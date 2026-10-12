MONEY MAGNET ZODIAC SIGNS: पैसा स्वतःहून आकर्षित करतात ‘या’ राशींचे लोक; हातात टिकून राहते कमाई, अचानक होऊ शकतो धनलाभ

LUCKY ZODIAC SIGNS FOR MONEY: प्रत्येकाला वाटतं की आपल्याकडे भरपूर पैसा असावा. आपण चांगले पैसे कमवावेत आणि कमावलेला पैसा टिकूनही राहावा. पण काही लोकांना पैशांचं नियोजन चांगल्या प्रकारे करता येतं, तर काहींना मेहनतीच्या जोरावर आर्थिक प्रगती करता येते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही राशींच्या लोकांना पैशांच्या बाबतीत भाग्यवान मानलं जातं. या लोकांना 'मनी मॅग्नेट' असंही म्हटलं जातं. कोणत्या आहेत त्या चार राशी? जाणून घेऊया..वृषभ रासवृषभ राशीचा स्वामी शुक्र आहे. ज्योतिषशास्त्रात शुक्राचा संबंध पैसा, सुख आणि वैभवाशी जोडला जातो. या राशीच्या लोकांना चांगलं आणि आरामात आयुष्य जगायला आवडतं. त्यासाठी ते मेहनतही घेतात. शिवाय, पैसा कुठे खर्च करायचा आणि कुठे बचत करायची, याचा ते विचार करतात. त्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा टिकून राहतो, असं मानलं जातं..सिंह राससिंह राशीच्या लोकांना आत्मविश्वासू आणि महत्त्वाकांक्षी मानलं जातं. एखादी गोष्ट मिळवायची ठरवल्यानंतर ते त्यासाठी मेहनत घेतात. नोकरी असो किंवा व्यवसाय, स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या गुणांमुळे त्यांना आर्थिक प्रगतीच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात..Scorpio Horocope : वृश्चिक साप्ताहिक राशिभविष्य (५ ते ११ एप्रिल): धनलाभ; अडचणीतून मार्ग, कर्जमुक्तीचे संकेत.वृश्चिक रासवृश्चिक राशीचे लोक हुशार आणि जिद्दी असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. पैशांच्या बाबतीत ते विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतात. एखादी संधी मिळाली, तर तिचा फायदा कसा करून घ्यायचा, याकडे त्यांचं लक्ष असतं. या राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभ होण्याची शक्यताही ज्योतिषशास्त्रात व्यक्त केली जाते..24 सप्टेंबर 2026 आजचे राशिभविष्य! ‘या’ राशींना आर्थिक यश, जुन्या येणी होणार वसूल.मकर रासमकर राशीचा स्वामी शनी आहे. या राशीच्या लोकांना मेहनती आणि शिस्तप्रिय मानलं जातं. ते एखादं काम हाती घेतलं की ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात. पैशांच्या बाबतीतही ते लगेच खर्च करण्यापेक्षा बचतीला महत्त्व देतात. त्यामुळे हळूहळू आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यात त्यांना मदत होऊ शकते, अशी मान्यता आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.