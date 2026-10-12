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MONEY MAGNET ZODIAC SIGNS: पैसा स्वतःहून आकर्षित करतात ‘या’ राशींचे लोक; हातात टिकून राहते कमाई, अचानक होऊ शकतो धनलाभ

LUCKY ZODIAC SIGNS FOR MONEY: ज्योतिषशास्त्रानुसार, वृषभ, सिंह, वृश्चिक आणि मकर या चार राशींना आर्थिक प्रगतीसाठी भाग्यवान मानलं जातं. पैसा, बचत आणि धनलाभाबाबत काय सांगितलं जातं ते जाणून घ्या.
MONEY MAGNET ZODIAC SIGNS

MONEY MAGNET ZODIAC SIGNS

esakal

Varsha Balhe
Updated on

LUCKY ZODIAC SIGNS FOR MONEY: प्रत्येकाला वाटतं की आपल्याकडे भरपूर पैसा असावा. आपण चांगले पैसे कमवावेत आणि कमावलेला पैसा टिकूनही राहावा. पण काही लोकांना पैशांचं नियोजन चांगल्या प्रकारे करता येतं, तर काहींना मेहनतीच्या जोरावर आर्थिक प्रगती करता येते.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींच्या लोकांना पैशांच्या बाबतीत भाग्यवान मानलं जातं. या लोकांना 'मनी मॅग्नेट' असंही म्हटलं जातं. कोणत्या आहेत त्या चार राशी? जाणून घेऊया.

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