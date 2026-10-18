पुढच्या २१ दिवसांत ३ राशींना धनलाभाची संधी, करिअर अन् व्यवसायात होऊ शकते प्रगती

ज्योतिषशास्त्रात बुध ग्रहाला बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे बुधाच्या राशीपरिवर्तनासोबतच त्याच्या वक्री चालीकडेही ज्योतिष अभ्यासकांचं लक्ष असतं. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये बुध वक्री होणार असून, या काळात मेष, कर्क आणि वृश्चिक या तीन राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक आणि व्यावसायिक बाबतीत फायदा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ज्योतिषी पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांनी या तीन राशींसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला आहे..पंचांगाच्यानुसार, २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजून ४१ मिनिटांनी बुध ग्रह वक्री होणार आहे. त्यानंतर १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत बुधाची वक्री चाल सुरू राहील. हा कालावधी सुमारे २१ दिवसांचा आहे. या काळात मेष, कर्क आणि वृश्चिक राशींच्या व्यक्तींना करिअर, व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत अनुकूल परिणाम मिळू शकतात..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.मेष राशी : मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी बुधाची वक्री चाल अनुकूल ठरू शकते. नोकरी करणाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीतही सकारात्मक बदल होऊ शकतात. व्यावसायिकांसाठी जुन्या ओळखी पुन्हा उपयोगी ठरू शकतात. पूर्वीच्या संपर्कांमधून नवीन काम किंवा चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे..कर्क राशी : कर्क राशीच्या व्यक्तींसाठीही हा काळ फायदेशीर ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी संबंध चांगले राहण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना एखादी चांगली डील मिळू शकते. त्याचबरोबर आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत. उत्पन्न आणि नफ्याच्या दृष्टीने हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो..Daily Horoscope: आजचे राशिभविष्य : मेषसह या राशींना व्यवसायात यश; काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना करिअरच्या बाबतीत चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधणाऱ्यांसाठी संधी उपलब्ध होऊ शकते. व्यवसायात नवीन योजना आखणं किंवा वेगळे प्रयोग करणं फायदेशीर ठरू शकतं. योग्य नियोजन आणि विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय व्यावसायिक प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.