूच्या प्रभावामुळे या व्यक्तींना जोडीदार निवडताना खूप वेळ लागतो किंवा आलेल्या स्थळांमध्ये त्यांना लवकर समाधान मिळत नाही. कधीकधी नियतीच्या खेळामुळे अगदी ठरलेले स्थळ शेवटच्या क्षणी तुटू शकते. परंतु या मुलांकाच्या व्यक्तींनी संयम ठेवल्यास त्यांना आयुष्यात असा जोडीदार मिळतो जो त्यांच्या बौद्धिक पातळीशी जुळणारा असतो..मूलांक ७मूलांक ७ असलेल्या व्यक्तींचा स्वामी 'केतू' आहे. केतू हा अध्यात्म आणि अंतर्मुखतेचा कारक मानला जातो. या मुलांकाच्या व्यक्ती स्वभावाने थोड्या शांत आणि स्वतःच्या विश्वात रमणाऱ्या असतात. सांसारिक ओढीपेक्षा त्यांना मानसिक शांतता महत्त्वाची वाटते. याच स्वभावामुळे लग्नासाठी लागणारी मानसिक तयारी व्हायला त्यांना वेळ लागतो. अनेकदा कुटुंबाकडून दबाव असूनही ही मंडळी जोपर्यंत मनातून तयार होत नाहीत तोपर्यंत विवाहयोग जुळून येत नाही. त्यांच्या बाबतीत स्थळ मोडण्याचे मुख्य कारण वैचारिक भिन्नता हे असू शकते. तरीही योग्य वेळी होणारा विवाह त्यांना आध्यात्मिक आणि मानसिक रित्या अधिक समृद्ध करणारा ठरतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.